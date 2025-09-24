ETV Bharat / state

জীয়াঢলৰ পাৰত নাৰ্চাৰী: বানক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেখুৱাইছে কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন

জীয়াঢলৰ কাংকু সুঁতিৰ বানে জ্বলা-কলা খুওৱাৰ সময়তে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে দেখুৱাইছে কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন ।

Dhemaji Royal Nursery
জীয়াঢলৰ পাৰত ৰয়েল নাৰ্চাৰী (ETV Bharat)
ধেমাজি : এখন বিশেষ নাৰ্চাৰী ৷ ধেমাজি জীয়াঢল চাৰিআলিৰ সমীপৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভজু গাঁৱত আছে নাৰ্চাৰীখন ৷ প্ৰৱাহমান জীয়াঢলৰ কাংকু সুঁতি, ছন পৰা কৃষিভূমি, শুভ্ৰ কঁহুৱাৰ আচ্ছাদনৰ মাজতে আছে এই নাৰ্চাৰীখন ৷ বিগত ৫/৬ বছৰে জীয়াঢলৰ এই সুঁতিটোৱে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীক জ্বলা-কলা খুৱাই আহিছে যদিও এই ভয়াৱহতাক নেওচি ধেমাজি হাতীগড়ৰ বাসিন্দা ৰত্নেশ্বৰ কাকতিয়ে গঢ়ি তুলিছে এখন নাৰ্চাৰী ।

তেওঁ জীয়াঢলৰ কাংকু সুঁতিৰ বালিয়ে পুতি থৈ যোৱা এবিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি আৰম্ভ কৰিছিল এইখন নাৰ্চাৰী ৷ নাম দিলে ৰয়েল নাৰ্চাৰী ৷ এন এইছ পি চিৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী ৰত্নেশ্বৰ কাকতিয়ে প্ৰকৃতিক ভালপোৱাৰ বাবেই জড়িত হৈ পৰিছে এই নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ত । তাকো বানে গৰকা স্থানত ৷

জীয়াঢলৰ পাৰত নাৰ্চাৰী;বানক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেখুৱাইছে কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন (ETV Bharat)

আৰম্ভণিতে বাৰিষাৰ বানৰ সৈতে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল যদিও বৰ্তমান তেওঁ তেনে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পৰা হৈছে ৷ তেওঁ নাৰ্চাৰীখনৰ পৰা বহু গছপুলি সূলভ মূল্যতো দিয়ে ৷ প্ৰায় নিজে সকলো কাম কৰে ৷ গোবৰ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে পুলিবোৰৰ পৰা আশানুৰূপ ফল পায় বুলিও তেওঁ ক'ব বিচাৰে ৷

তেওঁৰ এই নাৰ্চাৰীত বিধে বিধে ফুল-ফল আৰু মূল্যৱান গছৰ পুলি উপলব্ধ । লিলি, কামিনী বগেনভেলিয়া, চন্দিনি, মানিপ্লেণ্ট, মেহগনি, তিতাচপা আদি উপলব্ধ নাৰ্চাৰীখনত ৷ বিশেষকৈ তেওঁৰ নাৰ্চাৰীত উপলব্ধ স্থানীয় তামোল যথেষ্ট সমাদৃত হৈছে । পুলিবোৰ তেওঁ নিজে প্ৰস্তুত কৰে ৷ প্ৰতি বছৰে ৮/১০ হাজাৰ তামোল পুলি বিক্ৰী কৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ নাৰ্চাৰীখন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ইয়াৰ মানুহখিনি ভাল, সমাজখন ভাল ৷ ইয়াত কাম কৰি বহুত ভাল পাইছোঁ । গোটেইখিনি ভদ্ৰ মানুহ, মোক সহায় কৰে । ইয়াত খেতি নকৰে ৷ বহুত দ ৷ ইয়াত মই প্ৰতিবছৰে মাটি পেলাও ৷ পানী বাগৰিলেও বস্তা দি ৰক্ষা কৰো ।"

Dhemaji Royal Nursery
জীয়াঢল চাৰিআলিৰ সমীপত আছে ৰয়েল নাৰ্চাৰী (ETV Bharat)

মানুহক বিনামূলীয়াকৈ গছপুলি উপহাৰ দি ভাল পায় ৰত্নেশ্বৰ কাকতিয়ে

ৰত্নেশ্বৰ কাকতিৰ ব্যক্তিত্বও প্ৰশংসনীয় । নাৰ্চাৰীখন কেৱল ব্যৱসায়ৰ বাবেই তেওঁ আৰম্ভ কৰা নাই ! কাৰণ নাৰ্চাৰীলৈ অহা বহু লোকক তেওঁ গছপুলি বা বাৰীৰ ফল উপহাৰ দি ভাল পায় । যাৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত পত্নীৰ পৰা গালিও খাবলগীয়া হয় ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে নিজে ভাল হ'ব লাগিব । গেঁঠেলা হ'ব নালাগিব । মই বহুত গিফ্ট দিও । মই গিফ্ট দি ভালপাওঁ । সেইকাৰণে পত্নীয়ে মোক গালিও দিয়ে ৷ দুটা গছপুলি ৰাইজক দিব পাৰিলে বাটৰুৱাইও জিৰণি ল'ব, চৰাই চিৰিকতিয়ে জিৰণি ল'ব, গৰু-ম'হে জিৰণি ল'ব । সেইটো এটা ডাঙৰ আশীৰ্বাদ ।"

Dhemaji Royal Nursery
ৰত্নেশ্বৰ কাকতিয়ে বানক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেখুৱাইছে কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন (ETV Bharat)

ইফালে এই বয়সতো কৰ্ম বিশ্বাসী লোকজনে উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক এনেধৰণৰ পথ ল'বলৈও আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে কয়, "গছপুলি আৰু ৰাইজৰ পৰা বহুত আশীৰ্বাদ পাইছো । উল্লেখ্য যে তেওঁ প্ৰথমে নাৰ্চাৰীত ৬৫ হাজাৰ পুলি আছিল যদিও এতিয়া ৭ লাখ পুলি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ একেদৰে তেওঁৰ নাৰ্চাৰীৰ চাৰিসীমাৰ পলসুৱা মাটিত লমালমে লাগিছে অমিতাকে ধৰি বিভিন্ন পাচলি আৰু ফল-মূল । মন কৰিবলগীয়া যে জীয়াঢলৰ বুকুত কৃষকৰ স্বপ্ন ভংগ হোৱাৰ পিছত এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে বানকো প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেখুৱাইছে কৰ্মসংস্কৃতিৰ এক আদৰ্শ ৷

লগতে পঢ়ক :প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু সহিব নোৱাৰি উপবাসে থাকি প্ৰাণত্য়াগ অনুৰাগীৰ

