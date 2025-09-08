সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতেৰে মানৱ শৃংখল; সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে গাই উঠিল 'মানুহে মানুহৰ বাবে....'

সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতেৰে মানৱ শৃংখল; সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে গাই উঠিল 'মানুহে মানুহৰ বাবে....'
সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত তেজপুৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী । সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' ।
Published : September 8, 2025 at 5:30 PM IST
তেজপুৰ : সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ব্যতিক্ৰম নহয় সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰ । সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মূল পৃষ্ঠভূমি তেজপুৰৰ সকলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় ।
পুৱাই ড৹ ভূপেন হাজৰিকা কলাভূমি প্ৰাংগনত থকা সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস, তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ লগতে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ড৹ ভুবনেশ্বৰ চহৰীয়াই । এই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই তেজপুৰ আদালত চাৰিআলিৰ পৰা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দিশে ৩ সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে "মানুহে মানুহৰ বাবে" শীৰ্ষক গীতেৰে বৃহৎ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।
জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে এই আয়োজনৰ গুৰুত্ব আৰু তেজপুৰীয়া ৰাইজৰ বৃহৎ সহযোগিতাৰ শলাগ লৈ "মানুহে মানুহৰ বাবে" শীৰ্ষক গীতটোৰ মহত্ব বৰ্ণনা কৰে । জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে তেওঁৰ ভাষণত কয় যে এই গীতটো ১৯৬০ চনত সেই সময়ত হেমাং বিশ্বাসৰ লগত ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত গাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত নাগামিছ ভাষাত এই গানটো গাইছিল যেতিয়া নাগালেণ্ড সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত হৈ আছিল আৰু এই গানে প্ৰভাৱ পেলাইছিল বুলিও তেওঁ কয় ।
জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা এই মানৱ শৃংখলত তেজপুৰৰ বিধায়ক তথা কলাগুৰুৰ জেষ্ঠ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, "মানৱতাৰ গান বিশ্ব মানৱৰ গান পৰিৱেশন কৰি মই অতিকৈ আনন্দিত । ভূপেন হাজৰিকাৰ শৈশৱৰ সংস্কৃতিৰ সাধনাৰ ঠাই এই তেজপুৰ । ইয়াতে তেওঁ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল, বাণ থিয়েটাৰৰ সান্নিধ্যলৈ আহিছিল, সেই ভূপেন হাজৰিকাই শিল্পী জীৱনৰ এক বৃহৎ গান ৰাইজক উপহাৰ দি গৈছে ।" সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰাভাই সুধাকণ্ঠৰ 'দোলা এই দোলা' গীতটো গুণ গুণাই ।
আনহাতে ছাত্র অৱস্থাতে সুধাকণ্ঠৰ সান্নিধ্যলৈ অহা শিল্পী পৱন দাসেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি কয়, "তেখেত এগৰাকী মানুহৰূপী ভগৱান আছিল, প্ৰায় ৬ টা মান বিশেষ অনুষ্ঠানত তেজপুৰত এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ লগত গীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ । বাণ থিয়েটাৰ, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু হজৰা পুখুৰীৰ ফিল্ডত তেওঁৰ সৈতে গীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ ।" ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্যতম কালজয়ী গীত 'বুক হম হম কৰে' গুণ গুণাই কিছুমান পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "দাদা আচলতে একেবাৰে সহজ সৰল বহুত ধেমেলীয়া আছিল । দাদাই বনোৱা কাৱৈ মাছৰ ব্যঞ্জনত মই আলু কাটি দিছিলোঁ । তেতিয়া মই সুধিছিলোঁ যে আলু চাৰিফাল কৰি কাটিম নে তেতিয়া মোক ক'লে নহয় তুমি দীঘলীয়াকৈ কাটি দিয়া । আলু দীঘলীয়াকৈ কিয় কাটিব লাগে সেয়াও বৰ্ণনা কৰিছিল । গতিকে মানুহজন সকলো ফালৰ পৰা এগৰাকী শিল্পী আছিল...।"
ইফালে তেজপুৰ জিলা আৰু আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই চহৰৰ শ্বহীদ বেদীত একত্ৰিত হৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । ছাত্র সন্থাই 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটো পৰিৱেশন কৰে । পুৱা ৬.৩০ বজাতেই তেজপুৰৰ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাস স্মৃতি নৃত্যশালাত দৃষ্টিনন্দন নৃত্যৰে সম্পন্ন হয় জন্ম শতবৰ্ষৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান । নৃত্যশালাৰ অধ্যক্ষা জনপ্ৰিয় নৃত্যশিল্পী দীপা দাস পৰিচালিত শিক্ষাৰ্থীসকলে "বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে" আৰু "কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন" শীৰ্ষক গীতৰ আধাৰত নৃত্যৰে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটি জীপাল কৰি তোলে ।
