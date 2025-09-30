ETV Bharat / state

মহানায়কৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্যৰ বাবে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত চলিছে প্ৰস্তুতি, আজি পাবহি চিতাভস্ম

১ অক্টোবৰত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰে আৰম্ভ হ'ব মাংগলিক কাৰ্য । নাম-কীৰ্তন, গায়ন-বায়নেৰে আৰম্ভ হ'ব অনুষ্ঠানৰ ।

Zubeen Garg Rituals preparation in Jorhat
জুবিন গাৰ্গৰ মাংগলিক কাৰ্যৰ বাবে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত চলিছে প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 8:26 AM IST

যোৰহাট: হিয়াৰ আমঠু মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ সোমবাৰে গুৱাহাটীত আদ্যশ্ৰাদ্ধ সম্পন্ন হয় । শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সন্মতি সাপেক্ষে তথা যোৰহাটৰ ৰাইজ আৰু চৰকাৰৰ সহযোগত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব মৃতকৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্য ।

ইয়াৰ বাবে প্ৰশাসনৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে পূৰ্ণ গতিত চলাইছে প্ৰস্তুতি । অহা ১ অক্টোবৰত যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব শিল্পীগৰাকীৰ এই মাংগলিক কাৰ্যসূচী । এই প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত সদৰী কৰিছে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ।

সোমবাৰে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যোৰহাটত সাংবাদিকৰ আগত কয়, "জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে এক মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সহযোগত । চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাইজৰ লগত থাকি যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে কৰিছো । ১ অক্টোবৰত এই অনুষ্ঠান পুৱা ৮ বজাৰ পৰা সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰে আৰম্ভ হ'ব । নাম-কীৰ্তন, গায়ন-বায়নেৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব । ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, মইনাপুৰীয়া বৰনামঘৰৰ গায়ন-বায়ন আৰু ভকত বৈষ্ণৱ সকলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"

মঙলবাৰে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ এখন বিশেষ বাহনেৰে চিতাভষ্ম যোৰহাটলৈ কঢ়িয়াই অনা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, "প্ৰতিচ্ছবিৰ সৈতে সংস্থাপিত কৰিব চিতাভস্ম । ৰাইজে তাতেই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব । এই মাংগলিক কাৰ্য পৰিচালনাৰ বাবে ৪৮ জনীয়া কৰ্ণধাৰ সমিতি ৰাইজে গঠন কৰি দিছে । দায়িত্বত থকা প্ৰতিজন সদস্য-সদস্যাই নিজ নিজ কাম আগুৱাই নিব । জুবিন গাৰ্গ এটা নাম নহয়, এক অনুষ্ঠান । গতিকে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ কিমান ৰাইজ আহিব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰাতো সম্ভৱ নহয় ।"

ইতিমধ্যে শিল্পীগৰাকীৰ ১৩ দিনীয়া অনুষ্ঠানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম । ৰাইজৰ সঁহাৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তথা ৰাইজক সকলো ক্ষেত্ৰতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰি তুলিছে জিলা প্ৰশাসনে । সেই অনুসৰি যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰ ভাগত পৃথক পৃথক স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে ।

সেই স্থানত সম্পূৰ্ণ বৈদিক নিয়মৰ মাজেদি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্য আৰু মৎস্য স্পৰ্শ অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে নিয়মত অংশগ্ৰহণ কৰা কম সংখ্যক লোকে ।

যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত থাকি প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ মন্ত্রী বিমল বড়াই কয়, ‘‘এই অনুষ্ঠান সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে চিচিটিভিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে মেডিকেল দলো সাজু কৰা হৈছে । প্ৰায় পাঁচ শতাধিক স্বেচ্ছাসেৱকক এই সকলো কাৰ্য সুকলমে সমাপন কৰাৰ বাবে নিয়োগ কৰা হ'ব ৷’’

