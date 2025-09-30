ETV Bharat / state

সেমেকা পৰিৱেশৰ মাজতে অসম-অৰুণাচল সীমান্তত দুৰ্গা পূজা উদযাপন

ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হলংগিত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা ৷ সেমেকা পৰিৱেশ সীমান্তৰ পূজাস্থলীতো ।

Published : September 30, 2025 at 11:17 PM IST

বিশ্বনাথ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণত শোকস্তব্ধ যদিও ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আধ্যাত্মিকতা বজাই ৰাখি অনুষ্টুপীয়াকৈয়ে উদযাপন কৰা হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা । যদিওবা পূৰ্বৰ উছাহ নাই,, তথাপিও দেৱীৰ আশীষ ল'বলৈ ভক্তই পূজা মণ্ডপত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ব্যতিক্ৰম নহয় অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী হলংগি । সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল হলংগিত যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি ব্যতিক্ৰমীভাৱে উদযাপন কৰি অহা হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাপুমপাৰে জিলাৰ হলংগি অঞ্চলটোত অধিক সংখ্যক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে আৰু তেওঁলোকে বিগত সময়চোৱাত দুৰ্গা পূজা উৎযাপনত হিন্দুসকলৰ সমান্তৰালকৈ সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে । বিশেষকৈ অঞ্চলটোৰ অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী হোৱাৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ ভাতৃত্ববোধৰ মহামিলনৰে দুয়োখন ৰাজ্যৰ লোকৰ সহযোগিতা দেখা পোৱা যায় ৷

ইটিভি ভাৰত অসমক পূজা আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি কিশোৰ ছেত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এই হলংগিৰ দুৰ্গা পূজাখন বহু বছৰ ধৰি অসম আৰু অৰুণাচলৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে চলি আহিছে । দুয়োখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাত এই পূজাখন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।"

কিশোৰ ছেত্ৰীয়ে লগতে কয়, "এই অঞ্চলটো বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোক অধিক বসতি অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত হয় যদিও খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোকসকলে এই পূজাত সুন্দৰভাৱে সহায়-সহযোগ কৰি আহিছে কোনো মতভেদ নাই আমাৰ মাজত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত এক সু-সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে, অসম উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৱে অসমৰ লগতে গোটেই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক শোকাৰ্ত কৰিছে ৷ যাৰ ফলত পূৰ্বৰ তুলনাত আমাৰ এই পূজাভাগতো ভক্তৰ সমাগম একেবাৰে কম ।

লগতে পঢ়ক: বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত কৰা দুৰ্গা পূজাভাগে অতিক্ৰম কৰিলে ১০০ বছৰ

১২৫ বছৰীয়া সোণসেৰীয়া স্মৃতি বহন কৰা এখন দুৰ্গা পূজা, এইবেলি নাই পূৰ্বৰ উচাহ

