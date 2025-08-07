লখিমপুৰ: গোলাঘাটৰ উৰিয়ামঘাটৰ পিছত এইবাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ চলিছে লখিমপুৰত । বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হয় উচ্ছেদ অভিযান । জিলাখনত নিশাৰে পৰা হৈ থকা বৰষুণে উচ্ছেদ অভিযানত বিধি পথালি দিয়ে । কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ফুকনদলনীত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলায় ।
উল্লেখ্য যে নাওবৈচা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ফুকনদলনীত ২৩৭ বিঘা ভিজিআৰ ভূমিত চলিছে প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । প্ৰশাসনে ভাঙি দিয়ে ১১৪ টা বাসগৃহ । ৩ শতাধিক আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ উপস্থিতিত চলে এই অভিযান । জানিব পৰা মতে যোৱা ৩১ জুলাইতে জাননী যোগে বেদখলকৃত চৰকাৰী ভূমি ৭ দিনৰ ভিতৰত খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । ইতিমধ্যে অধিকাংশ পৰিয়ালে বয়-বস্তু লৈ সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে ।
ইফালে ২৩৭ বিঘা চৰকাৰী ভূমিত বেদখলকাৰীয়ে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পুখুৰী খান্দি লৈছিল । যাৰ বাবে উচ্ছেদৰ সময়ত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । লক্ষণীয়ভাৱে চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে ঘৰ-বাৰী নিৰ্মাণ কৰি চৰকাৰী সা-সুবিধাও লাভ কৰিছিল বেদখলকাৰীয়ে । বিদ্যুৎ সংযোগ, চৰকাৰী ঘৰ, জল-জীৱন আদি আঁচনিৰো সুবিধা লাভ কৰিছিল বেদখলকাৰীয়ে ।
উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্ত প্ৰণৱজিৎ কাকতিয়ে কয়, "প্ৰায় ২৩৭ বিঘা মাটি আছে যিবোৰত উচ্ছেদ চলি আছে । ১১৪ টা পৰিয়াল আছিল । উচ্ছেদ চলাওতে অকণমান আমাৰ কষ্ট হৈছে, কাৰণ গোটেই পুখুৰী কৰি পেলালে । সেই পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে ৰাস্তা বনাই ঘৰবোৰ ভাঙিবলগীয়া হৈছে । সেই কাৰণে অলপ সময় লৈছে । কিন্তু পৰিস্থিতি এতিয়া শান্তিপূৰ্ণ । ইতিমধ্যে ৮০-৯০ শতাংশ মানুহে এই ঠাই এৰি গৈছে ।"
ইফালে উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত এজন উচ্ছেদিত লোকে কয়, "আমাৰ ইয়াত ৪০ বছৰ মান হৈ গ'ল । মোৰ ১১ কঠা মাটি আছিল । জন্ম ইয়াতে মোৰ । পৰিয়ালৰ পট্টা মাটি নাই । ল'ৰা এটা আছে ৩ টা নাতি আছে...।"
