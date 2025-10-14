ভগৱানৰ বিড়ম্বনা ! নৈৰ পাৰত কোনে কৰিলে আৱৰ্জনা ?
Published : October 14, 2025 at 9:41 AM IST
গুৱাহাটী : শাৰদীয় বতৰ মানেই উৎসৱৰ মাদকতা । চৌদিশে পূজাৰ আনন্দ । ষষ্ঠীত দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰা বিজয়া দশমীলৈকে সকলো ব্য়স্ত হৈ পৰে । দশমীত সকলোৱে দেৱীক দিয়ে বিসৰ্জন । সকলোৱে ভক্তিভাৱেৰে আনন্দ মনে বিদায় দিয়ে দেৱীক । পিচে কোনোবাই ভাবি চাই নে যি মূৰ্তিত দেৱ-দেৱীৰ প্ৰাণ দিয়াৰ পিচত পূজা কৰা হয় সেইবোৰ মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়াৰ পিচত কেনে অৱস্থাত থাকে ? নে এইবোৰৰ একাংশ নৈৰ পাৰত হৈ পৰিছে আৱৰ্জনা ?
শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ব্যস্ত হৈ পৰে প্ৰতিখন পূজা কমিটী । আঘোষিত প্ৰতিযোগিতাৰে আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰে পূজা মণ্ডপসমূহ । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিগ বাজেটেৰে অনুষ্ঠিত কৰা এই পূজাত সু-উচ্চ পূজা মণ্ডপ আৰু বৃহৎ আকাৰৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰে । সমান্তৰালভাৱে কম বাজেটেৰে হ'লেও ঠায়ে ঠায়ে বহু পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । পূজা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ঢাক-ঢোল বজাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিয়া হয় । বিসৰ্জনৰ সময়ত যেন গুৰুত্ব নাই প্ৰতিমাসমূহৰ । পূজাৰ আৰম্ভণিৰ বিপৰীতে আৰু পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত পৰিলক্ষিত হয় অন্য এক দৃশ্য ।
এলাগী হৈ পৰি ৰয় এই প্ৰতিমা সমূহ । একাংশ আয়োজকে পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত অৱহেলা কৰি পেলাই থৈ যায় এই প্ৰতিমা সমূহ । গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ চূণচালি জাহাজঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৱৰ্জনা সদৃশ পৰিবেশত এনেদৰে অবহেলিত হৈ পৰি আছে প্ৰতিমাসমূহ । কাৰো যেন চাবলৈ সময় নাই । ইপিনে, ইয়াকে লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ আহিলে আমি তেওঁলোকক প্ৰতিমা সমূহ পানীৰ ওচৰত থ’বলৈ অনুৰোধ কৰো; কিন্তু বহুতেই এয়া চৰকাৰী মাটি বুলি কৈ ইয়াতেই এনেদৰে এৰি থৈ যায় । আমি যদি বিসৰ্জন দিবলৈ কওঁ তেওঁলোকে কয় প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ নাপায় । প্ৰতিমা সমূহ এনেদৰে আৱৰ্জনাৰ দৰে পৰি থাকিলে দুখ লাগে ।"