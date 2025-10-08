গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে নিদ্ৰা হৰিছে গঞাৰ: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গজৰাজৰ মৃত্য়ু

গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে নিদ্ৰা হৰিছে গঞাৰ: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গজৰাজৰ মৃত্য়ু
মৰিয়নীৰ হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ।
যোৰহাট: ৰাজ্য়ত অব্য়াহত হাতী-মানুহৰ সংঘাত । কেতিয়াবা যদি হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্য়ু হৈছে,আন কোনো সময়ত আকৌ মানুহে পতা ফান্দত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গজৰাজে । শেহতীয়াকৈ বিদ্যুৎ সংযোগী তাঁৰত লাগি মৃত্য়ুমুখত পৰিছে আৰু এটা বনৰীয়া হাতী ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত । জিলাখনৰ তিতাবৰৰ চামগুৰি বাগানৰ এটা পৰিত্যক্ত বঙলাৰ উন্মুক্ত চামাৰ চেবুল মটৰ সংযোগী বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি কৰুণভাৱে মৃত্যুক আকোঁৱালি ল'লে এটি বন্যহস্তীয়ে । মৰিয়নীৰ হোলোঙাপাৰস্থিত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি তিতাবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি থকাত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে, এনে পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ পিছতো এই হাতীৰ জাকটোক খেদি পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই অহাৰ অভিযোগ আছিল বন বিভাগ বিৰুদ্ধে । যাৰ ফলত তিতাবৰ বন বিভাগ আৰু বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবেই আজি বন্যহস্তীৰ জাকৰ এটা হাতীয়ে কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল ।
এই সন্দৰ্ভত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ এজন বিষয়ববীয়াই কয়, "জীৱকুলৰ কেতিয়াও অনিষ্ট হ'বই নালাগে । জীৱ-জন্তুক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো মানুহৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য় । ইয়াৰ মাজতো যিকেইটা ঘটনা ঘটিছে তাৰ বাবে প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো যে এই বিষয়ে মুখ্য়মন্ত্ৰী আৰু বনমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ব লাগে । জীৱকুলৰ মৃত্যুৱে সঁচাকৈয়ে সকলোকে শোকাকুল কৰি তুলিছে । তিতাবৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আজি কেইবাদিনো ধৰি বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলাই মানুহৰ জীৱন পৰ্যন্ত কাঢ়ি নিছে । তাৰ পিছতো বন বিভাগে ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই । আজি এটা বন্যহস্তী মৰিছে,কাইলৈ যে আৰু নহ'ব সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি । এয়া আৰম্ভণি । সেয়েহে এই বৃহৎ হাতীৰ জাকটোক নিৰাপদে গিবন অভয়াৰণ্যলৈ খেদি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।"