ETV Bharat / state

শোকাৱহ! বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথতেই প্ৰাণ হেৰুৱালে পিতা-পুত্ৰই - MORAN TRAGIC ACCIDENT

চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নৱনিৰ্মিত ৰাণৱে'ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ।

Moran Tragic Road Accident
মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিত নৱনিৰ্মিত ৰাণৱে'ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read

মৰাণ: এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । পুৱাই পুত্ৰক বিদ্য়ালয়ত থবলৈ আহিছিল পিতৃ । পিতা-পুত্ৰই ঘৰৰ পৰা হাঁহিমুখে ওলাই আহিছিল । খগেন বৰুৱা (৪৫) নামৰ লোকজনে নিজৰ বাহনখনেৰেই পুত্ৰক লৈ বিদ্য়ালয়লৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়তেই ৰাজপথতেই ৰৈ আছিল মৃত্য়ুদূত । হঠাতেই ঘটিল কোনোৱে নভৱা হৃদয়বিদাৰক ঘটনাটো ।

চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে মৰাণত এটাৰ পাছত আন এটা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতে আজি পুনৰ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গ'ল মৰাণ । মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিত চাৰিলেনযুক্ত পথত নৱনিৰ্মিত ৰাণৱে'ত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷

মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিত নৱনিৰ্মিত ৰাণৱে'ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

পুত্ৰক বিদ্যালয়ত থবলৈ নিজৰ AS06 AL 0655 নম্বৰৰ বাহনেৰে আহি আছিল মৰাণ পথালিবামৰ নিবাসী খগেন বৰুৱা (৪৫) ৷

মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিৰ সমীপত নৱনিৰ্মিত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ এয়াৰ ৰাণৱে'ত বিপৰীত দিশৰ পৰা গৈ থকা AS 03 CC 1559 নম্বৰৰ ব'লেৰ' পিক্ আপ বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত হয় ৷

Moran Tragic Road Accident
ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত খগেন বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত খগেন বৰুৱাই চলাই যোৱা বাহনখন চুচূৰ্মৈ হৈ পৰে । আনহাতে ব'লেৰ' পিকআপখন পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে ৷ বাহনত অহা মৰাণৰ পথালিবামৰ খগেন বৰুৱা আৰু পুত্ৰ যুগল কিশোৰ বৰুৱা (১৩) থিতাতে নিহত হয় ৷

Moran Tragic Road Accident
ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত যুগল কিশোৰ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

নিহত খগেন বৰুৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল আৰু পুত্ৰ যুগল কিশোৰ মৰাণ ছেন্ট যোচেফ স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল ৷ এই দুৰ্ঘটনাই মৰাণ অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷

স্থানীয় এজন ব্যক্তিয়ে এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "বাহন দুখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । খগেন বৰুৱাই চলাই অহা বাহনখনৰ দুয়োজনৰে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আনখন বাহনৰ চালকজন আহত হৈছে ।"

Moran Tragic Road Accident
মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিত নৱনিৰ্মিত ৰাণৱে'ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে আহোম জাতীয় গণ মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সহঃ সম্পাদক অকণ ভূঞাই কয়, "অতি দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল । স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী খগেন বৰুৱা আহোম জাতীয় গণ মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা জিলা সমিতিৰ দায়িত্বত আছিল । আজি বিদ্যালয়ত নিজৰ পুত্ৰক থবলৈ অহা সময়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।‌ খগেন বৰুৱা খোৱাং মৰাণ অঞ্চলৰ প্ৰতিটো সামাজিক কামত জড়িত আছিল । কিয় এই ঘটনা হ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসনক তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক:কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকে মহটিয়ালে তীৰ্থযাত্ৰী ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ-ট্ৰলীক; নিহত ৮, আহত ৫০ জনতকৈ অধিক - BIG ROAD ACCIDENT IN UP

এটা পথ দুৰ্ঘটনা, দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ভাইৰেল ভিডিঅ'; তাৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্য - YOUTH DIES AFTER MOB ASSAULT

