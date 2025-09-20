নিশা ৯ বজাৰ পিছত জুবিনৰ কাহিলিপাৰাৰ ঘৰত যাতে কোনো অনুৰাগী নাথাকে: আহ্বান আৰক্ষীৰ
ৰাজপথত জুবিন অনুৰাগীৰ নামত উদ্ভণ্ডালি কৰা দুৰ্বৃত্ত দেখিলে আৰক্ষীক ফোন কৰিবলৈ আহ্বান আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ।
গুৱাহাটী: মঞ্চত আৰু কোনোদিনে গান নাগায় জুবিনে । কাহানিও আৰু বিতৰ্কৰ মাজ সোমায় নপৰে জুবিন গাৰ্গ । কাৰণ জুবিন আৰু নাই । শোকত আজি ম্ৰিয়মান হৈ আছে প্ৰতিজন অসমীয়া ।
শুকুৰবাৰে জুবিন নোহোৱা হোৱাৰ খবৰটো পোৱাৰ পাছতে সকলোৱে কেৱল কান্দিছে । কাকো কোনেও সান্ত্বনা দিবলৈ ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই । ডিউটি কৰিবলৈ ওলাই আহি পদপথত কান্দিছে আৰক্ষীৰ লোকেও । কথা ক'বলৈ বা হাতত কলমটো তুলি ল'বলৈও পৰা নাই সংবাদকৰ্মীয়ে ।
জুবিন গাৰ্গৰ বাতৰিটো অহাৰ পাছৰে কি তেওঁৰ ষ্টুডিঅ', কি ঘৰ সকলোতে কেৱল লোকাৰণ্য । শুকুৰবাৰৰ দিনৰ পৰা ৰাতিলৈকে আৰু বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত মানুহৰ লানি নিচিগা সোঁত বৈছে । ফলত আৰু অধিক শোকত ভাগি পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ তথা তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ । জানিব পৰা মতে, স্বাস্থ্য়ৰো অৱনতি ঘটিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ।
যিমানে সময় বাগৰিছে সিমানেই জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত মানুহৰ সোঁত বাঢ়িছে । সেয়ে আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত নিশা ৯ বজাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰা বাসগৃহত কোনো অনুৰাগী যাতে নাথাকে তাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই ।
জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মহন্তই কয়, ''কাইলৈ জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰটো সৰুসজাইলৈ নিয়াৰ পিছত কেইবজাত ৰাইজৰ বাবে গেট খুলিব সেইটো আৰক্ষীয়ে জনাই দিব । জুবিনৰ আদর্শ মানি জুবিনৰ অনুৰাগীসকলে যাতে শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখে ।''
আমি সকলোৱে জানো যে, জুবিনে সদায় আনৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত দিছিল । কিন্তু এতিয়া একাংশ লোক ওলাইছে, জুবিনৰ বিপক্ষে কথা কৈছে বা অসভ্যালি কৰিছে । এই দুৰ্বৃত্তসকলকো সকীয়নি দিয়ে আৰক্ষীয়ে ।
ৰাজপথত জুবিন অনুৰাগীৰ নামত উদ্ভণ্ডালি কৰা দুৰ্বৃত্ত দেখিলে হেল্পলাইন নম্বৰ ১১২ ত ফোন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে ।