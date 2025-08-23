ETV Bharat / state

এইবাৰ ৰাক্ষসিনীত বুলড'জাৰৰ হাতোৰা: বাদ নপৰিল বিদ্যালয়ো - EVICTION AT RAKHYASINI

গোৱালপাৰাৰ ৰাক্ষসিনীত জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান । শতাধিক দোকানৰ লগতে ৫ খনকৈ বিদ্যালয়ত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । আতংকিত অঞ্চলবাসী ৰাইজ ।

eviction at Rakhyasin
এইবাৰ ৰাক্ষসিনীত জিলা প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰৰ হাতোৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 23, 2025 at 2:29 PM IST

3 Min Read

গোৱালপাৰা : গোৱালপাৰা চহৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল হাচিলাবিল ৰাজহ গাঁৱত উচ্ছেদ অভিযানৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই শনিবাৰে পুনৰ গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান । মাটিয়া ৰাজহ চক্রৰ অন্তৰ্গত ৰাক্ষসিনীত পুৱাৰে পৰা চলে উচ্ছেদ অভিযান । জিলা প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰে এফালৰ পৰা ভাঙি তচনচ কৰে দোকান-পোহাৰ ।

গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ৰাক্ষসিনী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আশেপাশে থকা চৰকাৰী ভূমিত ১০ খনকৈ বুলড'জাৰেৰে প্ৰায় শতাধিক দোকানত উচ্ছেদ অভিযান চলায় । ফৰেষ্ট গে'টৰ পথৰ পশ্চিম দিশৰ দোকানসমূহত চলে উচ্ছেদ অভিযান । ইতিমধ্যে বহু দোকানীয়ে নিজেই নিজৰ দোকান ভাঙি লৈ গৈছে ।

এইবাৰ ৰাক্ষসিনীত জিলা প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰৰ হাতোৰা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, জিলা প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযানক অমানৱীয় আখ্যা দি গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইনে কয়,"কোনো ধৰণৰ লিখিত জাননী নিদিয়াকৈ জিলা প্ৰশাসনে হিটলাৰীভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোলামি কৰিবলৈ এই উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদানি আৰু আম্বানীৰ গোলামি কৰিবলৈ ৰাক্ষসিনী অঞ্চলৰ মাটি ল'ব বিচাৰিছে, তাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আমি যদি প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বসবাস কৰি আছোঁ আমাক চৰকাৰে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে উচ্ছেদ সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাক আশ্বাস দিছিল যে বলদমাৰিচৰ আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ মানুহখিনিক পুনঃসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ পিছত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব । কিন্তু এই মানুহখিনিক কোনোধৰণৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ আজি গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে খাটিখোৱা লোকসকলৰ দোকানত উচ্ছেদ চলাইছে । এইসকল দোকানীয়ে কোনোমতে দোকান দি নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল । সেইখিনি সাধাৰণ মানুহৰ দোকানখিনিও আজি জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে ।"

eviction at Rakhyasin
এইবাৰ ৰাক্ষসিনীত জিলা প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰৰ হাতোৰা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদানি আৰু আম্বানীক মাটি দিবলৈ সাধাৰণ জনতাক গৃহহীন কৰি এই মাটিখিনি পুঁজিপতিক হস্তান্তৰ কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল আৰু মাত্ৰ ৬ মাহমান বাকী আছে । ৬ মাহ পিছত আপোনাৰ চৰকাৰ গুচি যাব । ক্ষমতাত বলিয়ান হৈ এই মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰা কাৰ্যক কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব ।"

আনহাতে, অনাগত দিনত এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । উল্লেখ্য যে শনিবাৰে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ৰাক্ষসিনী অঞ্চলত থকা ৫ খনকৈ ব্যক্তি খণ্ডৰ বিদ্যালয়তো উচ্ছেদ অভিযান চলায় ।

লগতে পঢ়ক :বুলড'জাৰ অবিহনেই চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ চেষ্টা: সময় বৃদ্ধি কৰিলে জিলা আয়ুক্তই - NAGAON ENCROACHMENT
লগতে পঢ়ক :বেদখলকাৰীৰ নিস্তাৰ নাই ! মথুৰাপুৰৰ ঐতিহাসিক ভূঞা পুখুৰীতো চলিল বুলড'জাৰ - EVICTION DRIVE IN CHARAIDEO

