গুৱাহাটী: শাৰদীয় দুর্গা পূজালৈ মাজত কেইদিনমান বাকী । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্রান্তত চলিছে দুর্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীও । এইবাৰ ব্যতিক্রমীভাৱে মহানগৰীত বিগত জুন মাহৰ পৰাই চলিছে এখন পূজাৰ প্ৰস্তুতি । এক কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পূজাৰ আয়োজন কৰিছে ।
এই পূজা মণ্ডপলৈ আহিলে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে দৰ্শন কৰিব পাৰিব থাইলেণ্ডৰ প্রখ্যাত মন্দিৰ ‘‘ৱাট অৰুণ’’ । এই মন্দিৰটোৰ আৰ্হিত ১৬০ ফুট ওখ আৰু ২০০ ফুট বহলকৈ এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে মহানগৰীৰ গীতানগৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত । ইতিমধ্যে ৮০% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
গীতানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে এইবেলি বিগ বাজেটেৰে পূজাৰ আয়োজন কৰিছে । এক কোটি টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই পূজাত এইবাৰ মহালয়াৰ পৰাই ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে পূজা মণ্ডপ খুলি দিয়া হ'ব । কোচবিহাৰৰ বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পীৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীৰ স্থানীয় কাৰিকৰে নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপটো ।
আনহাতে পূজাখনৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ১৯ ফুট উচ্চতাৰ দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা । গুৱাহাটী লাল গণেশৰ মৃন্ময় শিল্পী ৰাম গোপালে পূজাস্থলীতে নিৰ্মাণ কৰিছে সু-উচ্চ দুৰ্গাৰ প্রতিমাভাগ ।
পূজাৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ সভাপতি সঞ্জীৱ গোস্বামীয়ে ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "এইবাৰ ৫০ বছৰত ভৰি দিছে গীতানগৰ দুৰ্গা পূজাই । এইবাৰ বিগ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা পূজাৰ মণ্ডপটো ৱাট অৰুণ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মহালয়াৰ পৰাই পূজাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ’ব । কোচবিহাৰৰ বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পীৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীৰ স্থানীয় কাৰিকৰে নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপটো । আনহাতে ব্যয়বহুল পূজা মণ্ডপটোৰ লাইটৰ কামসমূহ স্থানীয় শিল্পীয়ে সম্পন্ন কৰিব ।’’
পূজাৰ আয়োজন সম্পৰ্কে প্ৰচাৰ সমিতিৰ সম্পাদক শৈলেন্দ্ৰ গোস্বামী কয়, "মহালয়াৰ দিনা প্ৰভাত ফেৰীৰে পূজাৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হ’ব । এইবাৰ এক কোটি টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা পূজাখনত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, দিহানাম, আইনাম, নাগাৰা নাম, একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । তদুপৰি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । ভক্তৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পূৰ্বৰ তুলনাত চি চি কেমেৰাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব । তদুপৰি স্বেচ্ছাসেৱক থকাৰ উপৰিও প্ৰাইভেট চিকিউৰিটি গাৰ্ডো নিয়োগ কৰা হ'ব ।"
পূজা সমিতিৰ কাৰ্যকাৰী সভাপতি প্ৰকাশ কলিতাই কয়, "আমাৰ পূজাখনত আধ্যাত্মিকতাৰ দিশটোত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় । পূজাৰ প্ৰতিটো দিনত ঢাকী, ঢুলীয়া আদি থকাৰ লগতে সন্ধিয়া আৰতি হয় ৷ সকলোকে ভোগো বিতৰণ কৰা হয় ৷"
- ৫০ বছৰ গৰকা পূজাখন কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল ?
প্ৰচাৰ সমিতিৰ সম্পাদক শৈলেন্দ্ৰ গোস্বামী কয়, ‘‘সেয়া আছিল ১৯৭৫ চনৰ কথা । গীতানগৰ বৈকুণ্ঠ নগৰৰ নিবাসী কেইজনমান ব্যক্তিয়ে অনুৰাধালৈ বিজয়া দশমী চাবলৈ গৈছিল । তেওঁলোকে বিজয়া দশমী চাই ঘূৰি আহি থাকোতেই তেওঁলোক গীতানগৰ খেলপথাৰত পিছৰ বছৰৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাখনো সভাৰ পিছত স্বৰ্গীয় হলিৰাম ডেকাক সভাপতি আৰু নাৰায়ণ চন্দ্ৰ শৰ্মাক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি ১৯৭৬ চনৰ পৰা গীতানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হয় । সেই পূজাখনে এইবাৰ সোণালী জয়ন্তীত ভৰি দিছে ।’’