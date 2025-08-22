ETV Bharat / state

বুলড'জাৰ অবিহনেই চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ চেষ্টা: সময় বৃদ্ধি কৰিলে জিলা আয়ুক্তই - NAGAON ENCROACHMENT

নগাঁৱত ১৯ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখল । নিজে নিজে বেদখলমুক্ত নকৰিলে বুধবাৰে চলাব উচ্ছেদ ।

নগাঁৱত ১৯ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখল (ETV Bharat Assam)
নগাঁও: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকা উচ্ছেদে বেদখলকাৰীৰ মাজত একপ্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । লগতে উচ্ছেদ প্ৰসংগই বিগত কিছুদিন ধৰি দখল কৰি আহিছে বাতৰিৰ শিৰোনাম । বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰি বুলড'জাৰৰ সহায়ত বেদখল কৰি থকা চৰকাৰী ভূমিত উচ্ছেদ চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ নগাঁও প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে এক ব্য়তিক্ৰমী পদক্ষেপ ।

নগাঁৱৰ ১৯ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰাৰ উপৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । অৱশেষত প্ৰশাসন তৎপৰ হৈছে চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ । প্ৰথম পৰ্যায়ত নগাঁও জিলাৰ ধিং সমষ্টিৰ ডুমডুমীয়া জৰামাৰীৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই দুবাৰকৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰি কাইলৈ অৰ্থাৎ ২৩ আগষ্টত উচ্ছেদ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল; কিন্তু এইবাৰ বুলড'জাৰ অবিহনেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁৱত চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে জিলা প্ৰশাসনে ।

বেদখলমুক্ত কৰাৰ সময় বৃদ্ধি কৰিলে জিলা আয়ুক্তই (ETV Bharat Assam)

তিনিদিন সময় বৃদ্ধি কৰিলে আয়ুক্তই :

শনিবাৰে উচ্ছেদ চলিবলগীয়া ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ডুমডুমীয়াৰ জেঙনি অঞ্চলত উপস্থিত হৈ নিজে নিজে চৰকাৰী ভূমি এৰি দিবলৈ আহ্বান জনাই জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । বেদখলকৃত স্থানত উপস্থিত হৈ কাইলৈ অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ পৰিৱৰ্তে অতিৰিক্ত তিনিদিন সময় বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি জিলা আয়ুক্তই শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোকে চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় । অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই কাম কৰাৰ পোষকতা কৰে আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

ধিং ৰাজহ চক্ৰত এহেজাৰৰো অধিক ভূমিত বেদখল :

নগাঁও জিলাৰ মুঠ ১৯ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাটো নিশ্চিত বুলিও উল্লেখ কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ডুমডুমীয়া জেঙনী অঞ্চলত শনিবাৰৰ বিপৰীতে অতিৰিক্ত তিনিদিন সময় বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি অহা বুধবাৰৰ ভিতৰত নিজে নিজে বেদখলমুক্ত নকৰিলে উচ্ছেদ চলোৱা হ’ব বুলি কয় জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে । ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ এলেকাৰ মুঠ এহেজাৰৰো অধিক চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াই ।

নগাঁৱত ১৯ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখল (ETV Bharat Assam)

ইপিনে, জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই জনোৱা আহ্বানক সম্পূৰ্ণ সহাঁৰি জনাই শুকুৰবাৰৰ পৰাই নিজৰ ঘৰ দোকান আদি ভাঙি আঁতৰি যোৱাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বেদখলকাৰীয়ে । ডুমডুমীয়াৰ জেঙণিৰ মথাউৰিৰ দুয়ো পাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে । একাংশ লোকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি বেদখল কৰা স্থান এৰিবলৈ সাজু হৈছে যদিও কলৈ যাব, ক’ত থাকিব এনে এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বেদখলকাৰীৰ মাজত; কিন্তু জেঙণি তিনিআলিত দীৰ্ঘদিনে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি অহা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলেও নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান ভাঙি আঁতৰি যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

এগৰাকী বেদখলকাৰীয়ে কয়, "আমাক উচ্ছেদৰ বাবে আগতেও জাননী দিছে । আজি জিলা আয়ুক্ত আহি আমাৰ দোকান নিজে নিজে খালী কৰিবলৈ কৈছে । নিজে নিজে ভাঙি নিলে ইয়ালৈ প্ৰশাসন,বুলড'জাৰ নাহে ।"

জিলা আয়ুক্তৰ আহবানক সহাঁৰি বেদখলকাৰীৰ (ETV Bharat Assam)

জিলা আয়ুক্তৰ আহবানক সহাঁৰি জনাই বুলড’জাৰ অবিহনেই জেঙনিৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলেও । অহা তিনিদিনৰ ভিতৰত চৰকাৰী ভূমি নিজে নিজে বেদখলমুক্ত নকৰিলে বুধবাৰে উচ্ছেদ চলাব বুলিও ঘোষণা কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে।

