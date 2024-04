বিশিষ্ট ভাষাবিদ, পণ্ডিত সাহিত্যচাৰ্য বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাৰ বিয়োগ - Bisweshwar Hazarika passes away

বিশিষ্ট ভাষাবিদ, পণ্ডিত সাহিত্যচাৰ্য বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাৰ বিয়োগ

গুৱাহাটী, ৩১ মাৰ্চ : বিশিষ্ট ভাষাবিদ, পণ্ডিত সাহিত্যচাৰ্য বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু নাই । শনিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ কে জি এম টি হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট ভাষাবিদগৰাকীয়ে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৯১ বছৰ । বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল হাজৰিকা ।

তেওঁ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক আছিল । বিশিষ্ট সাহিত্যাচাৰ্যগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকৰ ছাঁ সাহিত্য জগতত । জানিব পৰা মতে, তেওঁ অন্ত্যষ্টিক্ৰিয়া নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হ'ব । সম্প্ৰতি হাজৰিকাৰ নশ্বৰ দেহ বাসগৃহৰ পৰা বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱনলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৩ চনৰ ৩১ জুলাইৰ দিনাখন বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাৰ জন্ম হয় গোলাঘাট জিলাৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱত এটি কৃষক পৰিয়ালত । তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল খগেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু মাতৃ সোণেশ্বৰী হাজৰিকা । জন্ম গাঁৱৰ বাৰমুখীয়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়তে (১৯৩৮) শিক্ষা জীৱনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হাজৰিকাই ১৯৫৩ চনত গোলাঘাট টাউন হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ হয় ৷

অৱশ্যে দ্বিতীয় বাৰতহে তেওঁ কৃতকার্য হয় । তেখেতে ১৯৫৫ চনত গোলাঘাটৰ দেৱৰাজ ৰয় কলেজৰ পৰা আই. এ. পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তিনি বছৰ কাল চাকৰি কৰি ১৯৬০ চনত বি. বৰুৱা কলেজৰ পৰা বি. এ. পাছ কৰে আৰু ১৯৬৫ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ ভাষা শাখাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথমজন হৈ স্বর্ণপদক লাভ কৰে ।

হাজৰিকাই প্রথমে তেওঁৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে বৰপথাৰত ১৯৫৪ চনত 'কুশল' নামৰ আলোচনী এখনৰ সম্পাদনাৰ দায়িত্ব পালন কৰি । ইয়াৰ পিছত ১৯৫৫-৫৬ চনৰ সময়ছোৱাত বৰপথাৰ হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিল । ১৯৫৬ বর্ষতে 'দৈনিক শান্তিদূত' নামৰ কাকত এখনত তেওঁ উপ সম্পাদক হিচাপে কার্যনির্বাহ কৰে ।

১৯৫৭ চনত গোলাঘাটৰ ভোলাগুৰি হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰে আৰু একে বৰ্ষতে তেওঁ 'দৈনিক নতুন অসমীয়া' কাকতৰ উপ সম্পাদক হিচাপেও কার্যনির্বাহ কৰিছিল । হাজৰিকাই ১৯৫৮ চনত তিতাবৰ বৰহোলা হাইস্কুলত সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কাম কৰিছিল । ১৯৫৮-৬০ চনৰ সময়ছোৱাত মালিগাঁওস্থিত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেত কেৰাণী হিচাপে কাম কৰিছিল ।

তাৰ পিচত তেখেত ১৯৬০-৬২ চনলৈ বৰপথাৰ হাইস্কুলত শিক্ষক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল । পিছত দুবছৰ ছুটী লৈ আকৌ ১৯৬৪-৬৬ লৈ একেখন স্কুলতে কাৰ্যৰ্যনিৰ্বাহ কৰে । তেওঁ ১৯৬৬-৬৭ বৰ্ষত কটন কলেজত পাঠদান কৰে । তেওঁ ১৯৬৭-৬৮ লৈ দেৱৰাজ ৰয় কলেজত প্রবক্তা হিচাপে কাম কৰি শেষত তেওঁ ১৯৬৮-৯৫ চনলৈ বি. বৰুৱা কলেজতে কার্যনির্বাহ কৰি অৱসৰ লয় ।

বি. বৰুৱা কলেজত অধ্যপনা কৰি থকাৰ সময়তে ১৯৮৪ চনত 'সীমান্ত' নামৰ আলোচনীখনৰো তেওঁ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো অসমৰ বৌদ্ধিক সামাজিক ক্ষেত্ৰখনৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত হাজৰিকা জড়িত হৈ আছে । তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ'ল 'আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা-সাহিত্য-কলা সংস্কৃতি সংস্থা' ।

তেওঁ উল্লিখিত সংস্থাৰ সামগ্রিক অসমীয়া অভিধানখন প্রণয়নৰ অন্যতম সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বত আছিল। হাজৰিকাৰ বহুমূলীয়া গ্ৰন্থৰাজি হ'ল- ১ । 'Assamese Language origin and Develop- ment' ২ । 'অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি আৰু ক্রমবিকাশ' ৩; 'Caitanya's Impact on the Vaisnavism of Assam' ৪; 'চর্যাগীতিকোষ' ৫; 'অসমীয়া-বড়ো-ৰাভা ত্রিভাষিক অভিধান' ইত্যাদি।

হাজৰিকাই ১৯৫০ চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে ৬৩৮ টা প্রবন্ধ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে লিখিছে । ইংৰাজীত ডেৰ কুৰিতকৈ অধিক আৰু অসমীয়া ভাষাত ছয়শতকৈ অধিক প্রকাশ পাইছে । অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে তেখেতক ২০১৪ চনত অসম সাহিত্য সভা ই সাহিত্যাচাৰ্য উপাধি প্ৰদান কৰে ।

