গুৱাহাটীৰ ক'ত, কেনেদৰে চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি ?
দেশ-বিদেশৰ মন্দিৰ, পৌৰাণিক কীর্তিচিহ্ন আদি আৰ্হিৰে চমক দিবলৈ সাজু গুৱাহাটীৰ পূজা মণ্ডপ ।
Published : September 11, 2025 at 8:51 AM IST
গুৱাহাটী : দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে । প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিবলৈ সাজু হৈছে মৃৎশিল্পীসকল । একেদৰে পূজা মণ্ডপসমূহতো ব্যস্ততা বাঢ়িছে । কোনে কিমান আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব তাৰ এক অ-ঘোষিত প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে । দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে গুৱাহাটী মহানগৰী ব্যতিক্ৰম । কাৰণ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপসমূহ । প্ৰতিবছৰে দুৰ্গা পূজা কমিটীসমূহে আটকধুনীয়া মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ভক্তক আকৰ্ষণৰ প্ৰয়াস কৰে । এইবাৰো একেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে । কলকাতা আৰু বহিঃৰাজ্যৰ পৰা শিল্পী আৰু সামগ্ৰী অনা হৈছে । পূজা মণ্ডপৰ বাজেটো লাখ লাখ টকাৰ ।
কোনোৱে যদি দেশ-বিদেশৰ প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰৰ আৰ্হিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে, কোনোৱে আকৌ পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈছে । তাৰ ভিতৰত কেইটামান পূজা মণ্ডপৰ বিষয়বস্তু, বাজেট আদি সামৰি এই প্ৰতিবেদন ।
পাণবজাৰৰ যুৱতীৰ্থ ক্লাৱ
পাণবজাৰ যুৱতীৰ্থ ক্লাৱৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব । কিয়নো কাল্পনিক মহাকাল মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ । য'ত উজ্জয়িনীৰ মহাকাল মন্দিৰৰ লগতে ১২ টা জ্যোতিৰ্লিংগ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । মণ্ডপটোৰ ভিতৰৰ অংশ প্ৰাচীন কালৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত বনাই থকা হৈছে । য'ত মহাদেৱৰ বিভিন্ন ৰূপ উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । যুৱতীৰ্থ ক্লাৱৰ পূজা কমিটীৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কয়,"আমাৰ এইবাৰ পূজা ৯০ বছৰ হ'ব । পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ব ১২ টা জ্যোতিৰ্লিংগ । শিল্পীসকল কলকাতাৰ পৰা আহিছে । ৩ মাহ ধৰি কাম কৰি আছে । আমাৰ এইবাৰ বাজেট ৪০ লাখ । লাইট কলকাতাৰ পৰা আহিব ।"
গীতানগৰত নিৰ্মাণ থাইলেণ্ডৰ প্রখ্যাত মন্দিৰ
এইবাৰ ব্যতিক্ৰম আৰ্হিৰে পূজাৰ আয়োজন কৰিছে গীতানগৰ পূজা কমিটীয়ে । বিগত জুন মাহৰ পৰাই পূজা মণ্ডপৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । প্ৰায় এক কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পূজাৰ আয়োজন কৰিছে পূজা কমিটীয়ে । এই পূজা মণ্ডপটোলৈ আহিলে ভক্তসকলে গুৱাহাটীতে থাইলেণ্ডৰ প্ৰখ্যাত মন্দিৰ দৰ্শনৰ আমেজ ল'ব পাৰিব । কাৰণ থাইলেণ্ডৰ প্রখ্যাত মন্দিৰ 'ৱাট অৰুণ'ৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ । ১৬০ ফুট ওখ আৰু ২০০ ফুট বহলকৈ গীতানগৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মন্দিৰটো ।
পাণ্ডু আজাদ হিন্দ ক্লাৱৰ দুৰ্গা পূজা
প্ৰতিবছৰে ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা পাণ্ডুৰ আজাদ হিন্দ ক্লাৱে এইবাৰো ভক্তক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছে । কিশোৰী, মহিলা তথা নাৰী সৰবৰাহ ৰোধ কৰাৰ বাৰ্তা দি এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে পাণ্ডুৰ আজাদ হিন্দ ক্লাৱে । ২৫ লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই পূজাখনৰ মূল আকৰ্ষণে হ'ব মণ্ডপটো । বিগত ডেৰ মাহৰ পৰা নিৰ্মাণ চলি থকা পূজা মণ্ডপটোৰ ৮০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি জনাইছে পূজা কমিটীৰ সদস্যই । শুভাংকৰ দে'য়ে কয়, "বৰ্তমান সময়ত দেশত যেনেদৰে মানৱ সৰবৰাহৰ চলি আছে সেয়া বন্ধ হ'ব লাগে । এই বাৰ্তা দি পূজা মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
পাণ্ডু জয় হিন্দ ক্লাৱ
মালিগাঁৱৰ পাণ্ডুৰ জয় হিন্দ ক্লাৱৰ দূৰ্গা পূজাৰ এইবাৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ব ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ । কিয়নো বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ হৈছে পূজা মণ্ডপ । য'ত লাইট শ্ব'ৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । প্ৰায় ১০০ ফুট উচ্চতাৰ হ'ব এই দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপটো । বিগত ৩ মাহ ধৰি প্লাই আৰু দিল্লীৰ পৰা অনা একৰেলিক গ্লাচেৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে মণ্ডপটো । পূজা কমিটীয়ে জনোৱা মতে এইবাৰ তেওঁলোকৰ বাজেট প্ৰায় ৩০ লাখ টকা ।
ভাৰতীয় সেনাক সন্মান জনাই ছাত্ৰীবাৰীত পূজা মণ্ডপ
ছাত্ৰীবাৰী পূজা কমিটীয়ে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ব্যতিক্ৰমী আৰ্হিৰ পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে । ছাত্ৰীবাৰী দেৱপূজাস্থান কমিটীয়ে ভাৰতীয় সেনাক সন্মান জনাই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে । কমিটীয়ে জনোৱা মতে তেওঁলোকৰ এইবাৰৰ বাজেট ১২ লাখ টকা ।
মুঠতে আধ্যাত্মিকতাৰ সমান্তৰালকৈ আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপেৰে ভক্তক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে গুৱাহাটী পূজা কমিটীসমূহ ।
লগতে পঢ়ক :কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?