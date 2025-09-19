ETV Bharat / state

সীমান্তৰ কাঁটাতাঁৰত আবদ্ধ মন্দিৰত দুৰ্গা পূজা, দায়িত্বত বিএছএফ জোৱান

শ্রীভূমি জিলাত কাঁটাতাঁৰৰ বেৰত আবদ্ধ এই মন্দিৰত সুদীর্ঘ বছৰ ধৰি পূজিত হৈ আহিছে মা দুর্গা । নির্ধাৰিত সময়ত গে'ট খুলি দিয়া হয় ভক্তসকলৰ বাবে ।

সীমান্তৰ কাঁটাতাঁৰত আবদ্ধ মন্দিৰত দুৰ্গা পূজা, দায়িত্বত বিএছএফ জোৱান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 7:03 PM IST

5 Min Read
শ্ৰীভূমি : সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা । দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি । বিভিন্ন নগৰ-চহৰত বিগ বাজেটৰ পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে গ্ৰামাঞ্চলসমূহতো মা দুৰ্গাক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

শ্ৰীভূমি জিলাত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ ভিতৰত আছে এটা জাগ্ৰত দুৰ্গা মন্দিৰ । মাণিকপুৰ দুৰ্গাবাড়ি নামৰ মন্দিৰটোতো ইতিমধ্যে পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

সীমান্তৰ কাঁটাতাঁৰত আবদ্ধ মন্দিৰত দুৰ্গা পূজা, দায়িত্বত বিএছএফ জোৱান (ETV Bharat Assam)

৫৭ বছৰ পুৰণি এই মন্দিৰটোত স্থানীয় নৰেন্দ্ৰ মালাকাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ লোকে পূজা-অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছিল । ১৯৯৪ চনত নৰেন্দ্ৰ মালাকাৰৰ ভাতৃ হৃদয় ৰঞ্জন মালাকাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত এই মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনা বন্ধ হৈ পৰে ।

কিন্তু ২০০৯ চনত সীমান্তত কৰ্তব্যৰত এজন সীমান্ত আৰক্ষীয়ে এগৰাকী যুৱতীক এই মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনা কৰি থকা দেখি সেইগৰাকী জোৱানৰ উদ্যোগতে গাঁৱৰ লোকৰ সহযোগত পুনৰ এই মন্দিৰত আৰম্ভ হয় দুৰ্গা পূজা আৰু তেতিয়াৰে পৰাই প্ৰতিবছৰে কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ ভিতৰত থকা মাণিকপুৰ দুৰ্গাবাড়িত অব্যাহত আছে মা দুৰ্গাৰ পূজা । এইবাৰো ইতিমধ্যে গাঁৱৰ লোকসকলে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাছে ।

শ্ৰীভূমিৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ মাণিকপুৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

শ্রীভূমি জিলাত কাঁটাতাঁৰৰ বেৰত আবদ্ধ এই মন্দিৰত সুদীর্ঘ বছৰ ধৰি পূজিত হৈছে মা দুর্গা । নির্ধাৰিত সময়ত গে'ট খুলি দিয়া হয় ভক্তসকলৰ বাবে । পূজা সমাপন কৰি যথাৰীতি প্রসাদ লৈ সকলোৱে উভতি যায় নিজ নিজ গৃহলৈ ।

কেৱল সাধাৰণ জনতায়ে নহয়,সীমান্তৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানসকলেও মন্দিৰত পূজা দিয়ে আৰু নৱৰাত্রি পালন কৰে । কিন্তু ইয়াত আড়ম্বৰতাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাক প্রাধান‍্য দিয়া হয় । ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ ন'-মেনছ লেণ্ডত মাণিকপুৰ গাঁৱৰ দুর্গাবাড়িৰ পূজাই এইবাৰ ৫৮ সংখ্যক বর্ষত পদার্পণ কৰিছে ।

শ্রীভূমি জিলা সদৰ সংলগ্ন নিউ ৰে'ল ষ্টেচনৰ বিপৰীতে নাতিদূৰৈত মাণিকপুৰ গাঁৱৰ যি অঞ্চলত মন্দিৰটো আছে সেয়া হৈছে দুয়োখন দেশৰ একেবাৰে সীমান্তত । প্রায় ডেৰশ বছৰ পূৰ্বে মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হ'লেও দেশ বিভাজনৰ পিছত এই মন্দিৰটো ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ পৰা বাদ পৰে ।

