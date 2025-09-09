সংগীতৰ সুৰেৰে জীপাল সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি বিজড়িত কুঠৰীৰ বাসগৃহ

সংগীতৰ সুৰেৰে জীপাল সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি বিজড়িত কুঠৰীৰ বাসগৃহ
ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা কুঠৰীৰ বাসগৃহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে আয়োজন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠান ।
Published : September 9, 2025 at 8:09 AM IST|
Updated : September 9, 2025 at 8:55 AM IST
কলিয়াবৰ : সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি বিজড়িত কুঠৰীৰ বাসগৃহ আৰু মাটি চৰকাৰৰ অধীনলৈ অনাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে আয়োজন কৰা হয় ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠান । নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু কলিয়াবৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত বিশ্ব বৰণ্য জনতাৰ শিল্পী ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি সুধাকণ্ঠৰ কুঠৰীস্থিত বাসগৃহ প্ৰাংগণত 'আহোৰাত্রী শতবৰ্ষৰ সন্ধ্যা' শীৰ্ষক এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।
এই অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে বাসগৃহ প্ৰাংগণত থকা সুধাকণ্ঠৰৰ আৱক্ষ মূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । এই অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰথমে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি বিজড়িত এই কুঠৰীৰ বাসগৃহ আৰু মাটিখিনি চৰকাৰৰ অধীনলৈ অনাত কৰা সহযোগিতাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।
মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই বাসগৃহটো ইমান দিনে ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল । আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে জন্মশতবৰ্ষৰ আয়োজন কৰি আমি গৌৰৱান্বিত । বহুত দিনৰ আশা-আকাংক্ষা আমাৰ পূৰ হৈছে বুলি ভাবিছো ।"
অনুষ্ঠানটিত আদৰণি ভাষণ আগবঢ়ায় জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে । এই অনুষ্ঠানতেই সুধাকণ্ঠৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা বৃহত্তৰ কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ সুৰেন নেওগ আৰু নৱৰ আলীক জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । তেওঁলোকে সুধাকণ্ঠৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ মধুৰ স্মৃতিৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰে । এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰথমেই পাৰিজাত দিহানামৰ দলে দিহানাম পৰিবেশন কৰে । অনুষ্ঠানটিত কুঠৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিবেশন কৰে সমবেত সংগীত । ইয়াৰ পিছতেই জিলাখনৰ আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকাসকলে আহোৰাত্রী সুধাকণ্ঠৰ চিৰসেউজ গীত সমূহ পৰিবেশন কৰে ।