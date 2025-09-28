ৰামকলক দেৱী সজাই অনা হ'ল হাতীৰ পিঠিত, ৪৭ টাতকৈ অধিক ম'হ বলি হ'ব বিল্বেশ্বৰত
গজৰ আগমনৰে ধৰাৰ বুকুলৈ নামিল দুৰ্গতিনাশিনী ৷ ঐতিহাসিক শক্তিপীঠত আৰম্ভ দুৰ্গা পূজা ।
Published : September 28, 2025 at 9:52 PM IST
নলবাৰী: ৰজাদিনীয়া এখন প্ৰসিদ্ধ দেৱালয় । ৰজা নাগাক্ষৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসমৰ এখন ঐতিহাসিক দেৱালয় । এই দেৱালয়ত সৰস্বতী পূজা আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাহিৰে সকলো পূজা-অৰ্চনা কৰি অহা হৈছে । দেৱালয়খনত অনুষ্ঠিত দুৰ্গা পূজাত লাখ লাখ ভক্তই কৰে ভিৰ । আজি মহাষষ্ঠী যদিও এই দেৱালয়খনত নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে দুৰ্গা পূজা ।
গজৰ আগমনৰে ধৰাৰ বুকুলৈ নামি আহিল দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গা । নলবাৰী চহৰৰ পৰা ১৫ কিলোমিটাৰ পশ্চিমদিশে থকা বেলশৰত ৰজাদিনীয়া শ্ৰীশ্ৰী বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত প্ৰতিপদ তিথিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গতিনাশিনীৰ পূজা-অৰ্চনা । এইখন দেৱালয়ক মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ পিছতে অসমৰ আধ্যাত্মিক ঐতিহাসিক শক্তিপীঠ বুলি আখ্য়া দিয়া হয় ।
ষষ্ঠীৰ দিনা অঞ্চলটোৰ এটা পৰিয়ালৰ পৰা আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতিৰে থোক নপৰা এডাল ৰামকলক দেৱী সজাই দেৱালয়খনত প্ৰতিষ্ঠা কৰি মা দেৱীৰ পূজা-অৰ্চনা কৰি অহা হৈছে । আজি ষষ্ঠীৰ দিনা জিলাখনৰ ককয়া অঞ্চলৰ এঘৰ লোকৰ পৰা এজোপা ৰামকলক আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতিৰে দেৱী সজাই হাতীৰ পিঠিত উঠাই আনি দেৱালয়খনৰ বিল্ববোধনত ৰখা হয় আৰু সন্ধিয়া বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আৰম্ভ কৰা হয় পূজা ৷
ম'হবলিৰ বাবে বিখ্যাত দেৱালয় :
এই শক্তিপীঠখন ম'হবলিৰ বাবে বিখ্যাত । প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা চলি থকা পূজা-অৰ্চনাৰ ভক্তৰ অন্যতম আকৰ্ষণ মহানৱমী । মহানৱমীত দেৱালয়খনত বলি আৰু উচৰ্গা হয় ম'হ । এইবেলিও বৰ্তমানলৈকে ৪৭ টাতকৈ অধিক ম'হ দেৱালয়খনত আগবঢ়াইছে ভক্তই । এই কথা সদৰী কৰে দেৱালয়খনৰ পৰিচালকসকলে । ইয়াৰে অৰ্ধেক দেৱীৰ চৰণত বলি হোৱাৰ বিপৰীতে বাকী ম'হ উচৰ্গা কৰা হ'ব ।
ৰজা নাগাক্ষৰ দিনতে স্থাপিত হৈছিল বিল্বেশ্বৰ দেৱালয় :
ৰজা নাগাক্ষৰ দিনতে স্থাপিত নলবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে ককয়াৰ পৰা ৰামকলৰ পুলি কইনা সজাই হাতীৰে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা কৰি দেৱীক অনা হয় । দুশৰ পৰা তিনিশ শতিকাৰ ভিতৰত স্থাপন হোৱা এই দেৱালয়ৰ প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা বিজয়া দশমীলৈ চলিব দুৰ্গাদেৱীৰ পূজা ৷ দেৱীক নটা ৰূপত পূজা কৰা হ'ব নৱৰাত্ৰিত ৷ সম্পূৰ্ণ বৈদিক প্ৰথাৰে বিল্বেশ্বৰ দেৱালত চলি আহিছে এই পূজা ৷
নামনি অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ হিচাপে চিহ্নিত বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত চলে বলি-বিধান ৷ দেৱী দুৰ্গাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নৱমী পূজাত বিশেষকৈ দেৱীৰ চৰণত বলি আগবঢ়াই আহিছে অতীজৰে পৰা ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ছাগলী, হাঁহ, কোমোৰাকে ধৰি প্ৰতিটো বলিয়ে আগবঢ়ায় ৷ বিশেষকৈ নৱমী পূজাত বিল্বেশ্বৰত চলে ম’হ বলি ৷ ভক্তই মনোবাঞ্ছা পূৰণ হোৱাৰ মানসৰে দেৱীৰ চৰণত বছৰ বছৰ ধৰি আগবঢ়াই অহা ম’হ বলি প্ৰথা আজিও আছে পৰম্পৰাগতভাৱে ।
ইফালে, প্ৰতিদিনে বহু ভক্তৰ সমাগম হোৱা বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজাৰ নৱমীৰ দিনা লাখ লাখ ভক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্য়ক্ত কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে ৷ ভক্তৰ নিৰাপত্তা আৰু কোনো কাৰণতে যাতে অসুবিধা নহয়, তাৰ প্ৰতিও নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিব ৷ আনহাতে গণশিল্পী, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰথমটো দুৰ্গা পূজাত দুখ প্ৰকাশ দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ।
পূজা সন্দৰ্ভত দেৱালয়ৰ দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰই কয়, ‘‘আজি পুৱা ১০.৩০ বজাত দেৱীক আদৰিবলৈ যাত্ৰা কৰি আদৰি আনিছো । আহোম যুগৰ পৰাই ইয়াত পূজা চলি আহিছে । পুৱা আনি জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰো ।’’
ইপিনে অসম গৃহ নিৰ্মাণ বোৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ সুভাস দত্তয়ো দেৱালয়খনত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ এক উচিত তদন্তৰ মাজেৰে দোষীক শাস্তিৰ দাবী তুলি ন্যায় দিবলৈ আহ্বান জনায় ।