আপুনি ভবাৰ দৰে কঠিন নহয়, জানক কেনেকৈ সহজেই লাভ কৰিব পাছপ'ৰ্ট... - HOW TO GET A PASSPORT

এনেদৰে কৰক পাছপ'ৰ্টৰ বাবে আবেদন (ETV Bharat Assam) তেজপুৰ, ১৮ মে' : আপুনি বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি ? পৰিয়ালৰ সৈতে বিদেশ ভ্ৰমণৰ যদি পৰিকল্পনা হাতত লৈছে তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমে পাছপ'ৰ্ট কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব, কাৰণ বিনা পাছপ'ৰ্টত আপুনি বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব । কিন্তু আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ এই পাছপ'ৰ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব ।পাছপ'ৰ্টৰ আবেদনৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয় তলত উল্লেখ কৰা হ'ল । এখন পাছপ'ৰ্ট লাভ কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমে ইণ্টাৰনেট সংযুক্ত মোবাইল বা আপোনাৰ লেপটপত গৈ গুগলত লগ ইন কৰক আৰু টাইপ কৰক পাছপোৰ্ট ইণ্ডিয়া গভ (Passport India Govt).....লগে লগে আপোনাৰ ব্ৰাউচাৰত আহিব পাছপ'ৰ্ট সেৱা । তাৰ পিচত নিউ ইউজাৰ (New User) তাৰ পিচত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফর্মত ক্লিক কৰক । তাত আপোনাৰ ৰাজ্য বাছনি কৰি পাছপ'ৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰৰ কাৰ্যালয় বাছনি কৰক আৰু তাৰ পিচত আপোনাৰ নাম ঠিকনা সম্পূৰ্ণ দি ৰেজিষ্ট্ৰেচন সম্পূৰ্ণ কৰক । ইয়াৰ পিচতে আপুনি উল্লেখ কৰা ইমেইলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এটা মেছেজ লাভ কৰিব । তাত থকা লিংকত গৈ আপুনি এতিয়া লগ ইন কৰিব পাৰে । এতিয়া আপুনি পাছপ'ৰ্টৰ নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মত অৰ্থাৎ হোমত (Home) যাব আৰু এক্সিষ্টিং ইউজাৰ আইডিত গৈ নতুন পাছপ'ৰ্টৰ বাবে আবেদনলৈ (Apply for fresh Passport) গৈ আপোনাৰ ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ কৰিব । ইয়াতে আপুনি অনলাইনযোগে এটা নিৰ্দিষ্ট মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব । ইউপিআই মাধ্যমেৰেও আপুনি এই মাচুল পৰিশোধ কৰিব পাৰিব । যদি আপুনি সাধাৰণ পাছপ'ৰ্টৰ বারে আবেদন কৰে তেনেহ'লে আপুনি মাত্ৰ ১,৫০০ টকা দিব লাগিব । তাৰ বাবে আপুনি ফৰ্মখন নিৰ্ধাৰণ কৰোতে ৩৬ পৃষ্ঠাৰ ফর্মখন বাছনি কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৬০ পৃষ্ঠাৰ ফৰ্মখনত বাছনি কৰিলে আপুনি মাচুল হিচাপে ২,০০০ টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব । আবেদনৰ এই সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিচত আপুনি সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্দিষ্ট পাছপ'ৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰত উপস্থিত থাকিব লাগিব । অসমৰ ৯ টা ডাকঘৰত এই পাছপ'ৰ্টৰ সাক্ষাৎকাৰৰ সুবিধা আছে । গুৱাহাটীৰ বাহিৰে আপুনি ফর্মখন যিকোনো স্থানৰ পৰা পূৰণ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ পাছপ'ৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰ বুলি থকা স্থানত আপোনাৰ ওচৰৰ স্থান বাছনি কৰিব । ইফালে পাছপ'ৰ্ট দুই ধৰণে আবেদন কৰিব পাৰে । এটা আছে সাধাৰণ আৰু আনটো তৎকালীন । তৎকালীন পাছপ'ৰ্টৰ আবেদন একমাত্ৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়তহে হয় । সাক্ষাৎকাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত আপুনি তিনিখন প্ৰধান নথি লগত নিব লাগিব । যি কেইখন নথি আপুনি প্ৰপত্ৰ বা ফৰ্মত পূৰ্বে আপলোড কৰিছিল । সেই কেইখন হ'ল আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ । যোৱা ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে পাছপ'ৰ্ট আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নতুন পদ্ধতি সন্নিৱিষ্ট কৰিছে যাৰ ফলত আপুনি সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে বেছি দিনলৈ অপেক্ষা কৰিব নালাগে । আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিচত এক সপ্তাহৰ ভিতৰত বা তাতোকৈ কম দিনৰ ভিতৰতে আপুনি সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰিব । ইয়াৰ পিচত আন এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ ভেৰিফিকেশ্যন বা প্ৰমাণীকৰণ । এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিচতে আপুনি আপোনাৰ পাছপ'ৰ্ট লাভ কৰিব । বিভিন্ন সময়ত মধ্যভোগীৰ কৱলত পৰি বহুতে অধিক ধন খৰচ কৰিও বহু দিনলৈ পাছপ'ৰ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় । সেয়েহে চৰকাৰে বিশেষ সুবিধা উপলব্ধ কৰিছে । এতিয়া আপুনি নিজে মুখ্য ডাকঘৰলৈ গৈ পাছপ'ৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰত ইয়াৰ সকলো তথ্যৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব । অসমৰ মুঠ ৯ টা স্থানৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত তেজপুৰৰ লগতে লখিমপুৰ আৰু মঙলদৈৰ ডাকঘৰতো এই সুবিধা উপলব্ধ ।