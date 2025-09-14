ভূমিকম্পত বিস্তৰ ক্ষতি; আই চি ইউত নাৰ্চে দেখুৱালে দায়িত্ববোধ
ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ ভয়ংকৰ জোকাৰণি। চিৰাল ফাট কেবাটাও ঘৰৰ দেৱালত। ভাঙি পৰিল নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামৰ চিলিং। আতংকৰ মাজতে চিকিৎসালয়ৰ ICUত নৱজাতকৰ শুশ্ৰূষাত ব্যস্ত স্বাস্থ্য কৰ্মী।
Published : September 14, 2025 at 11:26 PM IST
নগাঁও/ গুৱাহাটী : দেওবাৰে বিয়লি ৪.৪১ মিনিটত হোৱা এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল মধ্য অসমৰ নগাঁৱকো । ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ফলত নগাঁও চহৰকে ধৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ।
ভূমিকম্পৰ ফলত নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামৰ ইণ্ড'ৰ ষ্টেডিয়ামৰ চিলিং ভাঙি পৰে । অৱশ্যে দেওবাৰে বিয়লি ভাগত ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত খেলৰ কোনো অনুশীলন হোৱা নাছিল । যাৰ ফলত কোনো লোক হতাহতি হোৱা নাই । খবৰ পোৱা মতে, নগাঁও চহৰৰে আন কেবাটাও বাসগৃহৰ দেৱালত ফাট মেলিছে ।
আনহাতে, ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ আতংকৰ মাজতে নগাঁৱত আন এক দৃশ্যই আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে দৃষ্টি । নগাঁৱৰ আদিত্য নামৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমৰ আই চি ইউত আছিল কেবাটাও নৱজাতক । এনে সময়তে ভূমিকম্পৰ ফলত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
অৱশ্যে সেই আতংকৰ মাজতে নিজৰ দায়িত্ববোধ দেখুৱালে নাৰ্ছিং হোমখনৰ স্বাস্থ্য কৰ্মীয়ে । আই চি ইউত কৰ্তব্য পালন কৰা নাৰ্চে নিজৰ জীৱনৰ কথা নাভাবি আই চি ইউ কক্ষত ভৰ্ত্তি হৈ থকা নৱজাতককৰ শুশ্ৰূষাত ব্যস্ত হৈ পৰে ।
ইয়াৰোপৰি জিলাখনৰ জুৰীয়াৰো কেবাটাও ঘৰ, দোকানৰ দেৱালত ফাট মেলাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । জুৰীয়াৰ দগাঁও ব্লক মাৰ্কেটৰ এখন দোকানত ব্যৱসায় চলি থকাৰ সময়তেই অহা ভূমিকম্পই আতংকিত কৰিলে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ লগতে গ্ৰাহককো ।
ভূমিকম্পৰ ফলত দোকানখনৰ দেৱাল ফাটি প্ৰায় দুফাল হৈ পৰে । দোকান ঘৰৰ দেৱালত বৃহৎ ফাট মেলাত প্ৰাণৰ ভয়ত দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা কোনো মতে বাহিৰলৈ ওলাবলৈ সক্ষম হয় দোকানীজন ।
ইফালে দেওবাৰে বিয়লি ৪.৪১ বজাত অহা ৫.৮ প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পটোৰ ফলত গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰত হালি পৰে এটা সু-উচ্চ অট্টালিকা । সু-উচ্চ অট্টালিকাটোৰ এই অৱস্থা দেখি চিন্তিত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ।