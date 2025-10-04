ETV Bharat / state

পানীৰ ওপৰতো পাচলিৰ খেতি ! বিশেষ উদ্ভাৱনী কৌশলেৰে বৰপেটাৰ কৃষকে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন

বৰপেটাৰ পাতলিকুছি গাঁৱৰ কৃষকে উদ্ভাৱনী কৌশলেৰে পানীৰ ওপৰত কৰিছে সংহত কৃষিকাৰ্য ৷

Vegetable cultivation in barpeta
বিশেষ উদ্ভাৱনী কৌশলেৰে বৰপেটাৰ কৃষকে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 4, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
বৰপেটা: কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিলৈ বৰপেটা জিলাই বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । অথচ বৰপেটাৰ কৃষকসকলে অতি প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে কৃষিকাৰ্য কৰি আহিছে । কাৰণ সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাখন হ'ল অত্যন্ত বানপ্ৰৱণ ।

জিলাখনৰ যিবোৰ স্থানত অধিক পৰিমাণৰ কৃষিকাৰ্য কৰা হয় তাতেই বানৰ প্ৰকোপো অধিক । এই জটিল পৰিস্থিতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই জিলাখনৰ মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অতি ভিতৰুৱা পাতলিকুছি গাঁৱৰ বাৰজন কৃষকে উদ্ভাৱনী কৌশলেৰে পানীৰ ওপৰত সংহত কৃষি উৎপাদনত হাত দিছে ।

বিশেষ উদ্ভাৱনী কৌশলেৰে বৰপেটাৰ কৃষকে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহযোগিতাৰ হাত আগবঢ়াইছে চিটিজেন ফাউণ্ডেচন নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই । উদ্ভাৱনী কৌশল‌ হিচাপে এই খেতিয়কসকলে পানীৰ ওপৰতে পানীলাও, তিয়ঁহ, ভোল , লেচেৰা আৰু তিতা কেৰেলাৰ খেতি কৰিছে । তাৰবাবে বাঁহৰ চাং সাজি লোৱা হৈছে আৰু সেই চাঙত প্লাষ্টিকৰ বস্তাৰ ভিতৰত মাটি ভৰাই পাচলিৰ পুলি ৰোপণ কৰা হৈছে ।‌

সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা এই কৃষিকাৰ্য যিহেতু মাটিৰ ওপৰত কৰা হৈছে, সেয়েহে পাচলিৰ গছবোৰত প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী যোগান ধৰি থকা হয় । পৰীক্ষামূলকভাবে প্ৰথমবাৰলৈ এইবাৰ পাঁচ বিঘা মাটিত এই কৃষিকাৰ্য কৰা হৈছে আৰু গছবোৰত ফল লাগিবলৈও আৰম্ভ কৰিছে ।

বিশেষ উদ্ভাৱনী কৌশলেৰে বৰপেটাৰ কৃষকে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

উৎপাদিত পাচলি শীঘ্ৰে বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰলৈ উলিয়াই দিব পৰা যাব বুলি বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ বিষয়ববীয়া তথা এই কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত যুৱক ফৰহাদ আলীয়ে সদৰী কৰে ।‌

তেওঁ লগতে কয়, "এই কৃষিকাৰ্য এনেদৰে কৰা হৈছে যাতে প্ৰয়োজনবোধ কৰিলে পাচলিৰ তলত ধান ৰুব পৰা যাব । তদুপৰি অধিক দ ঠাইত মাছ পৰ্যন্ত পুহিব পৰা যাব ।"

বিশেষ উদ্ভাৱনী কৌশলেৰে বৰপেটাৰ কৃষকে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

ফৰহাদ আলীয়ে লগতে জনায়, "বাঁহৰ চাং সাজি খেতি কৰাত এটা অতিৰিক্ত ব্যয় হয় । অৱশ্যে অসমৰ বেছিভাগ গাৱত বাঁহ সুলভ আৰু মূল্যও কম ।‌ তদুপৰি এনে ব্যৱস্থাৰে কৃষিকাৰ্য কৰিলে বানৰ মাজতো পাচলিৰ উৎপাদন অব্যাহত ৰখাত কৃষকৰ আয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিহে হয় । কাৰণ পাতলিকুছিৰ দৰে বানপ্ৰৱণ অঞ্চল অসমত বহুত আছে ।‌ তেনে অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ বেছিভাগেই বান আৰু দ ঠাইত জমা হোৱা পানীৰ বাবে বছৰৰ প্ৰায়‌ ছমাহ বহি থাকিবলগীয়া হয় ।‌ সেইসকল কৃষকৰ বাবেই এই কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে ।"