মাণিকপুৰৰ সার্বজনীন দুর্গাবাড়ি আৰু গাঁৱৰ মাজত আছে কাঁটাতাঁৰৰ বেৰ । সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আছে বিএছএফৰ টহল । আনহাতে, মন্দিৰটোলৈ যাবলগা হয় কাঁটাতাঁৰৰ বেৰ পাৰ হৈ । সিপাৰে জকিগঞ্জ, ইপাৰে শ্রীভূমিৰ (কৰিমগঞ্জ) কুশিয়াৰা নদীৰ পাৰত ন'-মেনছ লেণ্ডত থকা মন্দিৰটোত কাঁটাতাঁৰৰ বেৰ পাৰ হৈ পূজাৰ দিনা মাণিকপুৰৰ বাসিন্দাসকল একগোট হয় ।

পূজাৰ সময়ত বিএছএফৰ জোৱানসকলে প্রতিদিনে পুৱা ৫টাৰ পৰা নিশা ১০টা পর্যন্ত সীমান্তৰ গে'ট খুলি ৰাখে । অৱশ্যে তাত কেৱল ভক্তসকলকহে প্রৱেশৰ অনুমতি দিয়া হয় ।

কাঁইটীয়া তাঁৰৰ সিপাৰে অৱস্থিত এই মন্দিৰত আয়োজন কৰা হ. দুৰ্গা পূজা (ETV Bharat Assam)

ন'-মেৱছ লেণ্ডৰ পূজাত মণ্ডপ সজ্জাত নতুনত্ব বা প্রতিমাত অভিনৱত্ব দেখা পোৱা নগ'লেও তাত আছে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতা । মা দুর্গা তাত জাগ্রত অৱস্থাত থাকে বুলি বিস্বাস কৰা হয় । এই বিশ্বাসৰ বাবেই পূজাৰ দিনকেইটাত অসংখ্য ভক্তৰ সমাগম হয় এই মন্দিৰত ।

মাণিকপুৰ, বাকৰশাল, জবাইনপুৰ, সৰিষা, চৰাকুড়ি, শীতলপাড়াৰ উপৰি কৰিমগঞ্জ চহৰৰ ভক্তসকলৰ উপস্থিতিত উৎসৱৰ দিনকেইটা লোকাৰণ্য হৈ পৰে । মাণিকপুৰ দুর্গাবাড়িৰ এইবাৰৰ পূজা কমিটীৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে পৰিমল মালাকাৰ, সম্পাদক চম্পক মালাকাৰ, সহ-সম্পাদক অশোক দাস, কোষাধ্যক্ষ অর্পণ মালাকাৰ, সহ-কোষাধ্যক্ষ অৰিজিৎ মালাকাৰ, সাংগঠনিক সম্পাদক অসিত দাস ।

অৱশ্যে তেওঁলোকৰ নাই নির্দিষ্ট বাজেট । সকলোৰে দান-দক্ষিণাৰে এইবাৰৰ সীমিত সামৰ্থ্যৰে উমা দেৱীৰ আৰাধনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । অৱশ্যে আর্থিক অনাটনত পূজাৰ বাজেটত প্রতিবাৰেই কৰ্তন হয় । মন্দিৰৰ সন্মুখতেই পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ কাম চলিছে ।

কাঁটাতাঁৰ পাৰ হৈ প্রতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো প্রতিমা আহিব জিলা সদৰৰ পৰা । প্রতিমা বিসৰ্জন হ'ব কাঁটাতাঁৰত বন্দী মাণিকপুৰ গাঁৱতেই । অৱশ্যে বাজেট কম হ'লেও আনন্দ-উল্লাসত কোনো কৃপণালি নকৰে অঞ্চলবাসীয়ে ৷

আনহাতে, দুর্গা মন্দিৰ কমিটীৰ সভাপতি অপু মালাকাৰে জনায়, "পোহৰৰ মায়াজাল মাণিকপুৰৰ মন্দিৰত নাথাকিলেও আধ্যাত্মিকতাকেই প্রাধান্য দিয়া হয় । যিহেতু ভাৰত-বাংলা সীমান্ত, সেয়ে দেশৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ স্বার্থত বিএছএফে বান্ধি দিয়া নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে উৎসৱৰ আয়োজন কৰিবলগা হয় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সন্ধ্যা আৰতিসহ বিসর্জন পর্ব দিনৰ পোহৰতেই কৰিব লাগিব ।" অপু মালাকাৰে লগতে কয়, ''বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকলে মাৰ আশীর্বাদ ল'বলৈ এই মন্দিৰলৈ ঢপলিয়াই আহে । উৎসৱৰ প্রতিদিনে মহাপ্রসাদ বিতৰণ কৰা হ'ব ।''

যিহেতু ভাৰত-বাংলা সীমান্তত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো, সেয়ে এই মন্দিৰটোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্বত আছে সীমান্তৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানসকল । পূজাৰ দিনকেইটাত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগা নহয় তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা তেওঁলোকে কৰে । অতিৰিক্তভাৱে বিএছএফ জোৱানো মোতায়েন কৰা হয় ।

