বিশ্বনাথ : উৰিয়ামঘাটৰ পিছত এইবাৰ বিশ্বনাথত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । দেওবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা বিশ্বনাথৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত নন’কে জাপৰিগুৰিত থকা ১৭৫ বিঘা চৰকাৰী ভি জি আৰ ভূমিত চলিল উচ্ছেদ অভিযান ।
এই ভূমিত বাস কৰি থকা ৩০৭ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হ'ব । পুৱাই ২০ খন এক্সকেভেট, ১০ খন টেক্টৰ লৈ উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় প্ৰশাসনৰ লোক ।
স্থানীয় লোকে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে পূৰ্বে এই গাঁৱৰ লোকসকল বালিডুবি নামৰ এখন গাঁৱত আছিল । কিন্তু গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি প্ৰায় ৪০ বছৰ পূৰ্বে লোকসকলে এই স্থানলৈ আহিছিল আৰু গাঁও স্থাপন কৰিছিল ।
ইতিমধ্যে এই গাঁওখনত চৰকাৰে পথ, চৰকাৰী গৃহ, জল জীৱন মিচন আঁচনি আৰু পঞ্চায়তৰ সকলো আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । আন এক তথ্য অনুসৰি জিলাখনত বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে প্রায় ৫৬ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি । এই চৰকাৰী ভি জি আৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত কেৱল বিশ্বনাথ ৰাজহ চক্ৰতেই প্ৰায় ৪৪ হাজাৰ বিঘা আছে ।
উচ্ছেদিতক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী আমছুৰ
ইফালে উচ্ছেদিত স্থান পুৱাই উপস্থিত হয় বিভিন্ন দল-সংগঠন । আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদকৰ নেতৃত্বত এটা সজাতি দলো উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় । উচ্ছেদিত লোকৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে আমছুৱে চৰকাৰক উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ আৰু উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী জনায় ।
আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক কুদ্দুছ আলী সৰকাৰে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে অমানৱীয়ভাৱে সংখ্যালঘু ৰাইজক উচ্ছেদ কৰি আছে । এই উচ্ছেদৰ কাৰ্যসূচী শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে, লগতে উচ্ছেদিতক পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগে ।" তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে, "এয়া ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কাৰণ, এই মানুহবোৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো বঞ্চিত আৰু এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো বঞ্চিত লগতে এজিপি চৰকাৰেও ভূমিৰ অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে । এই মানুহবোৰ কোনো বিদেশী নহয় । বিদেশী হ'লে চৰকাৰে আধাৰ কাৰ্ড, চৰকাৰী চাউল, চৰকাৰী গৃহ কিয় দিলে হয় ?"
