যোৰহাট : অসম সন্তান ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপলৈ স্পেইনৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় বঁটা । স্পেইনৰ বাৰ্চিলোনা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক প্ৰদান কৰিছে 'এক্সট্ৰা-অৰ্ডিনেৰী ডক্টৰেট' বঁটা ।

উল্লেখ্য যে স্পেইনৰ বাৰ্চিলোনা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এই সন্মান লাভ কৰা ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপ হৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আৰু দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় । তেওঁৰ এই সফলতাত গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে শিক্ষা নগৰী যোৰহাট ।

স্পেইনৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় বঁটা ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপলৈ (ETV Bharat Assam)

যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ ৰোগ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপে স্পেইনৰ খ্যাতনামা Autonomous University of Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona)-ৰ পৰা Extraordinary Doctorate বঁটা লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । উদ্ভিদ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কৰা ব্যতিক্ৰমী গৱেষণাৰ বাবে তেওঁক এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় ।

যোৰহাটৰ দৰঙীচুক নিবাসী ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপে ২০১৭ চনত ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ (ICAR) পৰা নেতাজী সুভাষ আই চি এ আৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ লাভ কৰি স্পেইনৰ Autonomous University of Barcelona-ত পি এইচ ডি পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰে । তাত তেওঁ Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG)-ৰ Coll & Valls Lab-ত বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভিদ আণৱিক জীৱবিজ্ঞানী ডঃ নুৰিয়া ছাঞ্চেছ-কলৰ তত্ত্বাৱধানত গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিল ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপৰ গৱেষণা উদ্ভিদৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু জিনগত সহনশীলতা উন্নীত কৰাৰ ওপৰত আছিল, যিয়ে কৃষি ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভৱিষ্যত সম্ভাৱনা দেখুৱাইছে ।

বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ‘Extraordinary Doctorate Award’ হৈছে আটাইতকৈ সন্মানজনক বঁটা । ব্যতিক্ৰমী গৱেষণাৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ইতিমধ্যে তেওঁৰ এই গৱেষণা বিভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৃত হৈছে ।

ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপে বঁটা লাভ কৰাৰ পাছত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, “২০১৭ বৰ্ষত মই এটা জলপানি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যাক কোৱা হয় নেতাজী সুভাষ আই চি আৰ ফেল'শ্বিপ । আৰু সেই ফেল'শ্বিপৰ অধীনত মই গৈছিলোঁ পি এইচ ডি কৰিবলৈ Autonomous University of Barcelona-ৰ অন্তৰ্গত Centre for Research in Agricultural Genomics-ত । আৰু তাত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আৰু গৱেষণাৰ অন্তত ২০২১ বৰ্ষত মই পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । আজি ২০২৫ বৰ্ষত সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে মোক এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে যাক কোৱা হয় Extraordinary Doctorate Award ।"

তেওঁ লগতে কয় যে এই বঁটা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক সম্ভাৱনাৰ স্বীকৃতি । এই বঁটা পোৱা দ্বিতীয়জন ভাৰতীয় আৰু প্ৰথমজন অসমীয়া বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰি কয়, "ইয়াৰ দ্বাৰা আমি অঞ্চলটোৰ উদীয়মান গৱেষকসকলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়াই নিব পাৰিম ।"

Extraordinary Doctorate Award পোৱা ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপ বৰ্তমান অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু গৱেষকসকলক প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে । ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপৰ গৱেষণাই উদ্ভিদ ৰোগ বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰলৈ অভূতপূৰ্ব অৱদান আগবঢ়াব বুলি আশা কৰা হৈছে ।