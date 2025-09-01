গুৱাহাটী : বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীয়ে ভাঙিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ সা-সম্পত্তি । বিজেপিৰ একাংশ নেতা-কৰ্মীক দুষ্কৃতিকাৰী আখ্যা দি জিলাই জিলাই গোচৰ কংগ্ৰেছৰ । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীস্থিত ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ সা-সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ তুলি সোমবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰে কংগ্ৰেছে ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰয়াত মাতৃক লৈ অপশব্দ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছিল অসম বিজেপিয়ে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰশাসনিক সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাই স্বাক্ষৰ কৰা গোচৰত বিজেপিৰ একাংশ নেতা-কৰ্মীয়ে ৰাজীৱ ভৱনৰ সমুখৰ কাৰ্যকলাপৰ তথ্য, ভিডিঅ’ ফুটেজ আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণ সহ এক অভিযোগ দাখিল কৰা হয় ।
এজাহাৰত কোৱা হৈছে, “বিজেপিৰ একাংশ লোকে ৩১ আগষ্টত দিনৰ ১ বজাত ভঙাগড়ৰ দিশৰ পৰা আহি আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি আৰক্ষীৰ সন্মুখতে বে-আইনীভাৱে কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং ভাঙি নষ্ট কৰে । অকল সেয়াই নহয়, আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতো খণ্ডযুদ্ধ কৰি আৰক্ষীৰ খাকী পোছাকত ক’লা দাগ লগাই দিয়ে ।”
“যিসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দল-সংগঠনক আন্দোলন কৰাত বাধা দিয়ে সেই সময়ত নিজৰ দলৰ কৰ্মীক আন্দোলনত বাধা নিদিয়া কাৰ্যত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে এই গোচৰৰ জৰিয়তে বিজেপিৰ গুণ্ডাগিৰিক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰে ।”—বুলি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷
বিজেপিৰ কোন কোন মূল অভিযুক্ত ?
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৯১, ১৯১, ১৯২, ১৩১, ১৩২, ৩২৪, ৩২৯ আৰু ৩৫১ ধাৰাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে আজি ভিডিঅ’ ফুটেজত প্ৰত্যক্ষ কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰত্না সিং, ৰূপম গোস্বামী, জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ, গুঞ্জন বৰ্মন, ৰঞ্জীৱ শৰ্মা, নিহাৰেন্দ্ৰ শৰ্মা, পূৰবী ৰয় আৰু সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাই কয়, “কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিজেপিৰ একাংশ গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ লোকে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ আৰু নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ চলাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীয়ে কোনো বক্তব্য প্ৰদান কৰা নাই ৷ ”
ৰাহুল গান্ধীয়ে নহয়, বিজেপি কৰ্মীয়ে কৰিছিল সেই মন্তব্য ৷ এই কথা উল্লেখ কৰি প্ৰদ্যুত ভূঞাই কয়,” অভিযোগ উত্থাপন কৰা সেই সভাখনত ৰাহুল গান্ধীয়ে সভাকক্ষ এৰাৰ ১৬ মিনিটৰ পিছত বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ এজন কৰ্মী মহম্মদ ৰিজভিয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই লোকজনক ইতিমধ্যে বিহাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।”
কোনো তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কেৱল মিছা কথাৰে কংগ্ৰেছক বদনামী কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই নেতাসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সংবাদ মাধ্যম বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাই কয়, “ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি কিবা কথা কৈছিল তাৰ তথ্য তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰক আৰু এটা ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ পৰিৱৰ্তে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাতো গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকিস্বৰূপ ।” এই অশুভ পৰম্পৰা বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি বৰাই কয় যে ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যালয় আক্ৰমণ কৰা এই ঘটনা ইতিহাসত ক’লা আখৰেৰে লিখা থাকিব ।
