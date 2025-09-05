কোনোদিনে ধান খেতি কৰি নোপোৱা এখন গাঁও, ক'ত আছে এই বিশেষ গাঁওখন ?

এখন গাঁও য'ত আজিলৈকে ধানখেতি নকৰে । কচু, জিকা, পানীলাও, ৰঙালাও, আদা-হালধি আদিৰ খেতি কৰিয়েই মোকলাইছে জীৱিকাৰ পথ ।
বাক্সা: বাক্সা জিলাৰ এখন বিশেষ গাঁও ৷ গাঁওখনত থকা প্ৰতিঘৰ পৰিয়াল খেতিৰ ওপৰতে চলি আছে ৷ গাঁওখন ভাৰত-ভুটান সীমান্তৰ দ্বাৰাগাঁও ৷ দ্বাৰাগাঁৱত প্ৰায় ২৫০ ৰ পৰা ৩০০ টা পৰিয়াল আছে ৷ গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰে কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৷ খেতি হিচাপে কচু, জিকা, পানীলাও, ৰঙালাও, আদা-হালধি, লেচেৰা, বেঙেনা, মূলা, আলু আদি খেতি কৰে ৷ উদ্যান শস্যৰ ভিতৰত আছে তামোলৰ খেতিও ৷
জুন-জুলাই মাহত সচৰাচৰ ৰাজ্যখনত ধান খেতি কৰা হয়, কিন্তু বাক্সা জিলাৰ দ্বাৰাগাঁৱত কচু খেতিৰে আৰম্ভ হয় ৷ স্থানীয় খেতিয়কে কয়,"আমাৰ এই গাঁওখনত পূৰ্বৰে পৰা ধান খেতি কৰা নহয় ৷ আমি সৰুৰে পৰা ধান খেতি কৰা দেখা নাই আৰু আমিও ধান খেতি কৰা নাই ৷ যিহেতু পানীৰ অভাৱ আৰু মাটি এঢলীয়া, সেয়ে পানী নাথাকে ৷ আমি কচু, জিকা, পানীলাও, ৰঙালাও, আদা-হালধি, লেচেৰা, বেঙেনা, মূলা, আলু আদিৰ খেতি কৰোঁ ৷ এই খেতিত আমি সাৰ নিদিওঁ ৷ ইয়াৰ মাটি সাৰুৱা আৰু উৰ্বৰা সেয়ে উৎপাদন হোৱা ফচল ৰাইজে অধিক পচন্দ কৰে ৷"
বজাৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে জনাই যে বৰপেটা, নলবাৰীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বেপাৰী আহি পাইকাৰী দৰত কিনি লৈ যায় ৷ তাৰ উপৰিও স্থানীয় বজাৰ হিচাপে নিকাচি বজাৰত উৎপাদিত কচু, জিকা, পানীলাও, ৰঙালাও, আদা-হালধি, লেচেৰা, বেঙেনা, মূলা, জলকীয়া, আলু আদি বিক্ৰী কৰা হয় ৷
খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল বাক্সা জিলাৰ দ্বাৰাগাঁও ৷ স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ উৎপাদিত ফচল কচু, জিকা, পানীলাও, ৰঙালাও, আদা-হালধি, লেচেৰা, বেঙেনা, মূলা, জলকীয়া, আলু এইবোৰ নিকাচি বজাৰত বিক্ৰী কৰে ৷ বিশেষকৈ জনজাতি প্ৰধান এই অঞ্চলত থকাৰ উপৰিও অসমীয়া, আদিবাসী, চাওতাল, নেপালী, মুণ্ডা, বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বসবাস কৰে ৷