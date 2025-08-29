ETV Bharat / state

অধীক্ষকৰ ছত্ৰছায়াত কাৰাগাৰত ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য, কয়দীয়ে কটাইছে বিলাসী জীৱন - DRUGS IN NAGAON CENTRAL JAIL

নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই আছে তিনিখনকৈ কেণ্টিন । ভাং, শীতল পানীয়ও সহজলভ্য ।

Drug trafficking at Nagaon Central Jail
নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ড্ৰাগছৰ বেহা (ETV Bharat Assam)
Published : August 29, 2025 at 7:30 PM IST

নগাঁও: ভক্ষকৰ ৰূপত ৰক্ষক ! যি আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ত মহাব্য়াধি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই শ শ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে,আজি সেই কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই স্বয়ং জিলা আয়ুক্তই উদ্ধাৰ কৰিলে ড্ৰাগছ ।

উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতেই চলে ড্ৰাগছৰ বেহা । মধ্য অসমৰ নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ড্ৰাগছৰ বেহা চলি থকাৰ ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচিত হৈছে । জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই শুকুৰবাৰে কৰা এটা আকস্মিক পৰিদৰ্শনত নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰগাৰৰ বহু অকথিত কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে । এই ঘটনাই কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চলি থকা অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ পোহৰলৈ অহাত কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান (ETV Bharat Assam)

পৰিদর্শনৰ অন্তত আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়,"কাৰাগাৰৰ ভিতৰত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ যোগান ধৰাৰ কামত জড়িত আছে পটংগীয়া আৰু হাজৰিকা উপাধিৰ দুজনকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী । এই দুয়োজনে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থকা চেলিম নামৰ এজন কয়দীক নিয়মিতভাৱে ড্ৰাগছ যোগান ধৰি আহিছে, যিটোৱে কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।" পৰিদৰ্শনৰ সময়ত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কাৰাগাৰৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদর্শন কৰি এই তথ্য লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

কাৰগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তোলা বুলি অভিযোগ আছে চেলিমৰ বিৰুদ্ধে । চেলিমৰ নেতৃত্বত কাৰাগাৰখনৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ বিক্ৰী চলি আহিছে, যিটোৱে কয়দীসকলৰ মাজত নিচাৰ প্ৰসাৰ আৰু অপৰাধ বৃদ্ধি কৰিছে । আনকি নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত তিনিখনকৈ কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা কৰি কয়দীসকলক বিলাসী জীৱন কটোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ লগতে কাৰাগাৰ অধীক্ষক মুকুল ভূঞাৰ ছত্ৰছায়াত বিশাল ব্যৱসায় গঢ়ি উঠাৰো অভিযোগ উঠিছে ।

Drug trafficking at Nagaon Central Jail
নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ড্ৰাগছৰ বেহা (ETV Bharat Assam)

কাৰাগাৰ অধীক্ষকৰ অজ্ঞাতে এনে ব্যৱসায় চলাটো সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য় কৰি জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ভাং, শীতল পানীয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু অন্যান্য বস্তু সহজলভ্য হৈ পৰিছে । এই সকলোবোৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত উপলব্ধ হোৱাৰ ফলত কয়দীসকলৰ মাজত নিচাৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছে ।" কেৱল এয়াই নহয়, কাৰাগাৰত থকা কয়দীক আত্মীয়ই দিয়া টকাৰ আধা টকাই নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আত্মসাৎ কৰাৰো তথ্য লাভ কৰিছে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে । জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই এই সমগ্ৰ ঘটনা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছে আৰু তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ।

