ৰহঢলা পথাৰত, আহিবা ঐ নিজানত... ! অস্তিত্বৰ সংকটত ঐতিহাসিক ৰহঢলা পথাৰৰ পুখুৰী - HISTORICAL RAHDHALA PATHAR

অস্তিত্বৰ সংকটত আহোম ৰাজত্বৰ কীৰ্তিচিহ্ন ( ETV Bharat Assam )

গোলাঘাট: "মন হীৰা দৈ চাইকেল নহয় টিলিঙা" গীতটো আপোনাৰ বাৰু মনত আছে নে ? অভিনেতা বিজু ফুকনে ডিঙিত দৈৰ টেকেলি লৈ চাইকেল চলাই গোৱা সেই গীতটো ৷ আশীৰ দশকত অসমৰ বোলছবি জগতত খলকনি লগোৱা 'বোৱাৰী' ছবিখনত জনপ্ৰিয় গায়ক মহানন্দ মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ কণ্ঠত বিজু ফুকনে কৰা অভিনয়ৰ কথা কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে । সেই বিখ্যাত গীতটোত এখন বিশেষ পথাৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল । সেই পথাৰখনৰ নাম আছিল ৰহঢলা । গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহাসিক ৰহঢলা পথাৰ অস্তিত্বৰ সংকটত (ETV Bharat Assam) গোলাঘাট জিলাৰ এই ৰহঢলা পথাৰখনৰ অৱস্থা কেনে আছে সেয়া আপোনাৰ জানিবলৈ মন নাযায়নে ? আজি এই ঐতিহাসিক পথাৰখনত ইয়াৰ অস্তিত্ব বিচাৰি পাবলৈ টান হৈ পৰিছে । কাৰণ এই ৰজাদিনীয়া পথাৰখন আজি বেদখলৰ কৱলত । ইয়াত থকা ঐতিহাসিক পুখুৰীৰ অস্তিত্বই নাই বুলি ক'ব পাৰি । এই ৰহঢলা পথাৰৰ নামৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছিল আৰু এতিয়া কোনে এইবোৰ ভূমিত বেদখল চলাইছে সেয়া জানিবলৈ যদি আপুনি ইচ্ছুক তেনেহ'লে পঢ়ক ই টিভি ভাৰতৰ এই প্ৰতিবেদন । গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহাসিক ৰহঢলা পথাৰ (ETV Bharat Assam) ৰহঢলা পথাৰ গোলাঘাটৰ পৰা দেৰগাঁও সংযোগী পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পথৰ মাজভাগত অৱস্থিত এখন বিশাল ঐতিহাসিক পথাৰ । কেইবা শ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰে আৱৰি থকা এইখন পথাৰৰ সৌন্দৰ্যই সকলোকে হাতবাউলি মাতে । এই পথেৰে অহা-যোৱা কৰা পথচাৰীসকলে ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে হ'লেও থিয় হৈ উপভোগ কৰে এই সু-বিশাল ঐতিহাসিক পথাৰৰ সৌন্দৰ্য । ৰহঢলা পথাৰ নামৰ আঁৰৰ কাহিনী : এই পথাৰৰ নাম কেনেকৈ ৰহঢলা পথাৰ হৈছে আপুনি জানিবলৈ নিশ্চয় আগ্ৰহী ? এই সু-বিশাল পথাৰৰ মাজভাগত আছে আহোম ৰাজত্বকালৰ তিনিটা বৃহৎ আকাৰৰ পুখুৰী । এই পুখুৰী তিনিটাৰ বাবেই এই সু-বিশাল পথাৰৰ নাম ৰহঢলা পথাৰ বুলি কোৱা হয় । জনশ্ৰুতি অনুসৰি আহোম ৰাজত্বকালত গোলাঘাটত মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাক বাৰী পাতি দিয়াৰ লগতে উক্ত অঞ্চলৰ ৰাইজক কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । সেই নিৰ্দেশ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই পালন কৰিবলৈ যাওঁতে কৃষি পথাৰত পানী যোগানৰ সমস্যাত পৰিছিল ।

