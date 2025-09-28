সাৰিব নোৱাৰিব শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থ, চি আই ডিত এজাহাৰ দাখিল জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ
অৱশেষত শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে । জুবিন গাৰ্গৰ ম'বাইল জব্দ কৰাৰ দাবী খুৰাকৰ ।
Published : September 28, 2025 at 9:16 AM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি চি আই ডিত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ । মৃত্যুৰ ৯ দিনৰ দিনা এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালৰ লোকে । শনিবাৰে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, খুৰাক মনোজ বৰঠাকুৰ, ভগ্নী পাল্মী বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এজাহাৰ দাখিল কৰে চি আই ডিত । শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগতে ছিংগাপুৰত জুবিনৰ সৈতে য়টত থকা আটাইৰে বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এজাহাৰ ।
এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ কথা জুবিন গাৰ্গৰ খুৰাক মনোজ বৰঠাকুৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । তেওঁ কয়, "সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্তৰ লগতে য়টত থকা সমগ্ৰ দলটোক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ । তদুপৰি জুবিনৰ ম'বাইল আৰক্ষীক জব্দ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ সাগৰত ডুব গৈ ৰহস্যজনকভাৱে আকস্মিক মৃত্যু ঘটিছিল অসমবাসীৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, ৩৮ হাজাৰো অধিক গানত কণ্ঠ নিগৰোৱা, ৪৪ খন ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা, দুকুৰিৰো অধিক ছবি-তথ্যচিত্ৰৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রক মহীয়ান কৰা জুবিন গাৰ্গৰ । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত বৰ্তমানো শোকৰ সাগৰত অসমবাসী । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৯ দিন পাৰ হৈছে যদিও ৰাইজ শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে ।
জুবিনৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত দাবী উঠিছে ৰাজ্যজুৰি । আনহাতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই দুয়ো । ইপিনে দুয়োজন লৈ লুক আউট নটিছ জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে । শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ৬ অক্টোবৰত চি আই ডিত হাজিৰ হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশ দিছে ।