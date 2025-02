ETV Bharat / state

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে কৌশলেৰে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন পেলাই থৈছিল: ৰিতুৰঞ্জন দাস - DYFI PRESS CONFERENCE

গুৱাহাটী: ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গাপ দিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে ডি ৱাই এফ আইৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ৰিতুৰঞ্জন দাসে । বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সম্পাদক ৰিতুৰঞ্জন দাসে কয়, "ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰি প্রাক্তন ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে বিধানসভাত উপস্থাপন কৰাৰ মাজেৰে ৰাজহুৱা কৰা হৈছে" ৷

তেওঁ লগতে কয়, "ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে অতি কৌশলেৰে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন পেলাই থৈছিল । ২০২২ চনৰ ২ এপ্ৰিলত বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ ২০১৩ বৰ্ষৰ অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে গ্রহণ কৰে যদিও বিগত ৩ বছৰে বিধানসভাত এই প্রতিবেদন উপস্থাপন নকৰিলে ।

এপিএছচি কেলেংকাৰীক গাপ দিয়াৰ অভিযোগ ডি ৱাই এফ আইৰ (ETV Bharat Assam)

এয়া আছিল সম্পূৰ্ণ আইন বিৰোধী যিহেতু Commission of Inquiry Act 1952 ৰ ধাৰা 3 (4) অনুসৰি তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৬ মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰীকৰণৰ তথ্য সহ (Memorandum of the Action Taken) বিধানসভাত উপস্থাপন কৰিব লাগিছিল । এই কাৰ্য আছিল সম্পূৰ্ণ ইচ্ছাকৃত যিহেতু চৰকাৰে এই ঠগ, প্ৰৱঞ্চনাৰে বাচনিভূক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাই নহয় পদোন্নতি দিও আহিছে ।

তেওঁ অভিযোগ কৰি কয়, "বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ মূল বিষয়ক কৌশলেৰে গাপ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অন্য বিষয়ত প্ৰাধান্য দিছে । চৰকাৰে যে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই ঠগ-প্ৰৱঞ্চক বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা নাছিল সেয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে । চৰকাৰৰ হেমাহি সম্পৰ্কে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে WP (C)532/25 আৰু অন্যান্য সংলগ্ন গোচৰত প্ৰায় ১৭ গৰাকী নিলম্বিত প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে থকা বিভাগীয় তদন্ত আৰু নিলম্বনৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ দিয়ে যাৰ বাবেই একাংশ বক্রপথৰে বাছনিভুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ পুনৰ মকৰলৰ পথ প্রশস্ত হয়" ৷