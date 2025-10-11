দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত বৃহৎ পৰিমাণৰ ফটকা-আতচবাজী জব্দ
জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি দীপাৱলীত ফটকা ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত থাকি বন্তি জ্বলাই উদযাপনৰ আহ্বান ।
মাজুলী: সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ আজি ২৩ দিন । এই দিনকেইটাত সকলোৱে উকা উকা অনুভৱ কৰিছে । কি ঘৰ, কি অনুষ্ঠান, ৰাজপথ সকলোতেই যেন এক মহাশূন্য় অনুভৱ । আপোন শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই শাৰদীয় উৎসৱতো কোনেও বিচাৰি পোৱা নাই শৰতৰ স্নিগ্ধ জোনাকৰ মাদকতা । সকলোৱে কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে ।
এইবাৰ ৰাজ্য়বাসীয়ে পোহৰৰ উৎসৱতো কেৱল মাটিৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায়ৰ বাবে সকলোৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই আজি মাজুলীত বীৰ লাচিত সেনাই জব্দ কৰিলে ফটকা, আতচবাজী ।
কালি মাজুলীৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত মাজুলী প্ৰশাসনে জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি এইবাৰৰ দীপাৱলীত ফটকা ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত থাকি চাকি বন্তি জ্বলাই উদযাপনৰ আহ্বান জনাইছিল । ইয়াৰ পাছতেই বীৰ লাচিত সেনাৰ মাজুলী জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই সামাজিক মাধ্যম যোগে মাজুলীৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল দীপাৱলীত ফটকা নুফুটাবৰ বাবে । ব্যৱসায়ীসকলে বিক্ৰী কৰিব নোৱৰাকৈ নজৰ ৰাখিব বুলিও সকীয়াই দিছিল । ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে মাজুলীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত ফটকা, আতচবাজী বিক্ৰী কৰাৰ খবৰ পাই মাজুলী আৰক্ষীক অৱগত কৰে । পিছত আৰক্ষীৰ সহযোগত বহু পৰিমাণৰ ফটকা, আতচবাজী জব্দ কৰে মাজুলী জিলাৰ বীৰ লাচিত সেনাই ।
মাজুলী জিলাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ এগৰাকী নেতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "সমগ্র অসমবাসীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি আছে । আমি মাজুলীবাসীক আহ্বান জানিছিলো এইবছৰ ফটকাৰ বিপৰীতে মাটিৰ চাকিৰে দীপাৱলী পালন কৰিবৰ বাবে । ইয়াৰ বিপৰীতে এখন দোকানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ফটকা, আতচবাজী দীপাৱলীত বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে মজুত ৰখাৰ খবৰ পাইছিলো ।"