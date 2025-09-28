জুবিনৰ সকামৰ বাবে সাজু সৰভোগৰ হাজাৰ লিটাৰ ম'হৰ দৈ
জুবিন গাৰ্গৰ সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এঘাৰদিনীয়া সকামত ব্যৱহাৰ হ'ব সৰভোগৰ বিখ্যাত দৈ ।
Published : September 28, 2025 at 6:22 PM IST
বৰপেটা : সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এঘাৰদিনীয়া সকাম । এই এঘাৰদিনীয়া সকামত ব্যৱহাৰ হ'ব সৰভোগৰ বিখ্যাত দৈ । ইয়াৰ বাবে অঞ্চলটোৰ দৈ ব্যৱসায়ীসকলে এহেজাৰ লিটাৰ ম'হৰ দৈ সাজু কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, দৈ আৰু ক্ৰীম আছিল জুবিন গাৰ্গৰ অন্যতম প্ৰিয় খাদ্য । সেইবাবেই নামনি অসমলৈ আহিলে তেওঁ সৰভোগত সোমাইছিল আৰু দৈ-ক্ৰীমৰ সোৱাদ লৈছিল । এনেদেৰই শিল্পীগৰাকীৰ লগত সৰভোগ তথা বৰনগৰ অঞ্চলৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল ।
সেইগৰাকী জনতাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীৰ বিয়োগত সৰভোগত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে । সেয়েহে তেওঁলোকে এঘাৰদিনীয়া সকামত দৈ যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত দৈ যোগান ধৰা উদ্ধৱ চন্দ্ৰ বায়ন এণ্ড ছন্স নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বৰ্তমানৰ গৰাকী ললিতা বায়নে জনায় যে তেওঁৰ দোকানৰ পৰা প্ৰায় ২২৫ লিটাৰ দৈ যোগান ধৰা হৈছে । এনেদৰে সৰভোগৰ পাঁচখন দোকানৰ পৰা প্ৰায় এহেজাৰ লিটাৰ দৈ যোগান ধৰা হৈছে ।
জুবিন গাৰ্গৰ দৰে হিয়াৰ আমঠু শিল্পীগৰাকীৰ সকামত এনেদৰে দৈ যোগান ধৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰি মনত কিছু হ'লেও সান্ত্বনা লাভ কৰা বুলি ললিতা বায়নে অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ।
আনহাতে, সৰভোগৰ যুৱক তথা জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী বিমান দাসে জনায়, "প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতি বৰনগৰৰ ৰাইজে এঘাৰদিনীয়া সকামৰ বাবে দৈ যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । তাৰ পাছত বৰনগৰৰ ৰাইজক সহযোগৰ আহ্বান জনোৱাত মানুহ হিলদল ভাঙি ওলাই আহে । আজি দৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে ।"