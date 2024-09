ETV Bharat / state

আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব সোণাপুৰৰ উচ্ছেদিত পৰিয়াল; উচ্চতম ন্যায়ালয়তো তৰিব গোচৰ - sonapur eviction incident

তাৰ পিচত উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰে অঞ্চলটো । আহাতে, এই ঘটনাৰ পিচতে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কচুতলী অঞ্চলৰ জনজাতীয় বেল্ট আৰু ব্লক এলেকাত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা লোকক তিনিদিনৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰাৰ বাবে সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াই এখন জাননী জাৰি কৰে ।

ইয়াৰ পিচত সোমবাৰে‌ বহু লোকে ঘৰ‌ খালী কৰি তাৰ‌ পৰা গুচি যায় । ‌এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা জুনাইদ খালিদে কয়, "চৰকাৰৰ এই উচ্ছেদ অভিযানত কেইবাগৰাকীও উচ্ছেদিত লোক আৰক্ষীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ।‌ দুজনৰ মৃত্যু হৈছে । আহতসকলৰ কেইবাজনো জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন‌ হৈ আছে । এজন আই চি ইউত চিকিৎসাধীন‌ হৈ আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "উচ্ছেদ কৰা বহু লোক জনজাতীয় বেল্টৰ ভূমি ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে বসবাস কৰা । ‌কিছুমান 100 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা বসবাস কৰা ।‌ ভূমিৰ ম্যাদী পট্টা আছে । গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলো নথি-পত্ৰ লৈ আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰিম ।"

আৰক্ষীয়ে আইন অনুসৰণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "অঞ্চলটোত উচ্ছেদ কৰাৰ সময়ত The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (LARR) আইনখন চৰকাৰে অনুসৰণ কৰা নাই । ‌লগতে উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত থকা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিদৰ্শনা পালন কৰা হোৱা নাই ।‌ মানৱাধিকাৰ ভংগ কৰা হৈছে । গতিকে এই সকলো বিষয় লৈ আদলতৰ দ্বাৰস্থ হোৱা যাব ।"