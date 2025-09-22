জুবিনক হত্যা কৰা হৈছে ! এই দাবীৰে চি আই ডিৰ সন্মুখত ভাষ্য দিলে অনুৰাগীয়ে

জুবিনক হত্যা কৰা হৈছে ! এই দাবীৰে চি আই ডিৰ সন্মুখত ভাষ্য দিলে অনুৰাগীয়ে
জুবিন গাৰ্গক হত্য়া কৰা হৈছিল নেকি ? নগাঁৱত ৰুজু চাৰিটাকৈ গোচৰ । চি আই ডিয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।
Published : September 22, 2025 at 8:10 PM IST
নগাঁও : ছিংগাপুৰত অকাল মৃত্যুক সাবটি লোৱা জনতাৰ শিল্পী, যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল’ব পৰা নাই অনুৰাগীসকলে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যজনক বুলি চৌদিশে দাবী উত্থাপন হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰক্ষী থানাত প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি বিভিন্নজনে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ।
একে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে চি আই ডিক । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি থকাৰ মাজতে চি আই ডিয়ে আৰম্ভ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত । নগাঁও জিলাৰো বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত সোমবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হয় চি আই ডিৰ এটা দল ।
সোমবাৰে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত চাৰিজনীয়া চি আই ডিৰ এটা দল উপস্থিত হৈ পৃথকে পৃথকে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে এজাহাৰকাৰীৰ । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰি নগাঁৱত ৰুজু হৈছিল চাৰিটাকৈ গোচৰ । নগাঁও নাগৰিক সভাৰ হৈ বিৰিঞ্চি বৰাৰ লগতে শিক্ষাবিদ নৱ কুমাৰ মহন্তই নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত, বিভূতি বৰঠাকুৰে কামপুৰ থানাত আৰু প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াই চাপৰমুখ থানাত জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ।
সোমবাৰে চাৰিগৰাকীকৈ এজাহাৰকাৰীক নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানালৈ মাতি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে চি আই ডিৰ দলে । জুবিনৰ সহায়ক সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, অভিমন্যু তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমে এজাহাৰকাৰীৰ ভাষ্য গ্ৰহণক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।
চি আই ডিৰ সন্মুখত ভাষ্য প্ৰদান কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি নাগৰিক সভাৰ নেতা বিৰিঞ্চি বৰাই কয়, “শ্যামকানু মহন্ত এণ্ড কোম্পানীক বচাবলৈ চি আই ডিয়ে অভিযুক্তক জেৰা কৰাৰ বিপৰীতে এজাহাৰকাৰীক ভয়-ভীতি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা কৰিছে ।” ইপিনে, জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা শিক্ষাবিদ নৱ কুমাৰ মহন্তই ।
জুবিন গাৰ্গৰ সতীৰ্থ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সম্পত্তিৰ উৎস শীঘ্ৰেই ই ডিৰ জৰিয়তে অনুসন্ধান কৰাৰ লগতে শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰে এজাহাৰীকাৰীয়ে ।