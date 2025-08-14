ETV Bharat / state

মুকলি হ'ল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো বীজ সংৰক্ষণ গৃহ - SEED CONSERVATION CENTRE

কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ । মুকলি কৰা হ'ল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো বীজ সংৰক্ষণ গৃহ । প্ৰায় ১৫ বছৰলৈকে বীজ সংৰক্ষণ হৈ থাকিব জিন বেংকত ।

First seed conservation center of the Northeast was opened in Titabar
মুকলি হ'ল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো বীজ সংৰক্ষণ গৃহ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 9:35 AM IST

যোৰহাট: যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰস্থিত অসম ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো জিন বেংক গৃহ উদ্বোধন কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই । উদ্বোধন কৰিয়েই এই জিন বেংকৰ পৰা কৃষকসকল বহু উপকৃত হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে । অসমত কৃষি উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আৰু হেৰাই যোৱা ধানৰ বীজ সংৰক্ষণৰ বাবে অসম কৃষি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানীসকলে বছৰ বছৰ ধৰি গৱেষণা চলাই অহাৰ লগতে উন্নত বীজ দিয়াৰো অহৰহ চেষ্টা কৰি আহিছে ।

কিন্তু গৱেষণাকালত এই উন্নতমানৰ ধানৰ বীজ উৎপাদন কৰি সংৰক্ষণ কৰোঁতে বীজসমূহ নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখি আহিছিল বিজ্ঞানীসকলে । বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ প্ৰতিবছৰে এই বীজসমূহ সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে প্ৰতি বছৰে খেতি কৰি সংৰক্ষণ কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু এতিয়াৰে পৰা সকলো সমস্যা সমাধান হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ বিজ্ঞানীসকলে । এই জিন বেংকত কেৱল ধানৰ বীজেই নহয় মাহ জাতীয় বীজ সংৰক্ষণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ।

মুকলি হ'ল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো বীজ সংৰক্ষণ গৃহ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এই সন্দৰ্ভত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী সঞ্জয় কুমাৰ চেতিয়াই কয়, "অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰ ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত অসম চৰকাৰ পুঁজিৰে জিন বেংক গৃহ বুধবাৰে শুভ উদ্বোধন কৰা হয় । এই বেংকটোত সংৰক্ষণ কৰা থলুৱা বীজসমূহ ১৫ বছৰলৈকে সংৰক্ষণ হৈ থাকিলেও একো নহয় ।"

First seed conservation center of the Northeast was opened in Titabar
সংৰক্ষণ কৰা ধানৰ বীজ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এই বেংকত তিনিহাজাৰতকৈ অধিক থলুৱা ধানৰ বীজৰ লগতে অন্যান্য তৈল জাতীয়, মাহ জাতীয় আৰু বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ বীজ সংৰক্ষণ হৈ থাকিব । ইয়াত সংৰক্ষণ হৈ থকা বীজসমূহৰ বিষয়ে বিশেষ কিউবা ক'ট স্কেনিঙৰ জৰিয়তে সবিস্তাৰে এই জানিব পাৰিব । যেতিয়াই কৃষকসকলৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই বীজ নিব পাৰিব ।" উল্লেখ্য যে জিন বেংকত প্ৰায় থলুৱা বীজৰ সৈতে আঠ হাজাৰ ধানৰ বীজ প্ৰায় ১৫ বছৰলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব ।

