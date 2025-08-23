ETV Bharat / state

মাদানীক মই চুলিৰ সমানো কেয়াৰ নকৰো: মুখ্যমন্ত্ৰী - HIMANTA BISWA SARMA

অসমত চলি থকা উচ্ছেদ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী তুলিছিল জমিয়ত-উলেমা-ই-হিন্দে । তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ ।

Himanta Biswa Sarma
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (X@himantabiswasarma)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 23, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read

নগাঁও: সৰ্বভাৰতীয় জমিয়তৰ মুৰব্বী আৰ্শ্বাদ মাদানীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মাদানীক চুলিৰ সমানো কেয়াৰ নকৰে বুলি হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । নগাঁৱৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিশেষকৈ জমিয়ত নেতা আৰ্শ্বাদ মাদানীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মাদানীক ব্যক্তিগতভাৱে চুলিৰ সমানো কেয়াৰ নকৰে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত একপ্ৰকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উচ্ছেদক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অপসাৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰা জমিয়ত নেতা আৰ্শ্বাদ মাদানীক উভতি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এন আৰ চিৰ সময়তো আৰ্শ্বাদ মাদানীৰ দৰে ব্যক্তি আৰু জমিয়তে অসম বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল । এনে নেতাক এতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিলে অসমৰ ভৱিষ্যতত ভাগ্য বিধাতা হৈ পৰিব মাদানীৰ দৰে ব্যক্তি । মাদানী নিজে এগৰাকী অসম বিৰোধী ব্যক্তি । অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া মাদানীয়ে দাবী কৰাৰ দৰকাৰ নাই । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অপসাৰণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই মাদানীৰ । টেট শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ সময়তো মাদানীয়ে বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল ।"

আৰ্শ্বাদ মাদানীক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)

ইফালে উচ্ছেদ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "পর্যায়ক্ৰমে আমাৰ উচ্ছেদৰ কাম চলিয়েই থাকিব । নগাঁৱতো উচ্ছেদৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ।" আনহাতে, এন আৰ চি পুনৰীক্ষণ প্ৰথমৰ পৰাই বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

শনিবাৰে কেবাটাও কাৰ্যসূচীৰ বাবে নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমে বেবেজীয়াত নিৰ্মাণ কৰা নগাঁও চহৰৰ আদৰণি তোৰণ উদ্বোধন কৰাৰ পাছত জামুগুৰিত শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে । তাৰ পাছতেই নগাঁৱৰ গৰখীয়া থানত সেৱা আগবঢ়াই নগাঁৱৰ ৰাঙলুত নিৰ্মাণ কৰা গাড়ী চালকৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰো শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰি এতিয়াৰে পৰা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ বিপৰীতে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰাই চালকে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

Himanta Biswa Sarma
নগাঁৱত চালকৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি (ETV Bharat)

ইপিনে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "পূৰ্বেও বিৰোধী বহুবাৰ একত্ৰিত হৈছে । এনে ঐক্য বিজেপিৰ বাবে ফেক্টৰ নহয় । বিজেপিয়ে বিগত চাৰে চাৰি বছৰে কৰি অহা উন্নয়নমূলক কামৰ এতিয়া কেৱল সামৰণিহে মাৰিব ।" বিজেপিক বিৰোধীয়ে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা বুলি উত্থাপন কৰা অভিযোগৰো প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমি সকলোকে একেলগে লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ চিন্তা কৰোঁ । কাকো তুষ্টিকৰণ নকৰোঁ । এয়া যদি আমাৰ সম্প্ৰদায়িকতাবাদ তেন্তে এনে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ আমি গৌৰৱেৰে কৰিম ।"

নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, যোগেন মহন, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, শশীকান্ত দাস, নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাসহ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :৪২ শতাংশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ গোচৰ - CM FACING SERIOUS CRIMINAL CHARGES

নগাঁও: সৰ্বভাৰতীয় জমিয়তৰ মুৰব্বী আৰ্শ্বাদ মাদানীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মাদানীক চুলিৰ সমানো কেয়াৰ নকৰে বুলি হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । নগাঁৱৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিশেষকৈ জমিয়ত নেতা আৰ্শ্বাদ মাদানীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মাদানীক ব্যক্তিগতভাৱে চুলিৰ সমানো কেয়াৰ নকৰে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত একপ্ৰকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উচ্ছেদক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অপসাৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰা জমিয়ত নেতা আৰ্শ্বাদ মাদানীক উভতি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এন আৰ চিৰ সময়তো আৰ্শ্বাদ মাদানীৰ দৰে ব্যক্তি আৰু জমিয়তে অসম বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল । এনে নেতাক এতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিলে অসমৰ ভৱিষ্যতত ভাগ্য বিধাতা হৈ পৰিব মাদানীৰ দৰে ব্যক্তি । মাদানী নিজে এগৰাকী অসম বিৰোধী ব্যক্তি । অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া মাদানীয়ে দাবী কৰাৰ দৰকাৰ নাই । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অপসাৰণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই মাদানীৰ । টেট শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ সময়তো মাদানীয়ে বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল ।"

আৰ্শ্বাদ মাদানীক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)

ইফালে উচ্ছেদ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "পর্যায়ক্ৰমে আমাৰ উচ্ছেদৰ কাম চলিয়েই থাকিব । নগাঁৱতো উচ্ছেদৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ।" আনহাতে, এন আৰ চি পুনৰীক্ষণ প্ৰথমৰ পৰাই বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

শনিবাৰে কেবাটাও কাৰ্যসূচীৰ বাবে নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমে বেবেজীয়াত নিৰ্মাণ কৰা নগাঁও চহৰৰ আদৰণি তোৰণ উদ্বোধন কৰাৰ পাছত জামুগুৰিত শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে । তাৰ পাছতেই নগাঁৱৰ গৰখীয়া থানত সেৱা আগবঢ়াই নগাঁৱৰ ৰাঙলুত নিৰ্মাণ কৰা গাড়ী চালকৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰো শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰি এতিয়াৰে পৰা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ বিপৰীতে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰাই চালকে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

Himanta Biswa Sarma
নগাঁৱত চালকৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি (ETV Bharat)

ইপিনে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "পূৰ্বেও বিৰোধী বহুবাৰ একত্ৰিত হৈছে । এনে ঐক্য বিজেপিৰ বাবে ফেক্টৰ নহয় । বিজেপিয়ে বিগত চাৰে চাৰি বছৰে কৰি অহা উন্নয়নমূলক কামৰ এতিয়া কেৱল সামৰণিহে মাৰিব ।" বিজেপিক বিৰোধীয়ে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা বুলি উত্থাপন কৰা অভিযোগৰো প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমি সকলোকে একেলগে লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ চিন্তা কৰোঁ । কাকো তুষ্টিকৰণ নকৰোঁ । এয়া যদি আমাৰ সম্প্ৰদায়িকতাবাদ তেন্তে এনে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ আমি গৌৰৱেৰে কৰিম ।"

নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, যোগেন মহন, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, শশীকান্ত দাস, নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাসহ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :৪২ শতাংশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ গোচৰ - CM FACING SERIOUS CRIMINAL CHARGES

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHMOOD ASAD MADANIJAMIAT ULAMA I HINDইটিভি ভাৰত অসমNAGAONHIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.