মৰাণ: এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । পুৱাই পুত্ৰক বিদ্য়ালয়ত থবলৈ আহিছিল পিতৃ । পিতা-পুত্ৰই ঘৰৰ পৰা হাঁহিমুখে ওলাই আহিছিল । খগেন বৰুৱা (৪৫) নামৰ লোকজনে নিজৰ বাহনখনেৰেই পুত্ৰক লৈ বিদ্য়ালয়লৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়তেই ৰাজপথতেই ৰৈ আছিল মৃত্য়ুদূত । হঠাতেই ঘটিল কোনোৱে নভৱা হৃদয়বিদাৰক ঘটনাটো ।
চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে মৰাণত এটাৰ পাছত আন এটা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতে আজি পুনৰ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গ'ল মৰাণ । মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিত চাৰিলেনযুক্ত পথত নৱনিৰ্মিত ৰাণৱে'ত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷
পুত্ৰক বিদ্যালয়ত থবলৈ নিজৰ AS06 AL 0655 নম্বৰৰ বাহনেৰে আহি আছিল মৰাণ পথালিবামৰ নিবাসী খগেন বৰুৱা (৪৫) ৷
মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিৰ সমীপত নৱনিৰ্মিত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ এয়াৰ ৰাণৱে'ত বিপৰীত দিশৰ পৰা গৈ থকা AS 03 CC 1559 নম্বৰৰ ব'লেৰ' পিক্ আপ বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত হয় ৷
এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত খগেন বৰুৱাই চলাই যোৱা বাহনখন চুচূৰ্মৈ হৈ পৰে । আনহাতে ব'লেৰ' পিকআপখন পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে ৷ বাহনত অহা মৰাণৰ পথালিবামৰ খগেন বৰুৱা আৰু পুত্ৰ যুগল কিশোৰ বৰুৱা (১৩) থিতাতে নিহত হয় ৷
নিহত খগেন বৰুৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল আৰু পুত্ৰ যুগল কিশোৰ মৰাণ ছেন্ট যোচেফ স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল ৷ এই দুৰ্ঘটনাই মৰাণ অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷
স্থানীয় এজন ব্যক্তিয়ে এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "বাহন দুখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । খগেন বৰুৱাই চলাই অহা বাহনখনৰ দুয়োজনৰে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আনখন বাহনৰ চালকজন আহত হৈছে ।"
আনহাতে আহোম জাতীয় গণ মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সহঃ সম্পাদক অকণ ভূঞাই কয়, "অতি দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল । স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী খগেন বৰুৱা আহোম জাতীয় গণ মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা জিলা সমিতিৰ দায়িত্বত আছিল । আজি বিদ্যালয়ত নিজৰ পুত্ৰক থবলৈ অহা সময়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । খগেন বৰুৱা খোৱাং মৰাণ অঞ্চলৰ প্ৰতিটো সামাজিক কামত জড়িত আছিল । কিয় এই ঘটনা হ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসনক তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"