ETV Bharat / state

সাৰিব নোৱাৰিব শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থ, চি আই ডিত এজাহাৰ দাখিল জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ

অৱশেষত শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে । জুবিন গাৰ্গৰ ম'বাইল জব্দ কৰাৰ দাবী খুৰাকৰ ।

FAMILY OF ZUBEEN GARG FILED FIR AGAINST SHYAMKANU AND SIDDHARTH
শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি চি আই ডিত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ । মৃত্যুৰ ৯ দিনৰ দিনা এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালৰ লোকে । শনিবাৰে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, খুৰাক মনোজ বৰঠাকুৰ, ভগ্নী পাল্মী বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এজাহাৰ দাখিল কৰে চি আই ডিত । শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগতে ছিংগাপুৰত জুবিনৰ সৈতে য়টত থকা আটাইৰে বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এজাহাৰ ।

এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ কথা জুবিন গাৰ্গৰ খুৰাক মনোজ বৰঠাকুৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । তেওঁ কয়, "সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্তৰ লগতে য়টত থকা সমগ্ৰ দলটোক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ । তদুপৰি জুবিনৰ ম'বাইল আৰক্ষীক জব্দ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে, ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ সাগৰত ডুব গৈ ৰহস্যজনকভাৱে আকস্মিক মৃত্যু ঘটিছিল অসমবাসীৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, ৩৮ হাজাৰো অধিক গানত কণ্ঠ নিগৰোৱা, ৪৪ খন ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা, দুকুৰিৰো অধিক ছবি-তথ্যচিত্ৰৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রক মহীয়ান কৰা জুবিন গাৰ্গৰ । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত বৰ্তমানো শোকৰ সাগৰত অসমবাসী । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৯ দিন পাৰ হৈছে যদিও ৰাইজ শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে ।

জুবিনৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত দাবী উঠিছে ৰাজ্যজুৰি । আনহাতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই দুয়ো । ইপিনে দুয়োজন লৈ লুক আউট নটিছ জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে । শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ৬ অক্টোবৰত চি আই ডিত হাজিৰ হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশ দিছে ।

লগতে পঢ়ক: সাগৰৰ দৰে গভীৰ তুমি... সৰ্ববৃহৎ দেৱাল অংকন

ৰাজহুৱা কৰা নহয় জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্ট, সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত : মুখ্যমন্ত্ৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

FAMILY OF ZUBEEN GARG FILED FIRFIR AGAINST SHYAMKANU AND SIDDHARTHZUBEEN GARGইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.