পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এটা মনোৰম জলপ্ৰপাতত এতিয়া প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ - BEAUTIFUL WATERFALL HADHADI

অসমৰ পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ এটা কেন্দ্ৰস্থলীলৈ এতিয়া যাব নোৱাৰিব আপুনি । কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণ হেৰুওৱা পৰ্যটনস্থলীলৈ গ’লে সন্মুখীন হ’ব পাৰে বিপদৰ ।

হদহদী জলপ্ৰপাতত গ'ল বহুতৰ প্ৰাণ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2025 at 4:30 PM IST

নগাঁও: অসমৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু পৰ্যটকৰ বাবে সম্প্ৰতি এক জনপ্ৰিয় স্থান হৈ পৰা নগাঁও জিলাৰ চাপানালাৰ সমীপৱৰ্তী হদহদী জলপ্ৰপাত কাৰোবাৰ বাবে যেন হৈ পৰিছে বিষাদৰ অন্য এক নাম । প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত অৱস্থিত এই জলপ্ৰপাতৰ চাৰিওফালে সেউজীয়া পাহাৰ, পানীৰ স্ফটিক স্বচ্ছতা আৰু প্রশান্ত পৰিৱেশে যিকোনো দৰ্শনাৰ্থীৰ মন মোহিত কৰে ।

লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই জলপ্ৰপাতৰ সৈতে জড়িত সাত ভনীৰ কাহিনীয়ে ইয়াক আৰু অধিক ৰহস্যময় কৰি তুলিছে । বিশেষকৈ নৱবৰ্ষৰ সময়ত আৰু গৰমৰ দিনত এই জলপ্ৰপাতত পৰ্যটকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়, য’ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰিও বহিঃৰাজ্যৰ লোকসকলো এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহে । কিন্তু, এই স্বৰ্গীয় স্থানৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজত লুকাই আছে এক ভয়াৱহ ট্ৰেজেডি, যিয়ে শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে ।

পৰ্যটক নিষিদ্ধ কৰিলে হদহদীত (ETV Bharat Assam)

হদহদী জলপ্ৰপাতত গ'ল বহুতৰ প্ৰাণ:

বিগত কেইবছৰমানৰ ভিতৰত হদহদী জলপ্ৰপাতত একাধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত মুঠ ৯ গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এই দুৰ্ঘটনাসমূহৰ বেছিভাগৰ কাৰণ হৈছে পানীৰ সোঁতত ভাঁহি যোৱা আৰু অসাৱধানতা । জলপ্ৰপাতৰ পানীৰ তীব্ৰ সোঁত আৰু প্ৰকাণ্ড শিলে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে অজানিতে বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিগত বৰ্ষৰ গৰমৰ সময়তেই জলপ্ৰপাতটোৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ উপৰিও গা ধুবলৈ গৈ একেলগে তিনিজনকৈ যুৱকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ দৰে কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । একেদৰে এইবাৰো এজন যুৱকে জলপ্ৰপাতটোত প্ৰাণ হেৰুওৱাবলগীয়া হৈছে ।

জিলা প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা:

বিগত কেইবছৰ ধৰি এই পৰ্যন্ত হদহদী জলপ্ৰপাতটোত প্ৰাণ হেৰুৱাৰ পাছত এতিয়া কঠোৰ হৈছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন । এনে পুনৰাবৃত্তিমূলক কৰুণ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে হদহদী জলপ্ৰপাতত পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই নিষেধাজ্ঞাৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰ্যটকৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা আৰু ভৱিষ্যতে এনে দুৰ্ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধ কৰা । হদহদী জলপ্ৰপাতত বনভোজ আদি নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে জলপ্ৰপাতটোলৈ যেৱা পথেৰে যাতায়াতো নিষিদ্ধ কৰি এখনি জাননী জাৰি কৰিছে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনাক আদৰণি জনাইছে স্থানীয় লোকসকলেও ।

প্ৰশাসনৰ জাননী (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য:

চম্পাৱতী জলপ্ৰপাতৰ সমীপতে থকা হদহদী জলপ্ৰপাতত বিগত চাৰি পাঁচবছৰে ৯ জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাক লা স্থানীয় লোকে ই টি ভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, "লোকবিশ্বাস অনুসৰি সাত ভনী থকা হদহদী জলপ্ৰপাতক আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰ্যটনস্থলীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নাই যদিও পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰাটো ঠিকেই আছিল যদিও বিগত কেইবছৰত ৯ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈ পৰাটোহে চিন্তনীয় হৈ পৰিছে । অৱশেষত জলপ্ৰপাতটোত নিষিদ্ধ কৰাটো জিলা প্ৰশাসনৰ উচিত পদক্ষেপ হৈছে । এই জলপ্ৰপাতত কৰা হয় পূজা-অৰ্চনাও ।"

জিলা প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলে হদহদীত (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, মাত্ৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে এই স্থানত উপস্থিত হৈ নগাঁৱৰ জিলা আযুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই নিজে উপস্থিত সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্ৱন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । হদহদী জলপ্ৰপাত মধ্য অসমৰ প্ৰকৃতিৰ এক অপৰূপ সৃষ্টি হ’লেও, ইয়াৰ বিপদসংকুল দিশৰ প্ৰতি অসাৱধানতাৰ ফলত বহু পৰ্যটকৰ জীৱন হেৰাইছে ।

মনোৰম হদহদী জলপ্ৰপাত (ETV Bharat Assam)

জিলা প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞাৰ সিদ্ধান্তই কিন্তু জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ভৱিষ্যতে উন্নত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু সচেতনতাৰ জৰিয়তে হদহদী জলপ্ৰপাত পুনৰ পৰ্যটকৰ বাবে এক নিৰাপদ আৰু আকৰ্ষণীয় গন্তব্যস্থান পিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈয়ো স্থানীয় লোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

পৰ্যটক নিষিদ্ধ কৰিলে হদহদীত (ETV Bharat Assam)

প্ৰশাসনৰ জাননী (ETV Bharat Assam)

জিলা প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলে হদহদীত (ETV Bharat Assam)

মনোৰম হদহদী জলপ্ৰপাত (ETV Bharat Assam)

