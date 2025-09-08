সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত সলনি হ'ল সমাধিক্ষেত্ৰৰ নাম; এতিয়াৰে পৰা জনাজাত হ’ব 'সমন্বয় তীৰ্থ' ৰূপে

সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত সলনি হ'ল সমাধিক্ষেত্ৰৰ নাম; এতিয়াৰে পৰা জনাজাত হ’ব 'সমন্বয় তীৰ্থ' ৰূপে
সুধাকণ্ঠৰ বছৰজোৰা জন্ম শতবাৰ্ষিকী কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ । অসমৰ উপৰিও বহিঃৰাজ্যত পালন কৰা হ'ব বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ।
Published : September 8, 2025 at 4:21 PM IST
গুৱাহাটী : আজি ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপজা দিন । ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী । তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰে ৰাজ্যবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে মহান শিল্পীগৰাকীক । জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে অসম চৰকাৰে বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীও হাতত লৈছে । সোমবাৰে তাৰ শুভাৰম্ভ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । জালুকবাৰীস্থিত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্ৰত আয়োজিত কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যও উপস্থিত থাকে । ইফালে আজিৰে পৰা সমাধিক্ষেত্ৰক 'সমন্বয় তীৰ্থ' হিচাপে নামাকৰণ কৰে অসম চৰকাৰে ।
পুৱাই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপালে সুধাকণ্ঠৰ সমাধিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰে ।
ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মবৰ্ষৰ স্মৃতিত ৰাজ্য চৰকাৰে এক ঐতিহাসিক কাৰ্যসূচীৰ ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে জালুকবাৰীৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ক্ষেত্ৰত আয়োজিত এখন বিশেষ অনুষ্ঠানত এই কথা সদৰী কৰে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জাৰি কৰিব ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ নাম খোদিত এক বিশেষ স্মাৰক মুদ্ৰা
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে, অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এক বিশেষ কাৰ্যসূচীক অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ নাম খোদিত এক বিশেষ স্মাৰক মুদ্ৰা মুকলি কৰিব। মুদ্ৰাটি ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হ'ব। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৫ বজাত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত সভা আয়োজন কৰা হ'ব । সেই সভাতেই ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত উৎসৰ্গিত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা মুদ্ৰা মুকলি কৰা হ'ব । লগতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আধাৰিত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হ'ব ।"
উন্মোচন কৰা হ'ব ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ এক বিস্তৃত জীৱনীগ্রন্থ
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “এই জীৱনীখনে ড° হাজৰিকাৰ জীৱন, সংগীত আৰু সমাজৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰভাৱৰ এক গৱেষণামূলক আৰু আত্মিক ভ্ৰমণ আগবঢ়াব। এই গ্ৰন্থখনে দেশৰ যুৱ সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। শীঘ্ৰে ই বহু ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হ'ব।”
শতবৰ্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰেৰণাদায়ী এখন লিখিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰকাশ কৰিছিল, যি ৰাষ্ট্ৰজুৰি ব্যাপকভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই বিশেষ উদ্যোগৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি কয়, "আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভূপেন দাক লৈ লিখা এটা লিখনি বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে । আজি এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । তেখেতৰ লিখাৰে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই ভূপেন হাজৰিকাক আৰু এখোজ জানিবলৈ পাৰিলে ।"
Remembering Bhupen Hazarika Ji on his birth anniversary. As we begin his birth centenary celebrations, penned a few thoughts on his life and music and how it inspired millions.https://t.co/pK9OwOVzxF— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2025
ইয়াৰ উপৰিও, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে শতবৰ্ষ উদযাপন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগত লগে, ২০২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত এক বৰ্ণাঢ্য সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ব, য'ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বিশেষ অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব।
কেইবাখনো ৰাজ্যত পালন কৰা হ'ব ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী :
এই উদযাপন কেৱল অসমৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ নহ'ব। শতবৰ্ষৰ আয়োজনে নতুন দিল্লী, মুম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়তো একে সময়তে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা আদি ৰূপত অনুষ্ঠিত হ'ব।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, মুম্বাই, দিল্লীত উদযাপন কৰা হ'ব অনুষ্ঠানসমূহ ।" লগতে আগন্তুক বৰ্ষত বিহু সমিতিসমূহে যাতে এটা নিশা ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । অসম চৰকাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত এটা সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত কাৰ্যসূচীত অসমৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বিমল বড়া, ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু ৰাইজ উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী: কিছু চিৰযুগমীয়া গীতেৰেই তেওঁক স্মৰণ কৰোঁ আহক