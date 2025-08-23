গোৱালপাৰা : গোৱালপাৰা চহৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল হাচিলাবিল ৰাজহ গাঁৱত উচ্ছেদ অভিযানৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই শনিবাৰে পুনৰ গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান । মাটিয়া ৰাজহ চক্রৰ অন্তৰ্গত ৰাক্ষসিনীত পুৱাৰে পৰা চলে উচ্ছেদ অভিযান । জিলা প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰে এফালৰ পৰা ভাঙি তচনচ কৰে দোকান-পোহাৰ ।
গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ৰাক্ষসিনী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আশেপাশে থকা চৰকাৰী ভূমিত ১০ খনকৈ বুলড'জাৰেৰে প্ৰায় শতাধিক দোকানত উচ্ছেদ অভিযান চলায় । ফৰেষ্ট গে'টৰ পথৰ পশ্চিম দিশৰ দোকানসমূহত চলে উচ্ছেদ অভিযান । ইতিমধ্যে বহু দোকানীয়ে নিজেই নিজৰ দোকান ভাঙি লৈ গৈছে ।
আনহাতে, জিলা প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযানক অমানৱীয় আখ্যা দি গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইনে কয়,"কোনো ধৰণৰ লিখিত জাননী নিদিয়াকৈ জিলা প্ৰশাসনে হিটলাৰীভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোলামি কৰিবলৈ এই উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদানি আৰু আম্বানীৰ গোলামি কৰিবলৈ ৰাক্ষসিনী অঞ্চলৰ মাটি ল'ব বিচাৰিছে, তাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আমি যদি প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বসবাস কৰি আছোঁ আমাক চৰকাৰে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে উচ্ছেদ সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাক আশ্বাস দিছিল যে বলদমাৰিচৰ আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ মানুহখিনিক পুনঃসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ পিছত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব । কিন্তু এই মানুহখিনিক কোনোধৰণৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ আজি গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে খাটিখোৱা লোকসকলৰ দোকানত উচ্ছেদ চলাইছে । এইসকল দোকানীয়ে কোনোমতে দোকান দি নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল । সেইখিনি সাধাৰণ মানুহৰ দোকানখিনিও আজি জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদানি আৰু আম্বানীক মাটি দিবলৈ সাধাৰণ জনতাক গৃহহীন কৰি এই মাটিখিনি পুঁজিপতিক হস্তান্তৰ কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল আৰু মাত্ৰ ৬ মাহমান বাকী আছে । ৬ মাহ পিছত আপোনাৰ চৰকাৰ গুচি যাব । ক্ষমতাত বলিয়ান হৈ এই মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰা কাৰ্যক কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব ।"
আনহাতে, অনাগত দিনত এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । উল্লেখ্য যে শনিবাৰে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ৰাক্ষসিনী অঞ্চলত থকা ৫ খনকৈ ব্যক্তি খণ্ডৰ বিদ্যালয়তো উচ্ছেদ অভিযান চলায় ।