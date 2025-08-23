নগাঁও : নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটত নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা । খোদ আৰক্ষীকেই আক্ৰমণ কৰিলে ড্ৰাগছ মাফিয়াই । ৰূপহীহাটৰ গুণাবাৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলৰ ওপৰতেই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ এটা দলে ।
গুণাবাৰীৰ ৰাহুল ইছলাম নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তেই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ এটা দলে আক্ৰমণ চলায় আৰক্ষীৰ দলটোৰ ওপৰত । ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জীত কুমাৰ ৰয়ৰ নেত্বত পাঁচজনীয়া এটি আৰক্ষীৰ দল নিশা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ উপস্থিত হৈছিল ৰূপহীহাটৰ গুনাবাৰীত । আৰক্ষীৰ দলটোৱে ৰাহুল ইছলামক আটক কৰাৰ চেষ্টা চলাওঁতে আৰক্ষীৰ দলটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে ড্ৰাগছ ব্যসায়ীৰ এটা দলে ।
ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হয় কেইবাগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক । পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলী চলাবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে । ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰাহুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত জড়িত আন একাংশ লোকে আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । ইয়াৰ পিচতেই আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ দুই জাঁই গুলী কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ৰাহুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জীত কুমাৰ ৰয় আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা আহত হৈছে । এনে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে চলোৱা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত সফলতা লাভ কৰিবলৈয়ো সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ দলটো । আৰক্ষীৰ দলটোৱে চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰাহুল ইছলামৰ ঘৰৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচা জাতীয় কফ চিৰাপ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ দলটো ।
ৰূপহী মডেল হাস্পতালৰ এগৰাকী চিকিৎসকে আৰক্ষীয়ে পোৱা আঘাত সন্দৰ্ভত কয়, "যোৱা নিশা ৯ মান বজাত ৰূপহী মডেল হাস্পতাললৈ অহা আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জীত কুমাৰ ৰয় আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । দুয়োকে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মহখুলিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।"