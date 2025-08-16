তেজপুৰ/বিশ্বনাথ: সমগ্ৰ ৰাজ্যত অবৈধভাৱে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰা ভূমি চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাই থকাৰ পিছত এইবাৰ বিশ্বনাথ জিলাত আৰম্ভ হ'ব উচ্ছেদ অভিযান । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে দেওবাৰে প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ চলিব বিশ্বনাথত । বিশ্বনাথ জিলাৰ নন'কে জাপৰিগুৰি গাঁৱৰ ৩০৭ টা পৰিয়ালে বেদখল কৰি ৰাখিছিল ১৭৫ বিঘা ভি জি আৰ ভূমি । জিলা প্ৰশাসনে এই বেদখলকাৰীক উচ্ছেদৰ জাননী দিয়াৰ পিছতে ইতিমধ্যে লোকসকলে নিজেই ভাঙি পেলাইছে বেদখলকৃত ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা ঘৰসমূহ ।
ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ বিভিন্ন চৰ-চাপৰি আৰু চৰকাৰী ভূমি বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ সময়তে উত্তৰ অসমৰ বিশ্বনাথ জিলাত ৰাজহ বিভাগে যোৱা ১ আগষ্টত জাৰি কৰিছিল উচ্ছেদৰ জাননী । বিশ্বনাথ জিলাৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা যোৱা ১ আগষ্টত জিলাখনৰ জাপৰিগুৰি অঞ্চলৰ প্ৰায় ৩০৯ পৰিয়াললৈ উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰিছিল ।
জননীখনত কোৱা হৈছিল, যি সকললোকে উক্ত অঞ্চলৰ চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যদি সেই ভূমিৰ পৰ্যাপ্ত নথি-পত্ৰ আছে, তাৎক্ষণিকভাৱে বিশ্বনাথ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । অন্যথা যদি উপযুক্ত নথি-পত্ৰ নাই জাননী জাৰি কৰাৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰত নিজৰ যদি কোনো স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি ধ্বংস হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজেই জগৰীয়া হ'ব ।
অৰ্থাৎ এই জাননীৰ জড়িয়তে তেওঁলোকক আগন্তুক ১৫ দিনৰ ভিতৰতে উক্ত ঠাই ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছিল । বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ বি এন এছ ১/২০২৩/ বিবিধ/১৪৯ নং হুকুম অনুসৰি অসম ভূমি আৰু ৰাজহ অধিনিয়ম ১৮৮৬ ৰ পট্টন বিধি ১৮(২) আৰু ১৮ (৩) ৰ অধীনত জাননী জাৰি কৰা ১৫ দিনৰ ভিতৰত যি কোনো গাঁথনি ,দোকান ,ঘৰ সকলো নিজৰ ফালৰ পৰা আঁতৰাই নি খালি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে ।
এই জাননী জাৰি কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে নন'কে জাপৰিগুৰি গাঁৱৰ ৩০৭ টা পৰিয়ালেই নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সা-সামগ্ৰীসমূহ স্থানান্তৰ কৰিছে সুৰক্ষিত স্থানলৈ । উল্লেখযোগ্য যে, বান আৰু খহনীয়াৰ কবলত পৰি এইসকল লোকে নন'কে জাপৰিগুৰিত আনে বেদখল কৰা ভূমি কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল এই ভূমি ।
বিশ্বনাথ জিলাৰ আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসে ই টিভি ভাৰতক টেলিফোন যোগে জনায়,"মুঠ ৩০৭ টা পৰিয়ালৰ এই উচ্ছেদৰ তিনিদিন সময়সীমা ধার্য কৰা হৈছিল যদিও ইতিমধ্যে আনুসংগিক তথ্যৰ মতে প্ৰায়সংখ্যক লোকে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ আঁতৰাই নিছে । সমগ্ৰ উচ্ছেদৰ কাৰ্যসূচী মুঠ চাৰিটা চক্ৰত ভাগ কৰি লোৱা হৈছে আৰু ১৭ আগষ্টৰ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ হ'ব । ইতিমধ্যে চৰকাৰক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সুৰক্ষা বাহিনীৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে ।"
দাসে কয়,"সামগ্ৰী আৰু ঘৰ দুৱাৰ আঁতৰি যোৱা মানে আমি আমাৰ জাননীক গুৰুত্ব দিয়া বুলি ভাবি লৈছোঁ । আনহাতে যদিও তিনিদিন সময় ধৰা হৈছে অহা দুটা দিনত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ ইতিমধ্যে তদাৰক কৰি থকা হৈছে কিমান সংখ্যক লোকৰ প্রয়োজন হ'ব এতিয়াও বিবেচনা কৰি থকা হৈছে আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মানুহ আৰু সুৰক্ষা বাহিনী মোতায়েন কৰা হ'ব ।"
সকলো ভাঙি দিয়ক মছজিদটো নাভাঙিব:
দেওবাৰে চলিবলগীয়া 175 বিঘা ভুমিত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লগতে এটা অংগনাৱাড়ী কেন্দ্ৰ আছে । আছে এটা অতি পুৰণি মছজিদো । পুৰণি মছজিদটো নাভাঙিবলৈ বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনক কাতৰ আহ্বান জনালে উচ্ছেদ চলিবলগীয়া নন'কে জাপৰিগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে ।
চৰকাৰলৈ কাতৰ আহ্বান জনাই এজন লোকে কয়, "চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে, গাঁও ভি জি আৰৰ মাটিত পৰি আছে । চৰকাৰৰ ওপৰত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ । কিন্তু এই মছজিদৰ অন্তৰ্গত যি ৫০০ ঘৰে বসবাস কৰি আছে, ৩০৭ ঘৰহে উচ্ছেদ কৰিব, বাকী ঘৰৰ ম্যাদী পট্টাৰ মাটি । আমি চৰকাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ মছজিদটো ৰাখে ।"