সৰুপথাৰ : নিশা তেতিয়া প্ৰায় ১১ বাজিছে । টেঙানী অঞ্চলৰ কোনো এটা অসহায় পৰিয়ালৰ লোকে এজন চিনাকী নাৱৰীয়াক ধনশিৰি নৈখন নাৱেৰে পাৰ কৰাই দিবলৈ ফোনতেই অনুৰোধ কৰিছে । কাৰণ এই পৰিয়ালটোৰ বিপদৰ সময়ত নাৱৰীয়াজনেই নৈখন পাৰ কৰাই দিয়াৰ বাহিৰে নাই গত্য়ন্তৰ ।
গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ টেঙানী অঞ্চলত এখন দলঙৰ বাবে ৰাইজে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতত সবিস্তাৰে এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিচতেই যোৱা নিশাও তেনে এখন ছবিয়েই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল । নিশা মৰণত শৰণ দি এখন টুলুঙা নাৱেৰেই পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী প্ৰসূতিক ।
গোলাঘাটৰ টেঙানীত যাতায়তৰ সম্বল কেৱল টুলুঙা নাও । প্ৰসূতি কঢ়িওৱাৰ এক বেদনাদায়ক দৃশ্যৰ কথা বৰ্ণনা কৰি এজন নাৱৰীয়াই চৰকাৰক জনালে অনুৰোধ । যোৱা ২৩ আগষ্টত ইটিভি ভাৰতত এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যে ৪২ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়তৰ সম্বল কেৱল এখন টুলুঙা নাও । বাতৰি প্ৰকাশৰ নিশাই সেই ঔগুৰি আলিচিঙা পাৰঘাটৰ এক দৃশ্যই কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগকো যেন উপহাস কৰিলে । এগৰাকী প্ৰসূতিক চিকিৎসালয়লৈ কঢ়িয়াই নিবলগীয়া হৈছে নাৱেৰে ।
এখন দলঙৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে । পকী দলং থকা হ'লে ইমানখিনি কষ্ট যেন নিমিষতে নাইকীয়া হ'লহেঁতেন; কিন্তু কোনে শুনিব, কোনে বুজিব ? টেঙানী অঞ্চলৰ ৰাইজে যদি গোলাঘাটৰ অমসাৰিক চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হয়, তেন্তে বৰপথাৰ নগৰ হৈ ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথ অন্যথা বৰপথাৰ-জামুগুৰি-গোলাঘাট সংযোগী পথেৰে যাবলগীয়া হয় ।
সম্প্ৰতি অৱশ্যে টেঙানী হৈ ধনশিৰি নৈৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মিত হোৱা এখন পকী দলঙেৰে চিলনীজানৰ ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগ কৰিছে । মুঠতে কথা একেটাই । টেঙানী অঞ্চলত সহজতে সংযোগ কৰা ঔগুৰি আলিছিগাত ৰাইজে বিচাৰিছে এখন দলং ।
ঔগুৰি আলিছিঙা ঘাটত নাও চলোৱা লোক এজনে মন্তব্য কৰি কৈছিল যে ‘‘নৈৰ পাৰ নাপাওতেই নাৱতেই কেতিয়াবা মৃত্যু হয় ৰোগীৰ ।’’ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ টেঙানী অঞ্চলত এখন দলঙৰ বাবে জীয়াতু ভুগিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগীকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজ। এখন টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰায় ৪২ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে নৈপৰীয়া ৰাইজে ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নাৱৰীয়াজনে মন্তব্য কৰি কয়, "ঔগুৰি আলিছিগা পাৰঘাটত যোৱা নিশা ১০৮ সেৱা যদিহে আহিব পাৰিলেহেঁতেন তেন্তে আমাৰ গাঁৱত যোৱা নিশাৰ এই প্ৰসূতি গৰাকীক নিব পাৰিলেহেঁতেন। ঔগুৰি আলিছিগাত দলংখন নথকা বাবেই মোক নিশা ১১ বজাত ফোন কৰি মাতিলে । ক'লে দাদা আমাক পাৰ কৰি দিয়ক এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে ।"
নিশা ১১ বজাত নাৱেৰে প্ৰসূতিক পাৰ কৰিলে :
নাৱৰীয়াজনে পুনৰ কয়, "গাঁৱৰ মানুহে ৰোগীক কান্ধত তুলি আনিছে । আমি নিশা ১১ বজাত ঘাট পাৰ কৰিছো । ইয়াৰোপৰি নৈখনৰ সিপাৰে (৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, নামবৰ হাবি) হাতী ওলোৱাৰ বাবে গাড়ী ৰখাবলৈকো অসুবিধা হৈছে । পকী দলং থকাহেঁতেন ১০৮ সেৱা গাঁৱলৈ আহি ৰোগীক নিব পাৰিলেহেঁতেন ।" নাৱৰীয়াজনে ঔগুৰি আলিছিগাত পকী দলংখন শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ঘাটটোত নাও চলাই থকা নাৱৰীয়াজনে ।