ETV Bharat / state

গুৱাহাটীৰ ক'ত, কেনেদৰে চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি ?

দেশ-বিদেশৰ মন্দিৰ, পৌৰাণিক কীর্তিচিহ্ন আদি আৰ্হিৰে চমক দিবলৈ সাজু গুৱাহাটীৰ পূজা মণ্ডপ ।

Guwahati unique puja pandals
পাণবজাৰৰ যুৱতীৰ্থ ক্লাৱৰ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 8:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে । প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিবলৈ সাজু হৈছে মৃৎশিল্পীসকল । একেদৰে পূজা মণ্ডপসমূহতো ব্যস্ততা বাঢ়িছে । কোনে কিমান আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব তাৰ এক অ-ঘোষিত প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে । দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে গুৱাহাটী মহানগৰী ব্যতিক্ৰম । কাৰণ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপসমূহ । প্ৰতিবছৰে দুৰ্গা পূজা কমিটীসমূহে আটকধুনীয়া মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ভক্তক আকৰ্ষণৰ প্ৰয়াস কৰে । এইবাৰো একেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে । কলকাতা আৰু বহিঃৰাজ্যৰ পৰা শিল্পী আৰু সামগ্ৰী অনা হৈছে । পূজা মণ্ডপৰ বাজেটো লাখ লাখ টকাৰ ।

কোনোৱে যদি দেশ-বিদেশৰ প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰৰ আৰ্হিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে, কোনোৱে আকৌ পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈছে । তাৰ ভিতৰত কেইটামান পূজা মণ্ডপৰ বিষয়বস্তু, বাজেট আদি সামৰি এই প্ৰতিবেদন ।

পাণবজাৰৰ যুৱতীৰ্থ ক্লাৱৰ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat)

পাণবজাৰৰ যুৱতীৰ্থ ক্লাৱ

পাণবজাৰ যুৱতীৰ্থ ক্লাৱৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব । কিয়নো কাল্পনিক মহাকাল মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ । য'ত উজ্জয়িনীৰ মহাকাল মন্দিৰৰ লগতে ১২ টা জ্যোতিৰ্লিংগ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । মণ্ডপটোৰ ভিতৰৰ অংশ প্ৰাচীন কালৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত বনাই থকা হৈছে । য'ত মহাদেৱৰ বিভিন্ন ৰূপ উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । যুৱতীৰ্থ ক্লাৱৰ পূজা কমিটীৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কয়,"আমাৰ এইবাৰ পূজা ৯০ বছৰ হ'ব । পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ব ১২ টা জ্যোতিৰ্লিংগ । শিল্পীসকল কলকাতাৰ পৰা আহিছে । ৩ মাহ ধৰি কাম কৰি আছে । আমাৰ এইবাৰ বাজেট ৪০ লাখ । লাইট কলকাতাৰ পৰা আহিব ।"

Guwahati unique puja pandals
পাণবজাৰৰ যুৱতীৰ্থ ক্লাৱৰ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat)

গীতানগৰত নিৰ্মাণ থাইলেণ্ডৰ প্রখ্যাত মন্দিৰ

এইবাৰ ব্যতিক্ৰম আৰ্হিৰে পূজাৰ আয়োজন কৰিছে গীতানগৰ পূজা কমিটীয়ে । বিগত জুন মাহৰ পৰাই পূজা মণ্ডপৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । প্ৰায় এক কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পূজাৰ আয়োজন কৰিছে পূজা কমিটীয়ে । এই পূজা মণ্ডপটোলৈ আহিলে ভক্তসকলে গুৱাহাটীতে থাইলেণ্ডৰ প্ৰখ্যাত মন্দিৰ দৰ্শনৰ আমেজ ল'ব পাৰিব । কাৰণ থাইলেণ্ডৰ প্রখ্যাত মন্দিৰ 'ৱাট অৰুণ'ৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ । ১৬০ ফুট ওখ আৰু ২০০ ফুট বহলকৈ গীতানগৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মন্দিৰটো ।

Guwahati unique puja pandals
নাৰী সৰবৰাহ বন্ধৰ বাৰ্তাৰে পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat)
Guwahati unique puja pandals
নাৰী সৰবৰাহ বন্ধৰ বাৰ্তাৰে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ (ETV Bharat)

পাণ্ডু আজাদ হিন্দ ক্লাৱৰ দুৰ্গা পূজা

প্ৰতিবছৰে ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা পাণ্ডুৰ আজাদ হিন্দ ক্লাৱে এইবাৰো ভক্তক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছে । কিশোৰী, মহিলা তথা নাৰী সৰবৰাহ ৰোধ কৰাৰ বাৰ্তা দি এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে পাণ্ডুৰ আজাদ হিন্দ ক্লাৱে । ২৫ লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই পূজাখনৰ মূল আকৰ্ষণে হ'ব মণ্ডপটো । বিগত ডেৰ মাহৰ পৰা নিৰ্মাণ চলি থকা পূজা মণ্ডপটোৰ ৮০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি জনাইছে পূজা কমিটীৰ সদস্যই । শুভাংকৰ দে'য়ে কয়, "বৰ্তমান সময়ত দেশত যেনেদৰে মানৱ সৰবৰাহৰ চলি আছে সেয়া বন্ধ হ'ব লাগে । এই বাৰ্তা দি পূজা মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

Guwahati unique puja pandals
ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat)

পাণ্ডু জয় হিন্দ ক্লাৱ

মালিগাঁৱৰ পাণ্ডুৰ জয় হিন্দ ক্লাৱৰ দূৰ্গা পূজাৰ এইবাৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ব ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ । কিয়নো বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ হৈছে পূজা মণ্ডপ । য'ত লাইট শ্ব'ৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । প্ৰায় ১০০ ফুট উচ্চতাৰ হ'ব এই দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপটো । বিগত ৩ মাহ ধৰি প্লাই আৰু দিল্লীৰ পৰা অনা একৰেলিক গ্লাচেৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে মণ্ডপটো । পূজা কমিটীয়ে জনোৱা মতে এইবাৰ তেওঁলোকৰ বাজেট প্ৰায় ৩০ লাখ টকা ।

Guwahati unique puja pandals
ভাৰতীয় সেনাক সন্মান জনাই নিৰ্মাণ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat)

ভাৰতীয় সেনাক সন্মান জনাই ছাত্ৰীবাৰীত পূজা মণ্ডপ

ছাত্ৰীবাৰী পূজা কমিটীয়ে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ব্যতিক্ৰমী আৰ্হিৰ পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে । ছাত্ৰীবাৰী দেৱপূজাস্থান কমিটীয়ে ভাৰতীয় সেনাক সন্মান জনাই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে । কমিটীয়ে জনোৱা মতে তেওঁলোকৰ এইবাৰৰ বাজেট ১২ লাখ টকা ।

মুঠতে আধ্যাত্মিকতাৰ সমান্তৰালকৈ আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপেৰে ভক্তক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে গুৱাহাটী পূজা কমিটীসমূহ ।

লগতে পঢ়ক :কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

For All Latest Updates

TAGGED:

GUWAHATI UNIQUE PUJA PANDALSDURGA PUJA PANDALPUJA PANDAL THEMEইটিভি ভাৰত অসমDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.