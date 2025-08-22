ETV Bharat / state

উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত অন্ত পৰিল বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিতৰ্ক, সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ জিলা আয়ুক্তক - BATADRAVA THAN

নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাক সকলো দায়িত্ব অৰ্পণ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ । থান পৰিচালনা সমিতিৰ নতুন সভাপতি হ’ল জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা ।

Batadrava Than
বটদ্ৰৱা থান (ETV Bharat Assam)
নগাঁও : সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপ আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত অন্ত পৰিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতি বিতৰ্কৰ । দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত স্থান লাভ কৰা গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই থান পৰিচালনাৰ সময়িক সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ-নৱেম্বৰৰ ভিতৰত বটদ্ৰৱাক বিশ্ব পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰৰ ব্যয়বহুল প্ৰকল্পৰ উদ্ধোধনৰ পূৰ্বে এই বিতৰ্কৰ নিষ্পত্তি ঘটাত যেন একপ্ৰকাৰ স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে ভকত বৈষ্ণৱৰ উপৰিও বটদ্ৰৱাৰ স্থানীয় লোকৰ লগতে নগাঁওবাসীয়ে ।

Batadrava Than committee controversy
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ লগতে বটদ্ৰৱা থানৰ কিছু লোক (ETV Bharat Assam)

বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল পূৰ্বৰ থান পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগৰ পৰাই । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ২০২৪ চনৰ ৯ জুনত নগাঁৱত অনুষ্ঠিত এক সাধাৰণ সভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে পূৰ্বৰ সমিতি ভংগ কৰি তৎকালীনভাৱে কামকাজ চলোৱাৰ বাবে অধিবক্তা বিৰাজ মণি বৰদলৈক সভাপতি আৰু সাংবাদিক শৈলেন শইকীয়াক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন তদৰ্থ কমিটী গঠন কৰা হৈছিল ।

কিন্তু পূৰ্বৰ পূৰ্ণাংগ সমিতিয়ে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ নিম্ন আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । নিম্ন আদালতে তদৰ্থ কমিটী ভংগৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছত তদৰ্থ কমিটীয়ে উচ্চ আদালতত আপত্তি দৰ্শায় আৰু ক্ৰমান্বয়ে বিষয়টো স্থান লাভ কৰিছিল দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ।

অৱশেষত জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সকলো বিতৰ্কৰ যেন অন্ত পেলাই নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই সময়িক সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰি বটদ্ৰৱা থান পৰিচলানাৰ বাবে এখনি সময়িক সমিতিও গঠন কৰে ।

Batadrava Than committee controversy
থান পৰিচালনা সমিতিৰ নতুন সভাপতি হ'ল জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে WP(C) No. 4271/2025 নম্বৰত বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতি বনাম অসম চৰকাৰ আৰু অনান্য গোচৰৰ প্ৰসংগত ৰায়দান কৰি নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তক বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰে ৷

অৱশেষত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে অধিসূচনা নং এন.ডি.চি (ডি) ৪৮/২০২৫/১৩১ যোগে ১২জন সদস্যৰে গঠিত এখনি সাময়িক পৰিচালন সমিতি গঠন কৰে । জিলা আয়ুক্ত সভাপতি আৰু সদস্য হিচাপে অতিৰিক্ত আয়ুক্ত, ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া, খাগৰিজান উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া, নৰুৱা আৰু শ’লগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ, স্থানীয় লোক ক্ৰমে পাৰ্থজিত দাস, ইন্দ্রমোহন বৰা, গুনমনি কলিতা, ভাস্কৰজ্যোতি বৰা, বদন কলিতাক লৈ ১২ জনীয়া সমিতি গঠন কৰে ।

Batadrava Than committee controversy
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ লগতে বটদ্ৰৱা থানৰ কিছু লোক (ETV Bharat Assam)

এই সমিতিখনে বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সভাখন পবিত্ৰ ভাদমাহৰ অন্তত অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে বিধিসন্মতভাৱে নতুন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।

গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনাৰ সময়িক সমিতিৰ সভাপতি তথা নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ্থে বটদ্ৰৱা থানত পবিত্ৰ ভাদমাহৰ ৰীতি নীতি পালন কৰাৰ প্ৰসংগত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উক্ত গোচৰত প্ৰদান কৰা ৰায় অনুসৰি তাৎক্ষনিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৫জন সদস্যৰে গঠিত এখনি উপসমিতিও গঠন কৰি দিয়ে ।

Batadrava Than committee controversy
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ লগতে বটদ্ৰৱা থানৰ কিছু লোক (ETV Bharat Assam)

এই উপ-সমিতিখনে ভক্তসকলক বটদ্ৰৱা থানত পবিত্ৰ ভাদমাহৰ ৰীতি নীতি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে বটদ্ৰৱাবাসীৰ লগয়ে নগাঁওবাসীয়েও ।

