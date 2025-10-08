ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াইছে অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীলৈ

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াইছে অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীলৈ
ডিব্ৰুগড়ৰ কাছাৰীঘাটত নিমিষতে উচন এটা যোগ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ । উটুৱাই নিলে শ শ জিঅ' বেগ ।
Published : October 8, 2025 at 9:30 AM IST
ডিব্ৰুগড়: ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডিব্ৰুগড়ত । ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ খহনীয়াই ৰোধ কৰিবলৈ কোটি টকা খৰচ কৰি জিঅ' বেগৰ কাম কৰিছিল যদিও জিঅ' বেগ আঁচনিয়ে ৰোধ কৰিব পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভয়াবহতা । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগ তৎপৰ হোৱা সময়ত খোদ মূল চহৰখনেই নিঃশেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ব্ৰক্ষ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়াত ।
ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ৰ মূল চহৰখনৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাত চৰম ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰক । কেইটামান মাহৰ পূৰ্বে জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰীকাই ডিব্ৰুগড়ত গৰাখহনীয়াৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে যিদৰে কাম আগবাঢ়িব লাগিছিল সেয়া হৈ নুঠিল । ফলত খৰালি কালতো ডিব্ৰুগড়ত বৰলুইতৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ ।
চহৰখনৰ কাছাৰীঘাটত বৰলুইতৰ খহনীয়াই বিপদ মাতিছে ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ । সুৰক্ষা বান্ধৰ প্ৰতি আহি পৰিছে তীব্ৰ ভাবুকি । বৰলুইতৰ খহনীয়াই সুৰক্ষা বান্ধ ছিঙি নিলেই ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ সোমাই আহিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী । কাছাৰীঘাটত যোৱা কেইবাদিনো ধৰি অব্যাহত থকা খহনীয়াই স্পৰ্শ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰক্ষাকৱচ চহৰখনৰ সুৰক্ষা বান্ধ ।
উটুৱাই নিলে শ শ জিঅ' বেগ । মঙলবাৰে বিয়লি উচন হ'ল এটা যোগ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ । খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাত ঘটনাস্থলীত মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়ববীয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আলোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
উটুৱাই নিলে যোগ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু শ শ জিঅ'বেগ:
খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে কয়, "ইয়াত যোগ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু শ শ জিঅ'বেগ আছিল । কিন্তু হঠাৎ ভূমিকম্প অহাৰ দৰে খহনীয়া হৈ সকলো উটুৱাই নিছে । পানীৰ পৰিমাণ বহু বেছি আছে যদিও প্ৰতিৰোধৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যাব । ডিব্ৰুগড়ৰ সুৰক্ষা বান্ধটোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি কোনো গাফিলতি কৰা নাই । খহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা কৰিম ।"
জলসম্পদ বিভাগক নিশাও কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ:
কাছাৰীঘাটত যোৱা কেইবাদিনো ধৰি অব্যাহত থকা খহনীয়াৰ পাছত আজি বিয়লি যোগ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু শ শ জিঅ'বেগ উটুৱাই নিয়াৰ পাছত জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজ লৈ কয়, "জলসম্পদ বিভাগে সকলো দিশ তদাৰক কৰিছে । জিঅ' বেগ দি প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । আজি নিশাও কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলকো ঘটনাস্থলীলৈ মাতিছো তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আলোচনা কৰা হ'ব ।"