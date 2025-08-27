ETV Bharat / state

উচ্ছেদস্থলীত কিয় নচলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ ? বেদখলকাৰীয়েও নকৰিলে প্ৰতিবাদ - NAGAON EVICTION

নগাঁৱত বেদখলমুক্ত হ'ব ১৯ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি । বেদখলকাৰীক জনালে ধন্যবাদ ।

Eviction at Dhing in Nagaon
নগাঁৱৰ ধিঙত চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰীয়েও কৰিলে বেদখলমুক্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2025 at 1:33 PM IST

নগাঁও: অসমৰ ইতিহাসত এক নজিৰ সৃষ্টি কৰি বেদখলমুক্ত হ’ল বৃহৎ চৰকাৰী ভূমি । যি সময়ত চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে সেই সময়ত উচ্ছেদস্থলীত নচলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । কিয় প্ৰশাসনে নচলালে বুলড'জাৰ ? প্ৰতিবাদো নকৰিলে উচ্ছেদিতই ।

যি সময়ত বেদখল উচ্ছেদ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰিও অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত উচ্ছেদ চলাবলগীয়া হৈছে এনে সময়তেই নিজেই বুলড'জাৰৰ সহায়ত চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিলে নগাঁৱৰ ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ বৃহৎ চৰকাৰী ভূমি । জিলাখনৰ ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ বটদ্ৰৱা মৌজাৰ বালিসত্ৰ কিচামতৰ ৩ নং দাগৰ আৰু অলিটাঙনি মৌজাৰ বলিকটীয়া কিচামতৰ জেঙনি তিনিআলিৰ মথাউৰি তথা চৰকাৰী মাটিত থকা মুঠ ২৮ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ আজিৰ পৰা এমাহ পূৰ্বেই জাননী জাৰি কৰিছিল জিলা প্ৰশাসনে ।

নগাঁৱৰ ধিঙত চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰীয়েও কৰিলে বেদখলমুক্ত (ETV Bharat Assam)

বেদখলমুক্ত হ'ব ১৯ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি :

উক্ত ভূমিত ৫১ টা পৰিয়ালে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি বসবাস কৰি অহাৰ উপৰি ১২০ খন দোকান নিৰ্মাণ কৰি ব্যৱসায় কৰি আহিছিল । জিলাখনৰ মুঠ ১৯ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে প্ৰথম পৰ্যায়ত ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ডুমডুমীয়াৰ জেঙনিৰ মুঠ ২৮ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । ইয়াৰ পাছতেই একপ্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বেদখলকাৰীৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত ।

জিলা প্ৰশাসনে উক্ত ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰাৰ পাছত স্থানীয় ৰাইজ তথা ব্যৱসায়ীয়ে অনুৰোধ কৰাত প্ৰায় এমাহ পৰ্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধি কৰে প্ৰশাসনে । পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিও বিগত ২৩ আগষ্টত উক্ত এলেকাত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা উপস্থিত হৈ ২৭ আগষ্ট বুধবাৰলৈ অতিৰিক্ত সময় বৃদ্ধি কৰি সকলো বেদখলকাৰীকে উচ্ছেদৰ পূৰ্বেই উক্ত ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ এই আহ্বানক সঁহাৰি জনাই অঞ্চলটোৰ প্ৰতিগৰাকী বেদখলকাৰীয়েই নিজেই বুলড'জাৰৰ সহায়ত নিজৰ নিজৰ দোকান, বাসগৃহ ভাঙি চৰকাৰী ভূমি ত্যাগ কৰে । ফলত উচ্ছেদ চলাবলগীয়া বুধবাৰৰ দিনটোত এখনো বুলড’জাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া নহ’ল জেঙনিৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ ।

Eviction at Dhing in Nagaon
নগাঁৱৰ ধিঙত চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰীয়েও কৰিলে বেদখলমুক্ত (ETV Bharat Assam)

বেদখলকাৰীক ধন্যবাদ :

জেঙনিত নিজেই চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা বেদখলকাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ইতিমধ্যেই জাননী জাৰি কৰা ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰেই প্ৰায় এহেজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমিও নিজেই বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া সৌৰভ কুমাৰ দাসে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে কয়, ”আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্ছেদ বিৰোধী নীতি আৰু নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ আহ্বানক সন্মান জনাই নিজেই চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছো যদিও ভূমিহীন পৰিয়ালকেইটাক চৰকাৰে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক ।"

নগাঁও জিলাৰ ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ বালিসত্ৰ ডুমডুমীয়া বজাৰ, বালিসত্ৰ পশুপালন বিভাগৰ মাটি, বটামামাৰী ৰিজাৰ্ভ, ৰৌমাৰী বিল আদি এলেকাৰ প্ৰায় এহেজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি উচ্ছেদ কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া সৌৰভ কুমাৰ দাসে ।

