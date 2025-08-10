নগাঁও: অসমৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু পৰ্যটকৰ বাবে সম্প্ৰতি এক জনপ্ৰিয় স্থান হৈ পৰা নগাঁও জিলাৰ চাপানালাৰ সমীপৱৰ্তী হদহদী জলপ্ৰপাত কাৰোবাৰ বাবে যেন হৈ পৰিছে বিষাদৰ অন্য এক নাম । প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত অৱস্থিত এই জলপ্ৰপাতৰ চাৰিওফালে সেউজীয়া পাহাৰ, পানীৰ স্ফটিক স্বচ্ছতা আৰু প্রশান্ত পৰিৱেশে যিকোনো দৰ্শনাৰ্থীৰ মন মোহিত কৰে ।
লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই জলপ্ৰপাতৰ সৈতে জড়িত সাত ভনীৰ কাহিনীয়ে ইয়াক আৰু অধিক ৰহস্যময় কৰি তুলিছে । বিশেষকৈ নৱবৰ্ষৰ সময়ত আৰু গৰমৰ দিনত এই জলপ্ৰপাতত পৰ্যটকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়, য’ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰিও বহিঃৰাজ্যৰ লোকসকলো এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহে । কিন্তু, এই স্বৰ্গীয় স্থানৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজত লুকাই আছে এক ভয়াৱহ ট্ৰেজেডি, যিয়ে শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে ।
হদহদী জলপ্ৰপাতত গ'ল বহুতৰ প্ৰাণ:
বিগত কেইবছৰমানৰ ভিতৰত হদহদী জলপ্ৰপাতত একাধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত মুঠ ৯ গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এই দুৰ্ঘটনাসমূহৰ বেছিভাগৰ কাৰণ হৈছে পানীৰ সোঁতত ভাঁহি যোৱা আৰু অসাৱধানতা । জলপ্ৰপাতৰ পানীৰ তীব্ৰ সোঁত আৰু প্ৰকাণ্ড শিলে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে অজানিতে বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিগত বৰ্ষৰ গৰমৰ সময়তেই জলপ্ৰপাতটোৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ উপৰিও গা ধুবলৈ গৈ একেলগে তিনিজনকৈ যুৱকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ দৰে কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । একেদৰে এইবাৰো এজন যুৱকে জলপ্ৰপাতটোত প্ৰাণ হেৰুওৱাবলগীয়া হৈছে ।
জিলা প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা:
বিগত কেইবছৰ ধৰি এই পৰ্যন্ত হদহদী জলপ্ৰপাতটোত প্ৰাণ হেৰুৱাৰ পাছত এতিয়া কঠোৰ হৈছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন । এনে পুনৰাবৃত্তিমূলক কৰুণ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে হদহদী জলপ্ৰপাতত পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই নিষেধাজ্ঞাৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰ্যটকৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা আৰু ভৱিষ্যতে এনে দুৰ্ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধ কৰা । হদহদী জলপ্ৰপাতত বনভোজ আদি নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে জলপ্ৰপাতটোলৈ যেৱা পথেৰে যাতায়াতো নিষিদ্ধ কৰি এখনি জাননী জাৰি কৰিছে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনাক আদৰণি জনাইছে স্থানীয় লোকসকলেও ।
স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য:
চম্পাৱতী জলপ্ৰপাতৰ সমীপতে থকা হদহদী জলপ্ৰপাতত বিগত চাৰি পাঁচবছৰে ৯ জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাক লা স্থানীয় লোকে ই টি ভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, "লোকবিশ্বাস অনুসৰি সাত ভনী থকা হদহদী জলপ্ৰপাতক আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰ্যটনস্থলীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নাই যদিও পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰাটো ঠিকেই আছিল যদিও বিগত কেইবছৰত ৯ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈ পৰাটোহে চিন্তনীয় হৈ পৰিছে । অৱশেষত জলপ্ৰপাতটোত নিষিদ্ধ কৰাটো জিলা প্ৰশাসনৰ উচিত পদক্ষেপ হৈছে । এই জলপ্ৰপাতত কৰা হয় পূজা-অৰ্চনাও ।"
উল্লেখযোগ্য যে, মাত্ৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে এই স্থানত উপস্থিত হৈ নগাঁৱৰ জিলা আযুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই নিজে উপস্থিত সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্ৱন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । হদহদী জলপ্ৰপাত মধ্য অসমৰ প্ৰকৃতিৰ এক অপৰূপ সৃষ্টি হ’লেও, ইয়াৰ বিপদসংকুল দিশৰ প্ৰতি অসাৱধানতাৰ ফলত বহু পৰ্যটকৰ জীৱন হেৰাইছে ।
জিলা প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞাৰ সিদ্ধান্তই কিন্তু জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ভৱিষ্যতে উন্নত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু সচেতনতাৰ জৰিয়তে হদহদী জলপ্ৰপাত পুনৰ পৰ্যটকৰ বাবে এক নিৰাপদ আৰু আকৰ্ষণীয় গন্তব্যস্থান পিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈয়ো স্থানীয় লোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে ।