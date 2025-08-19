গুৱাহাটী : ''একপি ফটো... য'ত আবদ্ধ হৈ ৰয় কিছু মুহূৰ্ত, ভাল লগা কিছু সময় । বহু ঘটনা-পৰিঘটনাৰ সাক্ষী একপি ফটো । ফটোৱে কথা কয়... ধৰি ৰাখে সময় । একো একোজন ফটোগ্ৰাফাৰৰ ফটোত লুকাই থাকে সাধাৰণ জনতাই ঢুকি নপোৱা কিছু জীয়া ছবি ।''
আজি বিশ্ব বিশ্ব ফটোগ্ৰাফি দিৱস । ১৮৩৯ চনৰ পৰা প্ৰতিবছৰে ১৯ আগষ্টৰ দিনটো বিশ্ব বিশ্ব ফটোগ্ৰাফি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰত আজি উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্ব বিশ্ব ফটোগ্ৰাফি দিৱস ।
বিশ্ব বিশ্ব ফটোগ্ৰাফি দিৱস উপলক্ষে অল অসম ফেচন ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ্ এচ’চিয়েচন (AAFPA)ৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় “ফেশ্বন ক্লিক ২০২৫” শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ । মহানগৰীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়া ।
লগতে উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি নৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গ, অভিনেতা যতীন বৰা, নিশিতা গোস্বামী আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে অনুষ্ঠানটোক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে যুৱ ফটোগ্ৰাফাৰসকলক অধ্যৱসায়ৰে নিজৰ প্ৰতিভা আগবঢ়াবলৈ উৎসাহিত কৰে ।
আনহাতে এই অনুষ্ঠানটোৰ মূল আকর্ষণ আছিল লাইভ ফেচন ফটোগ্ৰাফি প্ৰতিযোগিতা । ইয়াত প্ৰতিযোগীসকলে প্ৰফেচনেল মডেল নিহা দাস, দিল্লনী দেৱী আৰু পাৰ্লীন ইছলামৰ ফটো কেমেৰাত বন্দী কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
একেই সময়ত আয়োজিত ফেচন ফটোগ্ৰাফি প্ৰদৰ্শনীত অসমৰ ফেচন ফটোগ্ৰাফিৰ এক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় । য’ত উদীয়মান প্ৰতিভাৰ সৈতে অভিজ্ঞ ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ কৃতিও স্থান পাইছিল ।
এই অনুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত AAFPA ৰ সম্পাদক বিক্ৰম বৰপাত্ৰে কয়, “অসমৰ ফেচন ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ বাবে এটা পেচাদাৰী প্লাটফৰ্ম সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যেৰে AAFPA গঠন কৰা হৈছিল । ‘ফেচন ক্লিক’ৰ যোগেদি আমি কেৱল বিশ্ব ফটোগ্ৰাফি দিৱস উদযাপন নকৰি, আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰসকলক প্ৰতিযোগিতা, সহযোগিতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় তথা বিশ্ব ফেচন ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্থান গঢ়ি তুলাৰ ক্ষেত্ৰ মঞ্চ প্ৰদান কৰি আহিছো ।”