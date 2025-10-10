ETV Bharat / state

ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াক তদন্তত সহযোগিতা কৰাৰ আহ্বান ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ

ছিংগাপুৰ শাখা সাহিত্য সভাক বিশেষ আহ্বান অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী । ছাৰ্জশ্বীট দিয়া পিছত কি কথা থাকি যোৱা শংকা গোস্বামীৰ ।


অসম সাহিত্য সভাৰ সক্ৰিয় শাখাক বিশেষ অনুৰোধ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 10:42 AM IST

যোৰহাট: অসমীয়া জাতীয় সত্ত্বা, উজ্বল নক্ষত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকল অসমলৈ আহি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাই লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ । কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ য়টত থকা অসম এচ’ছিয়েশ্যনৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকল অসমলৈ আহি আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়াও সহযোগ কৰা নাই ।

ফলত সেইসকলে তদন্তত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰা বাবে ছিংগাপুৰত থকা অসম সাহিত্য সভাৰ সক্ৰিয় শাখাক বিশেষ অনুৰোধ জনাইছে অসম সাহিত্য সভাই, এই কথা জানিবলৈ দিয়ে অসম সাহিত্য সভা সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে ।

ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াক তদন্তত সহযোগিতা কৰাৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

সভাপতি ড৹ গোস্বামীয়ে কয়, "অন্য কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ দৰে অসম সাহিত্য সভাৰ এক সক্ৰিয় শাখা আছে ছিংগাপুৰতো । গতিকে মই ভাবো যে ছিংগাপুৰত থকা অসম সাহিত্য সভাৰ যিখন শাখা, সেই শাখাক আমি অনুৰোধ জনাইছো, তাতে তেওঁলোকে যিসকল এচ’ছিয়েশ্যনৰ মানুহখিনিক যিকোনো উপায়েৰে অসমলৈ পঠিওৱা এটা দায়িত্ব লোৱা উচিত । সাহিত্য সভাৰ এই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোক অসমলৈ আহি আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰিব ।"

অসম সাহিত্য সভা সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয়, "ছিংগাপুৰত যিখন অসম সাহিত্য সভা শাখা আছে, সেই শাখা সক্ৰিয় ৰূপত আছে । এতিয়া এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছে, জুবিন গাৰ্গৰ যিটো সত্ত্বা, সেই সত্ত্বাটোত অসমৰ প্ৰায় ৩.৫০ কোটি মানুহ আছে । তাৰে তিনি কোটি মানুহৰ হৃদস্পন্দন হ'ল জুবিন গাৰ্গ । অসম বায়ু,মাটি,পানী লগতে যিটো জনজীৱন । সেই জনজীৱনৰ সকলোকে সামৰি জুবিন এক সত্ত্বালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল অসমত । এই মানুহজনক কোনোবাই হত্যা কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ সভ্য সমাজে কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰে ।"

তেওঁ কয়, "সমাজিক মাধ্যমত যিবোৰ কথা বাৰ্তা ওলাই আছে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি এটা অনুমান কৰিছো, জুবিনৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ অন্যায় কৰা হ'ল । এতিয়া কথা হ'ল যে জুবিনৰ মৃত্যুক লৈ অসম ৰাইজে এটা সুস্থ ,আইনৰ সুৰঙাৰে সাৰি যাব নোৱাৰকৈ নিশ্চিতভাৱে অনুসন্ধান কৰি অসমৰ ৰাইজৰ মনত এটা শান্তি দিব লাগে, জুবিনৰ প্ৰতিও আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰতিও ন্যায় দিব লাগে, এইটোৱে হৈছে বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমবাসীৰ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী ।"

অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সেই মতে চৰকাৰে ইতিমধ্যে কামখিনি হাতত লৈছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে কোৱা শুনিলোঁ, তিনিমাহৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দিব । যাতে সেইটো হয়, কিন্তু চাৰ্জশ্বীট দিবলৈ এটা কথা কিন্তু থাকি যাব, সেইটো হ'ল ছিংগাপুৰত যিখিনি অসমীয়া মানুহ বা অসমীয়া এচ’ছিয়েশ্যন আছে, সেই এচ’ছিয়েশ্যনৰ লগত যোগাযোগ কৰা কোনো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই । হ'ব যে তাৰো আশা নাই, এইটো এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া ।"

শেষত তেওঁ কয়, "মই ভাবো যে আমি ছিংগাপুৰত থকা অসম সাহিত্য সভা যিখন শাখা, সেই শাখাখনক আমি অনুৰোধ জনাইছো, তাতে তেওঁলোকে যিসকল এচ’ছিয়েশ্যনৰ মানুহখিনিক যিকোনো উপায়েৰে অসমলৈ পঠিওৱা এটা দায়িত্ব তেওঁলোকে লোৱা উচিত । তেওঁলোকে জনোৱা অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি তেওঁ লোক নিশ্চয় অসমলৈ আহিব, আৰু অসম সাহিত্য সভা অনুৰোধ তেওঁ লোকে ৰক্ষা কৰিব বুলি মই ভাবিছো ।"

