উচ্ছেদৰ সময়ত চৰকাৰে পক্ষপাতিত্বৰ সলনি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা মানি চলক: মেহমুদ মাদানী - MAHMOOD MADANI PRESS MEET

উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা সমালোচনাৰ বিৰুদ্ধেও মাদানীৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৷

মৌলানা মেহমুদ মাদানীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
September 2, 2025

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীত জমিয়ত-উলেমা-ই-হিন্দৰ সভাপতি মৌলানা মেহমুদ মাদানীৰ সংবাদমেল সম্বোধন ৷ সংবাদমেলত মাদানীয়ে উচ্ছেদকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷

সংগঠনটোৰ সভাপতি মৌলানা মেহমুদ মাদানীয়ে উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত দৃঢ়তাৰে কয় যে অসম চৰকাৰে চলাই থকা উচ্ছেদ অভিযানসমূহ ঘৃণা বা খৰখেদাকৈ চলোৱাৰ সলনি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নীতি-নিৰ্দেশনা অনুসৰি কঠোৰভাৱে চলোৱা উচিত ৷

সংবাদমেলত মাদানীয়ে উচ্ছেদকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে (ETV Bharat Assam)

গোৱালপাৰা আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ বেদখলকৃত পৰিয়ালসমূহক সাক্ষাৎ কৰা মাদানীয়ে সংবাদমেলত এনেদৰে স্থিতি স্পষ্ট কৰে, ‘‘আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় । চৰকাৰক পথ বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে মাটিৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । কিন্তু প্ৰতিটো উচ্ছেদতে আইনৰ শাসন আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব ।’’

পুনৰ সংস্থাপন আলোচনাৰ বাহিৰৰ বিষয়: মাদানী

মাদানীয়ে এনে অভিযানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃত নাগৰিকক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ বিষয়টোত জড়িত সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘মানুহক বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ উচ্ছেদ কৰাটো অমানৱীয় । অসম চৰকাৰে প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পুনৰ সংস্থাপন সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ

উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা সমালোচনাৰ বিৰুদ্ধেও মাদানীয়ে সংবাদমেলত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷

‘‘মই কালিৰ পৰা ইয়াত আছো । যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশ্বাস কৰে যে মই কিবা ভুল কৰিলোঁ, তেন্তে তেওঁ ব্যৱস্থা লোৱা উচিত আছিল । ভাবুকি নিদিব, কাম কৰক’’- বুলি মাদানীয়ে সংবাদমেলত কয় ৷ একাংশ উচ্ছেদ অভিযান অমানৱীয় আৰু বৈষম্যমূলকভাৱে চলোৱাৰো অভিযোগ তোলে ৷ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাহিৰত গৈ একাংশ সম্প্ৰদায়ক চৰকাৰে লক্ষ্য কৰি লোৱাৰো অভিযোগ তোলে মাদানীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা অসমত ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে ৷ প্ৰায়ে চৰকাৰী অথবা বনাঞ্চলৰ পৰা বেদখলকাৰীক আঁতৰোৱাত চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । একাংশ সংগঠনৰ লগতে বিৰোধী নেতাসকলে এই কাৰ্যক সমালোচনা কৰি পৰিকল্পিত, খৰতকীয়া আৰু মানৱীয় সুৰক্ষাৰ অভাৱ থকা কাৰ্য বুলি অভিহিত কৰাৰ কথা মাদানীয়ে সংবাদমেলত ব্যক্ত কৰে ৷

মাদানীৰ এই ভ্ৰমণ আৰু মন্তব্যই অসমত সংখ্যালঘুৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, বেদখল, নীতিগত প্ৰক্ৰিয়া আৰু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় কথা-বতৰা পুনৰ চৰ্চা কৰাৰ বাট মুকলি কৰিছে ৷

