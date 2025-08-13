বঙাইগাঁও : ২০১২ চনত বিটিচিত সংঘটিত হৈছিল ৰাজ্য কপোৱা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ । এই গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত জড়িত ৭ মূল অভিযুক্তৰ পাঁচজনক চিবিআইৰ বিশেষ আদালতে বিহিলে কঠোৰ শাস্তি । চিৰাং জিলাৰ হাশ্ৰাউবাৰীত ২০১২ চনৰ ২৩ জুলাইত সংঘটিত এই নাৰকীয় কাণ্ডৰে জড়িত থকা সাত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত বঙাইগাঁও আদালতে মঙলবাৰে চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰে ।
বিটিচিৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰে কোন জড়িত আছিল ?
২০১২ চনৰ ২২ জুলাইত বিজনীৰ হাশ্ৰাউবাৰীত তিনিজন বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকক প্ৰায় ৩০-৪০জনীয়া এটি দুৰ্বৃত্তৰ দলে লাঠি, জোং লৈ আক্ৰমণ কৰিছিল । উক্ত নাৰকীয় আক্ৰমণত দুজন বড়ো জনজাতীয় লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ উপৰি মৃত্যু হৈছিল ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী নামৰ এজন লোকৰ ৷ উক্ত জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই জ্বলিছিল বিটিএডি অঞ্চল ৷ বহুলোকৰ ঘৰবাৰী জ্বলি ছাই হোৱাৰ লগতে বহুলোকে চিৰদিনৰ বাবে ঘৰবাৰী হেৰুৱাই পলায়ন কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল।
উক্ত ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে চিৰাং জিলাৰ বিজনী আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰি কেইবাজনো দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰে । আনহাতে, সংঘৰ্ষ শামকটাৰ পিছত উক্ত ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব ভাৰত চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ তদন্তকাৰী সংস্থা চিবিআইক অৰ্পণ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে । চিবিআইয়ে উক্ত গোচৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰাৰ অন্তত ৭ জন লোকক অভিযুক্ত কৰে আৰু ছয়জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
উল্লেখ্য় যে অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত এজন বৰ্তমানলৈকে পলাতক হৈ আছে । চিবিআইৰ বিশেষ আদালতে গোচৰ নং 0000006/2012 জৰিয়তে উক্ত সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকাৰ মাজতে এজন অভিযুক্ত মৃত্যু মুখত পৰে । বঙাইগাঁও জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কেইবালানি শুনানিৰ অন্তত চিবিআইৰ বিশেষ আদালতে মঙলবাৰে পাঁচ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি ঘোষণা কৰে।
জৰিমনাসহ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড:
আদালতে ভাৰতীয় ন্য়ায় সংহিতাৰ 148/324/149ৰ অধীনত তিনিবছৰ কঠোৰ শাস্তি, ১৫ হেজাৰ টকাৰ জৰিমনাসহ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে । আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ পিছত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ মূল অপৰাধী জয়নুদ্দিন শ্বেখ, আব্দুল খালেক, নবী হুছেইন, হাবীজুৰ আলী আৰু উছমান আলীক বঙাইগাঁও জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । বঙাইগাঁও আদালতত গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰি অভিযুক্ত ৫জনক শাস্তি বিহাৰ পিছতেই অভিযুক্ত সকলৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে আদালত চৌহদত শোকত ভাগি পৰে ।
ইপিনে, চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ আদালতত বিশেষ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "আদালতৰ ৰায়দানৰ সমগ্ৰ তথ্য চিবিআইৰ পোৰ্টেলযোগে প্ৰকাশ কৰা হ'ব । ২০১২ চনৰ ২৩ জুলাইত উক্ত সংঘৰ্ষ হৈছিল চিৰাং জিলাৰ বিজনী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাশ্ৰাউবাৰীত । ৩০-৪০ জনীয়া দল এটাই তিনিজন বড়ো লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল । ইয়াৰে সাত অভিযুক্তৰ এজন পলাতক হৈ থকাৰ বিপৰীতে এজন মৃত্যুমুখত পৰে । বাকী পাঁচ অভিযুক্তক আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে ।"