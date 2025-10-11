ETV Bharat / state

দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত বৃহৎ পৰিমাণৰ ফটকা-আতচবাজী জব্দ

জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি দীপাৱলীত ফটকা ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত থাকি বন্তি জ্বলাই উদযাপনৰ আহ্বান ।

Firecrackers seized at Kamalabari
মাজুলীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত ফটকা, আতচবাজী জব্দ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 11, 2025 at 7:10 PM IST

2 Min Read
মাজুলী: সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ আজি ২৩ দিন । এই দিনকেইটাত সকলোৱে উকা উকা অনুভৱ কৰিছে । কি ঘৰ, কি অনুষ্ঠান, ৰাজপথ সকলোতেই যেন এক মহাশূন্য় অনুভৱ । আপোন শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই শাৰদীয় উৎসৱতো কোনেও বিচাৰি পোৱা নাই শৰতৰ স্নিগ্ধ জোনাকৰ মাদকতা । সকলোৱে কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে ।

এইবাৰ ৰাজ্য়বাসীয়ে পোহৰৰ উৎসৱতো কেৱল মাটিৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায়ৰ বাবে সকলোৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই আজি মাজুলীত বীৰ লাচিত সেনাই জব্দ কৰিলে ফটকা, আতচবাজী ।

মাজুলীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত ফটকা, আতচবাজী জব্দ (ETV Bharat Assam)

কালি মাজুলীৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত মাজুলী প্ৰশাসনে জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি এইবাৰৰ দীপাৱলীত ফটকা ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত থাকি চাকি বন্তি জ্বলাই উদযাপনৰ আহ্বান জনাইছিল । ইয়াৰ পাছতেই বীৰ লাচিত সেনাৰ মাজুলী জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই সামাজিক মাধ্যম যোগে মাজুলীৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল দীপাৱলীত ফটকা নুফুটাবৰ বাবে । ব্যৱসায়ীসকলে বিক্ৰী কৰিব নোৱৰাকৈ নজৰ ৰাখিব বুলিও সকীয়াই দিছিল । ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে মাজুলীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত ফটকা, আতচবাজী বিক্ৰী কৰাৰ খবৰ পাই মাজুলী আৰক্ষীক অৱগত কৰে । পিছত আৰক্ষীৰ সহযোগত বহু পৰিমাণৰ ফটকা, আতচবাজী জব্দ কৰে মাজুলী জিলাৰ বীৰ লাচিত সেনাই ।

মাজুলী জিলাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ এগৰাকী নেতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "সমগ্র অসমবাসীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি আছে । আমি মাজুলীবাসীক আহ্বান জানিছিলো এইবছৰ ফটকাৰ বিপৰীতে মাটিৰ চাকিৰে দীপাৱলী পালন কৰিবৰ বাবে । ইয়াৰ বিপৰীতে এখন দোকানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ফটকা, আতচবাজী দীপাৱলীত বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে মজুত ৰখাৰ খবৰ পাইছিলো ।"

