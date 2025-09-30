ETV Bharat / state

শক্তিপীঠ মা কল্যাণী দেৱালয়ত মহাঅষ্টমী পূজা, ইয়াৰ ইতিবৃত্ত জানেনে ?

সেমেকা পৰিৱেশৰ মাজতে আধ্যাত্মিকতাৰে মা কল্যাণী দেৱালয়ত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন । মহাঅষ্টমী উপলক্ষে ম'হ বলি ।

Durga Puja at Shaktipith Maa Kalyani Temple in Biswanath
শক্তিপীঠ মা কল্যাণী দেৱালয়ত মহাঅষ্টমী পূজা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
বিশ্বনাথ: যদিও মনবোৰ উৰুঙা, তথাপিও চলিছে দেৱীৰ আৰাধনা । দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত । ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱীক স্থাপন কৰাৰ পাছত সোমবাৰে সপ্তমীবিহিত পূজা সম্পন্ন হয় আৰু আজি মহাঅষ্টমী । মহাঅষ্টমী উপলক্ষে দেখা গৈছে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক আয়োজন ।

ব্যতিক্ৰম নহয় ভাৰতৰ অন্যতম শক্তিপীঠ মা কল্যাণী দেৱালয়তো । যুগ যুগ ধৰি এই শক্তিপীঠত চলি আহিছে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা । প্ৰবাদ অনুসৰি আৰিমত্ত ৰজাই ১২ শ খ্ৰীষ্টাব্দতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই দেৱালয় । ভাৰতৰ আন আন শক্তিপীঠসমূহৰ দৰে কল্যাণী দেৱালয়ত বৰ্তমানেও চলি আছে বলি বিধান । ম'হ বলি , ছাগলী বলি, হাঁহ বলি আৰু পাৰ বলি দিয়া পৰিলক্ষিত হয় এই দেৱালয়ত।

শক্তিপীঠ মা কল্যাণী দেৱালয়ত মহাঅষ্টমী পূজা (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ অসমৰ একমাত্ৰ এই শক্তিপীঠত প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় । কিন্তু এইবাৰ ভক্তৰ সমাগম কম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগে মৰ্মাহত কৰিছে গোটেই অসমবাসীক । কেৱল স্থানীয় লোকসকলেহে পূজা-অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

Durga Puja at Shaktipith Maa Kalyani Temple in Biswanath
ভাৰতৰ অন্যতম শক্তিপীঠ মা কল্যাণী দেৱালয় (ETV Bharat Assam)

অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে কল্যাণী দেৱালয়তো মঙলবাৰে সম্পন্ন হয় মহাঅষ্টমী পূজা । মহাঅষ্টমী পূজা উপলক্ষে দেৱীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে হাঁহ, ছাগলী, ম'হ, কোমোৰা ইত্যাদি । এই পূজাভাগৰ সন্দৰ্ভত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী লখিমী বৰদলৈয়ে ই টিভি ভাৰতক কয়,"অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগে সকলোকে শোকাহত কৰিছে । সেয়ে মানুহৰ সমাগম কমিছে, কেৱল পূজা আগবঢ়াবলৈহে ভক্তসকল আহিছে । জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ প্ৰতি সমবেদনা জনাই এইবাৰ আয়োজক সমিতিয়ে নৃত্য-গীতৰ অনুষ্ঠান স্থগিত ৰাখিছে ।"

Durga Puja at Shaktipith Maa Kalyani Temple in Biswanath
মা কল্যাণী দেৱালয়ৰ ভিতৰভাগ (ETV Bharat Assam)

সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে,"আজি ৪০ টা ছাগলী আৰু ৪০ ৰো অধিক হাঁহ বলি দিয়া হৈছে । এই বলি কালিৰ পৰা চলি আছে আৰু নৱমী পৰ্যন্ত চলিব । মহা অষ্টমী উপলক্ষে এটা ম'হ বলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ।"

Durga Puja at Shaktipith Maa Kalyani Temple in Biswanath
মা কল্যাণী দেৱালয়ত আধ্যাত্মিকতাৰে দুৰ্গা পূজা আয়োজন (ETV Bharat Assam)

মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ বৰঠাকুৰে জনাই, "এইবাৰ জাক জমকতা ত্যাগ কৰি সাধাৰণভাৱে পূজা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি বলি দিয়া হ'ব । লগতে ভক্তসকলৰ বাবে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"

