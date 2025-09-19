ETV Bharat / state

মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধত স্তব্ধ তিনিচুকীয়া; পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ নাটনি

মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ পঞ্চম দিন । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ অভাৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ।

Economic blockade in Tinsukia
মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধত স্তব্ধ তিনিচুকীয়া (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 1:06 PM IST

তিনিচুকীয়া : জনজাতিকৰণৰ দাবীত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । জোঁৰ সমদলৰ পিছত এইবাৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ । ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনে তিনিচুকীয়াত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে । যাৰ ফলত সমগ্ৰ জিলাখন স্তব্ধ হৈ পৰিছে ।

মাকুম বাইপাছত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ ফলত বিগত ৪ দিনে সহস্ৰাধিক মালবাহী বাহন আৱদ্ধ হৈ আছে । সেই মালবাহী বাহনসমূহৰ ভিতৰত বহু পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ টেংকাৰ আছে । যাৰ ফলত তিনিচুকীয়া, মাকুম, শদিয়া আৰু ডুমডুমাৰ অধিকাংশ পাম্পত তেল নাটনিয়ে দেখা দিছে । মাকুমৰ দুটাকৈ পাম্পৰ তেল অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ দ্বিতীয়টো দিনতে শেষ হোৱাৰ লগতে কাষৰীয়া পাম্পসমূহতো তেল শেষ হৈছে । দুই এটা পাম্পত আছে যদিও সেয়া কোন মুহূৰ্তত শেষ হয় তাৰ নিশ্চয়তা নাই । শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি ডিব্ৰুগড় জিলাতো পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ নাটনি হৈছে ।

সমান্তৰালভাৱে বৰহাপজানত অৱস্থিত হিন্দুস্থান ইউনিলিভাৰৰ বহু মালবাহী বাহন আৱদ্ধ হৈ থকাৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানটো বন্ধ হৈ পৰাৰ দিশে গতি কৰিছে । ডিগবৈ আই অ' চি এলৰ পৰা পেট্ৰ'ল-ডিজেল আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা ৰে'ল অৱৰোধ কৰিবলৈ মাকুম জংচনত ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই মৰাণ জনগণে অৱস্থান কৰাৰ ফলত ডিগবৈতে আৱদ্ধ হৈ আছে এখন পেট্ৰ'ল-ডিজেল ভৰ্তি ৰে'ল ।

দীঘলীয়া সময় ধৰি ৰে'লখন ৰখাই থোৱাৰ ফলত তেলৰ মানদণ্ড নিম্নগামী হোৱা বুলি কৰ্তৃপক্ষলৈ খবৰ পঠোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । লগতে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বলৈ বুধবাৰে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধত তেল কঢ়িয়াই অনা বাহন বা ৰে'ল মুকলি কৰিবলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই । কিন্তু অৰ্থনৈতিক অৱৰোধে ৪ টা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো শাসকীয় চৰকাৰখনে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ।

তাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন্দোলনৰ ফলাফল সদায় নিগেটিভ বুলি কোৱাত সৰৱ হৈ পৰে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব । এই সন্দৰ্ভত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পলিন্দ্ৰ বড়াই কয়, "দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০১৪ চনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাৰ সময়ত শাসনলৈ অহাৰ ১০০ দিনৰ ভিতৰত ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব বুলি কৈছিল, কিন্তু আজি ১০ বছৰে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ৷ গতিকে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত নৱেম্বৰ মাহত জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিবেদন পাছ কৰিব বুলি কৈ আমাক পুনৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে । সেয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় । আমাক যেতিয়ালৈকে জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে ধাৰাবাহিক আন্দোলন চলি থাকিব ৷"

ইফালে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়কান্ত মৰাণে কয়, "মৰাণসকলে আন্দোলন নকৰাকৈ আজি পৰ্যন্ত একো লাভ কৰা নাই । যদিহে আন্দোলনৰ ফলাফল বেয়াই হয় তেন্তে কিয় বিগত ১০ বছৰে আমাক জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰিলে । আন্দোলন নকৰাকৈ আমাক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিব লাগিছিল । এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে যে গাদী হেৰুওৱাৰ ভয়তেই আবুল তাবোল বলকিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।"

অহা ২৩ ছেপ্টেম্বৰত দিছপুৰত আলোচনাৰ বাবে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ নেতৃত্বক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমন্ত্ৰণ জনাইছে । এই আলোচনাত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বই উপস্থিত থাকিব বুলি নেতৃত্বই জনাইছে । আলোচনাৰ দিনটোত আন্দোলন নকৰে যদিও বৈঠকত যদি স্পষ্টকৈ জনজাতিকৰণ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা নকৰে তেন্তে সেই সভা ত্যাগ কৰি পুনৰ আন্দোলনত বহিব বুলিও হুংকাৰ দিছে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ নেতাসকলে ।