গোৱালপাৰা : গোৱালপাৰা চহৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল হাচিলাবিল ৰাজহ গাঁৱত উচ্ছেদ অভিযানৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই শনিবাৰে পুনৰ গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান । মাটিয়া ৰাজহ চক্রৰ অন্তৰ্গত ৰাক্ষসিনীত পুৱাৰে পৰা চলে উচ্ছেদ অভিযান । জিলা প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰে এফালৰ পৰা ভাঙি তচনচ কৰে দোকান-পোহাৰ ।

গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ৰাক্ষসিনী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আশেপাশে থকা চৰকাৰী ভূমিত ১০ খনকৈ বুলড'জাৰেৰে প্ৰায় শতাধিক দোকানত উচ্ছেদ অভিযান চলায় । ফৰেষ্ট গে'টৰ পথৰ পশ্চিম দিশৰ দোকানসমূহত চলে উচ্ছেদ অভিযান । ইতিমধ্যে বহু দোকানীয়ে নিজেই নিজৰ দোকান ভাঙি লৈ গৈছে ।

এইবাৰ ৰাক্ষসিনীত জিলা প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰৰ হাতোৰা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, জিলা প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযানক অমানৱীয় আখ্যা দি গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইনে কয়,"কোনো ধৰণৰ লিখিত জাননী নিদিয়াকৈ জিলা প্ৰশাসনে হিটলাৰীভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোলামি কৰিবলৈ এই উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদানি আৰু আম্বানীৰ গোলামি কৰিবলৈ ৰাক্ষসিনী অঞ্চলৰ মাটি ল'ব বিচাৰিছে, তাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আমি যদি প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বসবাস কৰি আছোঁ আমাক চৰকাৰে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে উচ্ছেদ সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাক আশ্বাস দিছিল যে বলদমাৰিচৰ আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ মানুহখিনিক পুনঃসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ পিছত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব । কিন্তু এই মানুহখিনিক কোনোধৰণৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ আজি গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে খাটিখোৱা লোকসকলৰ দোকানত উচ্ছেদ চলাইছে । এইসকল দোকানীয়ে কোনোমতে দোকান দি নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল । সেইখিনি সাধাৰণ মানুহৰ দোকানখিনিও আজি জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে ।"

eviction at Rakhyasin
এইবাৰ ৰাক্ষসিনীত জিলা প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰৰ হাতোৰা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদানি আৰু আম্বানীক মাটি দিবলৈ সাধাৰণ জনতাক গৃহহীন কৰি এই মাটিখিনি পুঁজিপতিক হস্তান্তৰ কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল আৰু মাত্ৰ ৬ মাহমান বাকী আছে । ৬ মাহ পিছত আপোনাৰ চৰকাৰ গুচি যাব । ক্ষমতাত বলিয়ান হৈ এই মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰা কাৰ্যক কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব ।"

আনহাতে, অনাগত দিনত এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । উল্লেখ্য যে শনিবাৰে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ৰাক্ষসিনী অঞ্চলত থকা ৫ খনকৈ ব্যক্তি খণ্ডৰ বিদ্যালয়তো উচ্ছেদ অভিযান চলায় ।

লগতে পঢ়ক :বুলড'জাৰ অবিহনেই চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ চেষ্টা: সময় বৃদ্ধি কৰিলে জিলা আয়ুক্তই - NAGAON ENCROACHMENT
লগতে পঢ়ক :বেদখলকাৰীৰ নিস্তাৰ নাই ! মথুৰাপুৰৰ ঐতিহাসিক ভূঞা পুখুৰীতো চলিল বুলড'জাৰ - EVICTION DRIVE IN CHARAIDEO

For All Latest Updates

TAGGED:

EVICTION IN GOALPARAASSAM GOVT EVICTION DRIVEৰাক্ষসিনীত উচ্ছেদ অভিযানইটিভি ভাৰত অসমEVICTION AT RAKHYASINI

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.