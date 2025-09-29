দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰেৰে দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন

দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰেৰে দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন
দৰ্শকক চমক দিবলৈ বিভিন্ন আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ । পূজা মণ্ডপত পহলগামৰ মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ সজীৱ চিত্ৰ অংকন...
Published : September 29, 2025 at 4:08 PM IST
মৰাণ: শুভ্ৰ আঁচল উৰুৱাই ধৰাৰ বুকুলৈ আহিছে শৰৎ। শৰতৰ বতৰত মা দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্য । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চলি থকা শোকাকুল পৰিবেশৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা । কেৱল পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো ।
শৰৎ অহাৰ বতৰা লৈ প্ৰকৃতিয়ে সলনি কৰিছে নিজৰ ৰূপ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ডিব্ৰুগড়তো আটকধুনীয়া দুৰ্গা প্ৰতিমা আৰু পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । দৰ্শকক চমক দিবলৈ বিভিন্ন আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ । কলকতাৰ লগতে আন বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা কলা-কুশলী আনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গা প্ৰতিমা, বিভিন্ন আৰ্হিৰ পূজা মণ্ডপ; কিন্তু সংগীতৰ মহানায়কৰ মহাপ্ৰয়াণৰ অসমত দুৰ্গা পূজাক লৈ নাই বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা ।
অপাৰেচন সেন্দূৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ :
পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনাই বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল । এই ঘটনাৰ পাছতে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছিল ভাৰতীয় সেনা । পাকিস্তানৰ সেনাক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি ভাৰতীয় সেনাই অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰৰ জৰিয়তে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰি কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী নিধন কৰিছিল । সেই ঘটনাৰ প্ৰতিফলন ঘটিল এইবাৰ পূজা মণ্ডপত ।
এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ । চহৰখনৰ ৪৫ সংখ্যক থিয়েটাৰপাৰা মালিপট্টিৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ পহলগামৰ মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ সজীৱ চিত্ৰ অংকন কৰি দেশে আৰম্ভ কৰা 'অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰ'ৰ সেই বিজয় অভিযানৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ ।
সেনাৰ পৰা যুদ্ধ বিমানলৈ সকলো অতি সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে উদ্যোগতা সকলে । এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিবেশ পূজা মণ্ডপত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদ্যোগতা সকলে ।
কলকতাৰ কলা-কুশলীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপ :
কলকতাৰ কলা-কুশলীয়ে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি এগৰাকী উদ্য়োক্তাই কয়, "আমাৰ এইবাৰৰ বিষয় অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ । বহুতে নাজানে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ কি । আমি এইটোৱেই দেখুৱাব বিচাৰিছো যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ কি হয়, কেনেদৰে হৈছিল । জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ পাছত আমি বহুত কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছো । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পূজাৰ যি নিয়ম কেৱল সেয়াহে কৰিবলৈ লৈছো । পূজাৰ প্ৰতিমা আৰু মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কলকতাৰ পৰা মানুহ আহে । তেওঁলোকে এমাহমান আগৰ পৰা আহি এই কাম কৰি থাকে । ১০ৰ পৰা ১২ জন ব্যক্তিয়ে এই কামসমূহ কৰে । মণ্ডপৰ পৰা প্ৰতিমা নিৰ্মাণলৈকে প্ৰায় ৯ৰ পৰা ১০ লাখ খৰচ হয় । প্ৰতি বছৰে আমি বিশেষ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো ।"
আন এগৰাকী উদ্য়োক্তাই কয়, "অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ আৰ্হিত আমি এইবাৰ পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছো । আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰ কি । ভাৰতীয় সেনাই কি ভূমিকা পালন কৰিলে । আমাৰ লগত কি হৈছিল আৰু আমি কি কৰিছো তাৰ এক সজাগতা অনাৰ বাবে এই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । যিসকল শিক্ষিত মানুহ তেওঁলোকে গুগলৰ পৰা জানিব পাৰিছে; কিন্তু সাধাৰণ মানুহে এই বিষয়ে নাজানে । সেই সকলে যাতে অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰ'ক বুজিব পাৰে তাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । আমাৰ বহু কাৰ্যসূচী আছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে সকলো বাতিল কৰা হৈছে । ৰাইজৰ সমাদৰ ভাল পাইছো । ৰাইজ আহিছে চাবলৈ । দেশৰ সন্মানত কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো । ৰাইজে ভাল পোৱাত ভাল লাগিছে ।"
পূজা মণ্ডপত ৰাইজৰ ভিৰ:
ডিব্ৰুগড়ৰ ৪৫ সংখ্যক থিয়েটাৰপাৰা মালিপট্টিৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত ৰাইজৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । পহলগামৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা যেন আকৌ এবাৰ উপলব্ধি কৰিছে ৰাইজে । এগৰাকী ভক্তই কয়, "পূজা মণ্ডপলৈ আহি খুবেই ভাল লাগিছে; কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে মনবোৰ বেয়া ।"