মৰাণ: এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । পুৱাই পুত্ৰক বিদ্য়ালয়ত থবলৈ আহিছিল পিতৃ । পিতা-পুত্ৰই ঘৰৰ পৰা হাঁহিমুখে ওলাই আহিছিল । খগেন বৰুৱা (৪৫) নামৰ লোকজনে নিজৰ বাহনখনেৰেই পুত্ৰক লৈ বিদ্য়ালয়লৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়তেই ৰাজপথতেই ৰৈ আছিল মৃত্য়ুদূত । হঠাতেই ঘটিল কোনোৱে নভৱা হৃদয়বিদাৰক ঘটনাটো ।

চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে মৰাণত এটাৰ পাছত আন এটা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতে আজি পুনৰ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গ'ল মৰাণ । মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিত চাৰিলেনযুক্ত পথত নৱনিৰ্মিত ৰাণৱে'ত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷

মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিত নৱনিৰ্মিত ৰাণৱে'ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

পুত্ৰক বিদ্যালয়ত থবলৈ নিজৰ AS06 AL 0655 নম্বৰৰ বাহনেৰে আহি আছিল মৰাণ পথালিবামৰ নিবাসী খগেন বৰুৱা (৪৫) ৷

মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিৰ সমীপত নৱনিৰ্মিত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ এয়াৰ ৰাণৱে'ত বিপৰীত দিশৰ পৰা গৈ থকা AS 03 CC 1559 নম্বৰৰ ব'লেৰ' পিক্ আপ বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত হয় ৷

Moran Tragic Road Accident
ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত খগেন বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত খগেন বৰুৱাই চলাই যোৱা বাহনখন চুচূৰ্মৈ হৈ পৰে । আনহাতে ব'লেৰ' পিকআপখন পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে ৷ বাহনত অহা মৰাণৰ পথালিবামৰ খগেন বৰুৱা আৰু পুত্ৰ যুগল কিশোৰ বৰুৱা (১৩) থিতাতে নিহত হয় ৷

Moran Tragic Road Accident
ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত যুগল কিশোৰ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

নিহত খগেন বৰুৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল আৰু পুত্ৰ যুগল কিশোৰ মৰাণ ছেন্ট যোচেফ স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল ৷ এই দুৰ্ঘটনাই মৰাণ অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷

স্থানীয় এজন ব্যক্তিয়ে এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "বাহন দুখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । খগেন বৰুৱাই চলাই অহা বাহনখনৰ দুয়োজনৰে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আনখন বাহনৰ চালকজন আহত হৈছে ।"

Moran Tragic Road Accident
মৰাণৰ খটখটিৰ জটিয়নিত নৱনিৰ্মিত ৰাণৱে'ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে আহোম জাতীয় গণ মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সহঃ সম্পাদক অকণ ভূঞাই কয়, "অতি দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল । স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী খগেন বৰুৱা আহোম জাতীয় গণ মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা জিলা সমিতিৰ দায়িত্বত আছিল । আজি বিদ্যালয়ত নিজৰ পুত্ৰক থবলৈ অহা সময়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।‌ খগেন বৰুৱা খোৱাং মৰাণ অঞ্চলৰ প্ৰতিটো সামাজিক কামত জড়িত আছিল । কিয় এই ঘটনা হ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসনক তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক:কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকে মহটিয়ালে তীৰ্থযাত্ৰী ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ-ট্ৰলীক; নিহত ৮, আহত ৫০ জনতকৈ অধিক - BIG ROAD ACCIDENT IN UP

এটা পথ দুৰ্ঘটনা, দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ভাইৰেল ভিডিঅ'; তাৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্য - YOUTH DIES AFTER MOB ASSAULT

For All Latest Updates

TAGGED:

DIBRUGARHইটিভি ভাৰত অসমMORAN ROAD ACCIDENTমৰাণ পথ দুৰ্ঘটনাMORAN TRAGIC ACCIDENT

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.