ডিপ্ল’মা নথকাকৈ অতুল বৰাই কেনেকৈ গৰুক বেজী দিলে ? গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত এজাহাৰ দাখিল - FIR against Atul Bora

কৃষক নেতাগৰাকীয়ে কয় যে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই নিজৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ শনিবাৰে পশু চিকিৎসক দৰে হাতত বেজী লৈ গৰুক বেজী দিয়ে ৷ সেয়া সম্পূৰ্ণ বেআইনী । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুখনকৈ পশু-পক্ষী আইনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই এনেদৰে গৰুক বেজী দিয়া কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৷

মন্ত্ৰী অতুল বৰাই The Assam Cattle Preservation Act 2023 (Ammended) আৰু The Prrvention Of Cruelty to Animal Act 1060 ৰ বহিৰ্ভূত কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হীৰকজ্যোতি শইকীয়া স্বাক্ষৰিত এক এজাহাৰ দাখিল কৰে । কৃষক নেতাগৰাকীয়ে কয় যে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কোনোধৰণৰ ডিপ্ল’মা নথকাকৈ এটা অবোধ প্ৰাণীৰ ওপৰত কেনেকৈ এনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে বুলি কৃষক নেতাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰে ৷ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সম্পৰ্কে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷

